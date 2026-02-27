Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) ngày 28/2/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) ngày 28/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 28/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũngày 28/2/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Khu tập thể Đài truyền hình đường Trần văn Bảy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 10:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Dịch vụ Môi Trường An Nghiệp -

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Quân sự Quân Khu 9

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/02/2026 đến 12:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công An Phường Sóc Trăng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 15:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Thực phẩm Khang An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến giáp đường Trần Hưng Đạo).

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Tú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Cù Lao Dung

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 28/2/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 09:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/02/2026 đến 11:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/02/2026 đến 15:00:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Không

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/02/2026 đến 16:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Một phần Ấp Bưng Buối - Xã Liêu Tú, ấp Lâm Dồ xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhà Thờ, ấp Đầu Giồng, ấp Giồng Chùa - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/02/2026 đến 17:30:00 ngày 28/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.