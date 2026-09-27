Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền

Chủ nhật, 19:00 27/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2026, những loại điện thoại không đáp ứng yêu cầu này sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng.

Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền - Ảnh 1.

Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền.

Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền - Ảnh 2.Nhân viên ngân hàng Trần Thị Cẩm Hoa lừa đảo chiếm tiền tỷ, ai là nạn nhân cần liên hệ làm việc ngay với Công an

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