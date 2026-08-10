Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 10 - 16/8/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 10 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 10 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng, từ tổ 6 đến tổ 10, khu phố Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Hạo, E3, Ngô Thị Giêng, Đinh Thị Đảnh, Trần Bá Lê, Lê Kim Hạnh, Phan Văn Bảy, Phan Thị Thâm, Đỗ Văn Y, từ tổ 6 đến tổ 10, khu phố Hòa Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 6, tổ 7, tổ 35, tổ 36, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, tổ 1, tổ 2, tổ 5, tổ 10, khu phố Thuận An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Bờ trái rạch Xẻo Gừa (từ cầu Cái Cỏ đến trường tiểu học Phú Long), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực lò bún Ông Nuôi, Đường rạch Kiều Hạ, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ quán Kim Trang đến ngã ba Khu Liên Hợp, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần quốc lộ 80 (từ lẩu bò Chiến Phát đến cầu Đội Thơ), khu dân cư Ông Thắng, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường dal vào Nhà Úp Ngược, một phần đường ĐT 852B (từ Cầu Sa Đéc 2 đến ngã tư ĐT 848), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phùng Khắc Khoan (từ trường Tiểu học Tân Quy Đông đến cầu Ông Quế), đường Trần Khánh Dư, phường Sa Đéc. Khu vực cầu Cây Vừng, Bờ Đai trên, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Như Ý, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ ngã tư Hùng Vương đến vòng xoay đường Nguyễn Tất Thành), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Hữu Thành, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi (từ ngã ba Lý Tự Trọng đến đường ĐT 848); đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Hoàng Sa, một phần đường ĐT 848 (từ vòng xoay KCN đến Chợ Ông Thung), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Miễu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực phía bên phải dọc QL 80 từ Nghĩa Trang đến Cây Xăng An Phú thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 10:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 09:10:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Sộp đến cuối Ngọn Cây Sộp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/08/2026 đến 10:15:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mương Ranh Trong đến giữa Rạch Mương Ranh Trong thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chợ An Khánh đến Mương Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mù U đến Bến đò Ô Mai thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 10:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Mù U thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vưc từ ngang cổng nhà máy Guyomarch đến Nhà Máy Vĩnh Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 15:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Đò Cái Tàu đến Đình Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cái Tàu đến Chùa Phước Sanh thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Nhà Thờ Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khu dân cư cụm công nghiệp Cái Tàu - An Nhơn thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Rạch Lá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Lá đến Ngã Ba Xẻo Lá xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 09:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Xóm Cưởi đến Cầu Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/08/2026 đến 10:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xóm Cưởi đến ngang Chùa Pháp Đăng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Bà Xá đến Rạch Mái Chèo thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sáu On (Cầu Ba Thiên cũ) đến nhà anh Đáng xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/08/2026 đến 15:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Thầy Năm đến Cầu Ông Ba Muối thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Ba Muối đến Cầu ngang Kinh Thầy Năm thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Mương Ranh Trong thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang đến Rạch Xẻo Nổ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Xẻo Sâu đến Chùa Khánh Linh thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Xẻo Sâu Nhỏ đến giáp Ranh Tân Nhuận Đông thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Bà Đày)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Phong, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Kênh Năm đến Kênh 92)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 12:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Định Mỹ, xã Phong Hòa, một phần ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lai Vung đến cầu Đầu Kinh, từ cầu Kinh cụt đến ngọn Rạch Gia)

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 12/08/2026 đến 05:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 12/08/2026 đến 05:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Tân Thành đến cầu Cái Quýt)

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 12/08/2026 đến 19:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lai Vung đến cầu Đầu Kinh, từ cầu Kinh cụt đến ngọn Rạch Gia)

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 12/08/2026 đến 19:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 12/08/2026 đến 19:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xáng đến cầu Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vựcbến đò số 23 ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực cụm dân cư cửa khẩu ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực đoạn bến đò số 10 ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ranh làng ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ rau ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ phú hòa ấp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực đường chợ chuột ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chùa phước hưng ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ xây xát phát minh đến bến đò đuôi ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Trạng Sư 2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Trần Khắc Vũ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Phát xã An Phước (khu vực từ đầu TDC K12 đến trường Mẫu giáo An Phước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm ánh sáng Phước Xuyên 2 (Đầu bến đò Giồng nhỏ đến cuối TDC câp bờ kinh Tân Thành)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 09:15:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 11/08/2026 đến 10:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 14:45:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trại Giam Cao Lãnh trụ 444/81A/15T thuộc NR 473-7TM/444/81A/2T.D3, tuyến 473TM thuộc khu vực xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Ô đê bao số 6 trụ 249/65A/1 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3, tuyến 476TM thuộc khu vực xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Kênh K27 trụ 103/29 thuộc NR 474-7TX/103/29.D3, tuyến 474TX thuộc khu vực xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Kinh xáng thầy thuốc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6P, xã Ba Sao (mất điện một phần rạch cả tre)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3B, xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long 2, ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp và một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/08/2026 đến 18:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nguyễn Văn Đừng, ấp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực Rạch Trâu Trắng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nguyễn Văn Đừng, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực CDC Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA XD Thuận Lợi Tiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Linh xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-75kVA Lê Hồng Xuân 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-100kVA LG Đức Ân 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm và từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Gia Vàm, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 07:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)





KHU VỰC: - Rạch Thầy Lâm từ Cống Hở Kênh Trục 3 đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò và xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/08/2026 đến 15:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm và từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Gia Vàm, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 10/08/2026 đến 18:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Gia Vàm, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Bắc Cao Lãnh, Rạch Ngã Cái, Rạch Hùng Cường thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 07:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Bắc Cao Lãnh, Rạch Ngã Cái, Rạch Hùng Cường thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 12/08/2026 đến 18:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Nhà máy Hoàng Minh, Trường THPT Lấp Vò 2, đường Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Ba Đình, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái, Rạch Mương Trâu xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/08/2026 đến 18:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cống Năm Tần đến UB xã Mỹ An Hưng A cũ thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 18:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực Ô bao Ấp 1, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực Ô bao Ấp 1, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm số 7 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ranh xã Bình Thành và Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực Lung Đốc gần lò sấy Bà Hạnh)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Bà gần cầu Kênh 2/9)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Ông Bảng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực Huyện ủy, huyện Thanh Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực gần DNTN Ngô Khuê, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Cóng ngầm Tân Thới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Chợ Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hứa Văn Điển

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Nguyễn Văn Tỷ 3 đến trạm Nuôi trồng thủy sản Lâm Văn Liêu). (Khu vực từ trạm bơm Cống 900 đến cuối Kênh Từ Thiện)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Thanh Bình ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 08:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kênh Sáu Đạt đến trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 13:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Thanh Bình ).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 14:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Lê Huỳnh Vũ dọc theo đường Nguyễn Du đến cơ sở Dạy Nghề Ánh Linh ). (Khu vực từ nhà bà Lê Thị Thùy Linh đến nhà ông Võ Văn Thà).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.