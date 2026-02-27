Lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 27/2 – 1/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 27/2 – 1/3/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Tại Công ty Antesco - Phường Bình Đức - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 15:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (Khu vực đường Phan Bội Châu đoạn từ phường Đội cũ đến đường Nguyễn Thanh Sơn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/03/2026 đến 15:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: - Cty TNHH Thương Tín- Cán tol Tam Bình, trụ 478CĐ/190A, đường Phạm Văn Bạch, phường Vĩnh Tế;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm T2 Vĩnh Khánh, trụ 478CĐ/218 bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang, Phường Vĩnh Tế;

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trạm Bơm Tha La, trụ 478CĐ/261, đường QL91, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà khách Bưu điện Vĩnh Tế trụ 478CĐ/160/1, Phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/02/2026 đến 10:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Châu Đốc, đường Lê Lợi, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 13:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Viễn thông Châu Đốc, đường Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Đốc; - Bưu điện Châu Đốc, đường Lê Lợi, phường Châu Đốc; - Ngân hàng LPbank, đường Lê Lợi, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Trạm biến áp TB Mương Bờ Giảng ,xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Lê Công Danh ,xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Võ Thanh Sang ,xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp TBA-Phạm Văn Ngợi, xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Cty TNHH MTV Nguyễn Mỹ ,xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm biến áp Võ Thị Kim Quyên, xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 00:08:00 ngày 27/02/2026 đến 17:00:00 ngày 27/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/2 – 1/3/2026.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 (từ TTTM đến cầu Vĩnh Trường) thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực dọc tỉnh lộ 957 thuộc xã Nhơn Hội; Toàn xã Khánh Bình (trừ các ấp: An Hòa, An Khánh, Khánh Hòa, Thạnh Phú) - An Giang; - Khu vực xã Chrey Thom, huyện Koh Thum - tỉnh KanDal - Campuchia.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực các ấp: Tắc Trúc, Phú Thuận, Phú Trung thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 956 thuộc xã An Phú, Nhơn Hội (trừ dọc tỉnh lộ 957); Các ấp (An Hòa, An Khánh, Khánh Hòa, Thạnh Phú) thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phước thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Phước thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Phú Hiệp, Phú Thạnh, Phú Quới thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương, Phú Hữu - AG

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Tân An, Vĩnh Hậu - AG

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 01/03/2026 đến 18:00:00 ngày 01/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện