Năm 2026, những loại điện thoại sẽ không thể đăng nhập ứng dụng ngân hàng để chuyển khoản, nạp, rút tiền
GĐXH - Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2026, những loại điện thoại không đáp ứng yêu cầu này sẽ không thể cài đặt, cập nhật hoặc đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng.
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