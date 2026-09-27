Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền.

3 giờ trước

GĐXH - Sự xuất hiện của Nghị quyết 21-NQ/TW với định hướng quản lý nhà chung cư theo niên hạn công trình đã tạo nên một làn sóng thảo luận xôn xao trên thị trường bất động sản. Bên cạnh những băn khoăn về mặt pháp lý, không ít người mua nhà rơi vào trạng thái tâm lý bất an, hoang mang.