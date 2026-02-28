Giá vàng hôm nay 28/2: Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn SJC giảm nhẹ

Giá vàng trong nước hôm nay

Sáng 28/2, giá vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý mua vào 181 triệu đồng/lượng; bán ra 184 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua (27/2).

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm 200.000 – 500.000 đồng/lượng, giá bán ra cao nhất ở mức 183,5 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn DOJI, PNJ mua vào 180,9 triệu đồng/lượng, bán ra 183,9 triệu đồng/lượng; SJC mua vào 180,8 triệu đồng/lượng và bán ra 183,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý mua vào 180,5 triệu đồng/lượng, bán ra 183,5 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa)

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 5.278,2 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,82% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 94,3 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.278,2 USD/ounce (tương đương 166,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã tiến gần đến mức cao nhất trong một tháng vào thứ Sáu và đang hướng tới tháng tăng giá thứ bảy liên tiếp, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được gia hạn, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm càng hỗ trợ thêm cho kim loại quý này.

Giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 5.238,75 USD/ounce lúc 11 giờ 31 phút, giờ miền Đông (tức 23 giờ 31 phút, giờ Hà Nội) ngày 27/2. Đến phiên giao dịch cuối cùng lúc 5 giờ sáng 28/2, vàng tăng 1,82%, tương ứng với tăng 94,3 USD/ounce, lên mức 5.278,2 USD/ounce, đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/1. Giá vàng đã tăng gần 8% kể từ đầu tháng 2.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 của Mỹ tăng 1,1%, lên 5.254 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Nitesh Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho biết rằng mặc dù cả hai kim loại đều đối mặt với bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động, vàng dường như có vị thế tốt hơn bạc với vai trò là kim loại tiền tệ trong những tháng tới. Sau đợt tăng mạnh và giảm đột ngột hồi tháng Giêng, giá vàng đã bước vào giai đoạn tương đối ổn định, với mức giá duy trì trên 5.100 USD.