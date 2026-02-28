Loạt xe máy điện pin rời, tháo lắp dễ dàng, đi xa tới 165km/lần sạc bán ở Việt Nam giá chỉ từ 17,9 triệu đồng
GĐXH - Loạt xe điện đổi pin nhanh tại Việt Nam giúp người dùng thay pin trong vài phút, kéo dài quãng đường gần như không giới hạn và tiết kiệm thời gian.
Xe máy điện Selex Camel 1/ Camel 2
Selex Motors là nhà sản xuất tiên phong mở bán các dòng xe máy điện tích hợp đổi pin tại Việt Nam. Hiện tại, thương hiệu xe máy điện này đã tung ra thị trường hai mẫu xe có hỗ trợ tính năng hoán đổi pin nhanh, gồm Camel 1 và Camel 2.
Bộ đôi này trang bị 3 viên pin lithium-ion, cho xe phép di chuyển tối đa khoảng 150 km sau mỗi lần thay pin đầy. Đối tượng khách hàng chính của Camel 1 và Camel 2 là nhóm người mua xe máy điện chạy dịch vụ giao hàng. Bên cạnh công nghệ đổi pin, hai mẫu xe này cũng được bố trí nhiều tiện ích thực dụng như số lùi, yên sau tháo lắp linh hoạt, khung sau kéo dài, gương có thể điều chỉnh và ổ cắm điện dân dụng.
Giá xe máy điện Selex Camel 1/ Camel 2
Tại Việt Nam, Selex Camel 1 niêm yết giá ở mức 27,8 triệu đồng. Trong khi Camel 2 có giá 28,8 triệu đồng. Người dùng xe Camel 1, Camel 2 của Selex có thể đổi pin với chi phí 8.000 đồng/lần. Mỗi pin dung lượng 20 Ah, nặng khoảng 7,5 kg, tầm hoạt động 50 km. Hãng này cung cấp nhiều gói thuê pin khác nhau, tùy vào đối tượng sử dụng.
Xe máy điện DK Roma SX
Một mẫu xe máy điện khác có tích hợp khả năng đổi pin nhanh và cũng từng gây chú ý tại Việt Nam là DK Roma SX. Bên cạnh kiểu dáng gọn gàng, dễ lái, phù hợp cho việc di chuyển hàng ngày, điểm nhấn nổi bật trên mẫu xe này chính là cách bố trí hệ thống pin có thể đổi nhanh tại các trạm đổi pin.
Cụ thể, với người dùng không sử dụng ắc-quy chì, nếu nâng cấp lên pin lithium (dùng chung với thương hiệu Selex), DK Roma SX có khả năng đổi pin nhanh chóng tương tự hai dòng Selex Camel 1 và Camel 2. Với 2 pin sạc đầy, mẫu xe của DK Bike có thể di chuyển quãng đường lên tới 100km. Qua đó tiết kiệm thời gian chờ sạc, đồng thời mở rộng đáng kể phạm vi di chuyển.
Giá xe máy điện DK Roma SX
Tại Việt Nam, DK Roma SX niêm yết giá chỉ 20,6 triệu đồng, định vị ở phân khúc xe máy điện giá rẻ, hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên.
Xe máy điện EVgo A, D, EH2
Tương tự DK Bike, thương hiệu xe điện EVGo (thuộc Tập đoàn Sơn Hà) cũng chọn cách hợp tác với Selex Motors để phát triển các dòng xe máy điện có khả năng đổi pin tiện lợi. Trong đó, nổi bật nhất là 3 dòng EVGo A, EVGo D và EVGo EH2, sử dụng chung pin hoán đổi với hệ sinh thái Selex. Nhờ vậy, người dùng không chỉ sạc tại nhà mà còn có thể đến các trạm Selex để đổi pin nhanh, rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính tiện lợi trong di chuyển.
Giá xe máy điện EVgo A, D, EH2
Tại Việt Nam, bộ 3 EVGo niêm yết giá bán lần lượt EVGo D (17,9 triệu đồng), EVGo A (23,9 triệu đồng) và EVGo EH2 (32,6 triệu đồng). Đây là mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt với nhóm học sinh, sinh viên hoặc giới trẻ chưa có bằng lái xe, bởi đa số mẫu EVGo được thiết kế vận hành ở tốc độ dưới 50 km/giờ.
Xe máy điện Honda CUV e:
Bên cạnh nhóm thương hiệu Việt, thương hiệu xe Nhật Bản - Honda mới đây cũng đã bắt đầu đưa Honda CUV e:, dòng xe đầu tiên tích hợp dịch vụ đổi pin vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe của Selex Motors, DK Bike hay EVGo; mẫu xe của Honda không được hãng phân phối chính thức mà chỉ áp dụng hình thức cho thuê xe theo các gói tháng hoặc năm.
Ngoài ra, so với các mẫu xe kể trên, Honda CUV e: được định vị ở phân khúc xe điện cao cấp. Xe sở hữu nhiều trang bị công nghệ, tiện nghi như màn hình TFT 7 inch hiển thị đầy đủ thông tin về xe, công nghệ Roadsync Duo giúp khách hàng trải nghiệm hàng loạt tính năng hữu ích như điều hướng xe, âm nhạc cũng như nhận cuộc gọi,... thông qua việc kết nối bluetooth giữa xe với điện thoại.
Ở khả năng vận hành, Honda CUV e: sử dụng động cơ điện sản sinh công suất định mức 4,2 kW và tối đa 6 kW, bảo đảm vận hành thoải mái ngay cả trong và ngoài đô thị. Đặc biệt, mẫu xe máy điện Nhật còn có đến 3 chế độ lái tùy chỉnh, cùng tính năng hỗ trợ lùi để quay đầu xe trong không gian hẹp.
Giá xe máy điện Honda CUV e:
Sau thời gian dài cho thuê để thăm dò thị trường Việt Nam, xe máy điện Honda CUV e: đã có giá chính thức từ 45 triệu đồng.
