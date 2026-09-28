Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 28/9 – 4/10/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 17h nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 28/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 28/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 28/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Linh Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 16:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Khéo, Lê Lợi Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/09/2026 đến 09:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 28/09/2026 đến 10:45:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Châu Văn Liêm, Đồng Khởi Phường Ninh kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/09/2026 đến 14:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Phú từ vòng xoay bên trái đi đến h71A, 77, 77C, hẻm Lò Rèn và đến đầu hẻm 75.Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 3/2 nối dài từ đầu đường Trần Vĩnh Kiết đi đến đầu đường Lộ Vòng Cung, Phường An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Phú, Phường Cái Khế. TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cái Khế. TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Victoria Phường Cái Khế. TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 29/09/2026 đến 10:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: Hẻm 156 đường Lê Anh Xuân, một phần hẻm 311, 359 Nguyễn Văn CừPhường Cái Khế. TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lộ Vòng Cung Phường An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 42,Đường 30/4, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: Hẻm 42 Trần Việt Châu và một phần hẻm 147. Phường Cái Khế. TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:15:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Châu Văn Liêm từ đầu đường Phan Đình Phùng đi đến đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào chợ đến cuối đường, một phần đường Ngô Đức Kế, Cao Bá Quát và hẻm 158 Phan Đình Phùng. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu đường Trần Văn Hoài bên phải đi đến KDC số 9, bên trái đi đến đầu đường Trần Ngọc Quế. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:15:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ Bưu Điện Hưng Lợi đi đến hẻm 558 và đến đường Trần Hoàng Na.. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:15:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: - Một phần KV Phú Khánh, Khánh Bình - P. Hưng Phú - Một phần KV Khánh Bình, Phú Khánh - P. Hưng Phú-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 12:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Yên Thượng, Yên Thuận - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Trần Hưng Đạo nối dài, và các tuyến hẻm nhánh dọc theo - KV Yên Trung - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường số 10; 11; 12; 13; 16; 17; 20; 21; 25; 26; 31 và một phần đường số 7; 8; 9; 29; 30 - KDC Công ty Số 8 - P. Cái Răng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Dì Tho 1 trụ 318/43/9-471CN

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 9, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Bình, Thới Lợi, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực KV Thới Trinh B, Thới Phong, Phường Ô Môn TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ , P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, P. Thuận Hưng, một phần KV Long Thạnh A, Long Thạnh 1, P. Thốt Nốt, một phần KV Tràng Thọ A, P. Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Qui Thạnh 1, Phụng Thạnh 1, Phụng Thạnh 2, P. Thuận Hưng, một phần P. Tân Lộc, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Trinh_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh An_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 29/09/2026 đến 16:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Trinh_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C1_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 09:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C2_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 30/09/2026 đến 10:35:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C2_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 30/09/2026 đến 11:40:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C2_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:10:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp C2_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 30/09/2026 đến 15:25:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Vĩnh Thạnh_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 08:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới, xã Thạnh An_TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 01/10/2026 đến 18:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thuận – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Trường Trung A; Trường Tây - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Ba Cao - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Ba Cao; Thới Bình - xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần Xã Trung Hưng - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Trung Hưng - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Thạnh Phú - Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp