Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026

Thứ sáu, 15:45 27/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 27/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 27/2/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 27/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 27/2/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 23/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 22/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Xe máy điện giá 29 triệu đồng của Honda đẹp long lanh sánh ngang SH Mode, trang bị hiện đại, pin khỏe, đi 81km/1 lần sạc, rẻ hơn cả Vision sẽ bán ở Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế sang trọng như SH Mode, dễ hút khách hơn Vision và LEAD với mức giá hấp dẫn chỉ 29 triệu đồng.

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Loại trang sức nào đang được ‘săn lùng’ để tích lộc, cầu may trong năm mới 2026?

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mua vàng tích lũy, xu hướng lựa chọn trang sức để đeo lấy may trong những ngày đầu năm đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm và ưa chuộng.

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (27/2): Sau vía Thần Tài, bạc tăng tốc, có nơi chạm ngưỡng 95 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sau cao điểm ngày vía Thần Tài, thị trường bạc trong nước vẫn duy trì nhịp tăng. Ghi nhận sáng 27/2 cho thấy, giá bán dao động phổ biến từ 92 – 94,9 triệu đồng/kg, cá biệt có thời điểm tiệm cận mốc 95 triệu đồng/kg.

Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau Tết

Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Bí kíp 'giải lời nguyền' uể oải hậu Tết, bắt nhịp cuộc sống công sở hừng hực

Bí kíp 'giải lời nguyền' uể oải hậu Tết, bắt nhịp cuộc sống công sở hừng hực

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Chẳng cần cầu kỳ, chỉ một bàn tiệc đúng gu cùng những món ngon hợp ý bạn đã có thể khơi dậy năng lượng chốn văn phòng. Cùng chớp ngay deal hời để biến những giờ làm việc căng thẳng thành khoảnh khắc gắn kết, giúp cả team cùng nhau chinh phục những mục tiêu đầu năm.

Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

Người dân hết sức lưu ý: Thay đổi 3 mẫu giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Ba mẫu giấy tờ trong hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội vừa được thay thế theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Người dân có nhu cầu cần đặc biệt chú ý để tránh nộp sai mẫu, ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt.

Gợi ý cách chọn quà 8.3 để ghi điểm với người nhận

Gợi ý cách chọn quà 8.3 để ghi điểm với người nhận

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Để chọn được quà 8.3 phù hợp với người nhận là điều không dễ dàng. Nếu vẫn đang loay hoay chọn quà 8.3, cánh mày râu có thể thể hiện sự quan tâm, tình yêu của mình dành cho nửa kia với những món quà gia dụng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 184 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện nhiều giờ trong ngày một số hộ dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 27/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Xe ga 160cc giá 70 triệu đồng của Honda thiết kế đẹp long lanh, trang bị chất không thua kém SH, rẻ chỉ như SH Mode

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) ngày 27/2/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ
Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Xe ga 125cc giá 49 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn cả Air Blade

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá vàng hôm nay 27/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao sau ngày Thần Tài?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top