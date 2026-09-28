Lịch cắt điện Hà Nội ngày 28/9/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cắt điện để sửa chữa?

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GĐXH - Mới đây, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) có thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 28/9.

Lịch cắt điện Hà Nội

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội ngày 28/9, dự kiến một số khu vực như: Ba Đình,… có thể sẽ bị cắt điện đột xuất trong ngày. Lịch cắt điện Hà Nội sẽ được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục. Độc giả nên nắm thông tin này để chủ động trong sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất.

Chi tiết lịch cắt điện Hà Nội ngày 28/9

Lịch cắt điện Ba Đình

Ngày

Thời gian từ

Thời gian đến

Khu vực

28/09/2026

10:10

12:00

TBA T1 Vinaconex 7

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 28/9/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cắt điện để sửa chữa? - Ảnh 1.

Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) ngày 28/9.

Những khu vực nêu trên, ngoài hoãn thì đang nằm trong kế hoạch cắt điện của EVNHANOI tuần này. Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cắt điện Hà Nội có thể được điều chỉnh ở một số nơi.

Lịch cắt điện mà EVNHANOI công bố dựa trên kế hoạch đã được ngành điện phê duyệt từ trước. Trong khi đó, trên thực tế có thể có nhiều khu vực khác tại Hà Nội bị cắt điện mà không được thông báo hoặc thông báo sau.

Ngoài ra, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (khung giờ 11-14h và 18-23h hàng ngày); không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư, lưới điện, trạm điện.

Bên cạnh đó, lịch cắt điện có thể thay đổi, cập nhật theo giờ. Vì vậy, để xem chi tiết lịch cắt điện và tham khảo phương pháp tiết kiệm điện hữu ích, khách hàng sử dụng điện có thể truy cập website: evnhanoi.vn để biết thêm chi tiết.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 28/9/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện bị cắt điện để sửa chữa? - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 16 - 20/9/2026: Nhiều khu dân cư bị cúp điện cả ngày

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