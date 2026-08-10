Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 10 - 16/8/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 10 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 10 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: NR Hoàng Long tại trụ 01 NR Hoàng Long 1 trụ 46A/19B/6/12 tuyến 475 Đồng Xoài- Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kp Tân Thiện phường Bình Phước thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Phú 2 Phường Bình Phước, Một phần KP 1 Phường Đồng Xoài - TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tiến Hưng 1 Phường Bình Phước - TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP 2, KP 3, KP 4, KP Bưng Sê Phường Đồng Xoài - TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4 Xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Tân Đồng phường Bình Phước, Một phần Ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi, tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Khu phố Phước Quả phường Phước Bình, Thôn Bàu Đỉa, Bàu Lươn, Bến Tre, Phú Tiến xã Phú Trung thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 12:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 09:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phước Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 15:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đắk Nhau, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 08:40:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 11/08/2026 đến 09:50:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 11/08/2026 đến 10:20:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:10:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 11/08/2026 đến 13:50:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:40:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Trường Võ Thị Sáu xã Đắc Nhau, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đắk Nhau và Một phần xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng, thành phố Đồng Nai .

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/08/2026 đến 14:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 08:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 08:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 13/08/2026 đến 09:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:10:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 13/08/2026 đến 13:50:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/08/2026 đến 14:40:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bom Bo, TP Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 09:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/08/2026 đến 10:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Thị Duyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 09:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Mai Thị Thắm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hưng thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 15:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Vinh xã Phú Riềng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 2 (Long Hưng 3) thuộc xã Bình Tân, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 10:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 2 (Long Hưng 2) thuộc xã Bình Tân, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 (Long Hưng 5) thuộc xã Bình Tân, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Tân, thôn Phú Lợi xã Phú Riềng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: BA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC- KP Trung Lợi phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 08:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TUẤN PHONG - KPMinh Thành phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 10/08/2026 đến 09:10:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ (1) - KP Minh Thành phường Chơn Thành, Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/08/2026 đến 09:50:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGUYỄN TIẾN HÀNH (Trang trại) - xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/08/2026 đến 10:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA LÊ VĂN ĐƯỢC (Trang trại) - xã Nha Bích Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/08/2026 đến 15:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Long (KP8 cũ trước sáp nhập)tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH CHƠN THÀNH - Phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 08:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TTBA LÊ THỊ LY - Phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 11/08/2026 đến 09:10:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AN PHÁT WOOD ( CƠ SỞ SX - KD NHẬT TIẾN ) - Phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/08/2026 đến 09:50:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH C&N VINA - Phường Minh Hưng Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/08/2026 đến 13:50:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA ICE CHƠN THÀNH - Phường Minh Hưng Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 11/08/2026 đến 14:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG MINH HƯNG - Xã tân Khai Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/08/2026 đến 15:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TÂN MINH HƯNG (Nước đóng chai) - phường Minh Hưng Thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Long (KP8 cũ trước sáp nhập)tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA TRẠM RAĐA 17 - phườngChơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 08:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC - phườngChơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 12/08/2026 đến 09:10:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA BAN QUNR LÝ DỰ ÁN HUYỆN CHƠN THÀNH (MẦN NON TUỔI THƠ - phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/08/2026 đến 10:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG THIÊN ÂN ( Cty TNHH TMDV Bảo hộ lao động Vỵ Phúc ) - phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CƠ SỞ THÀNH ĐẠT (Giò, chả) - phường Chơn ThànhThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 12/08/2026 đến 11:40:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA NGÔ VĂN PHI (Trại gà) - phường Minh HưngThành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/08/2026 đến 14:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hưng Long (KP8 cũ trước sáp nhập)tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH ( Cty TNHH VLXD Thế Giới Nhà )- Xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 08:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐÔNG BẮC - Xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH BÌNH PHƯỚC ( TTGD XH Bình Phước Minh Lập ) - Xã Nha Bích thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 6 (KP Minh Long 4 cũ trước sáp nhập) phường Minh Hưng TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Lộc Thành, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, Lộc Thành, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 12:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các xã Lộc Hưng, Lộc Thành, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 10:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp





KHU VỰC: Một phần thôn Giao Liên, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Bình, xã Thiện Hưng,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Bù Đốp, xã Thiện Hưng, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phước Minh, xã Đa Kia, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 09:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 12/08/2026 đến 12:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 09:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Lập, phường Bình Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 14/08/2026 đến 09:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Lập, phường Bình Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 14/08/2026 đến 10:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Lập, phường Đồng Phú , TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Lập, phường Đồng Phú , TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lữ đoàn 25 khu phố Tân Lập, phường Đồng Phú , TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Tân Hà, phường Bình Phước, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đăk Ơ, xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 11/08/2026 đến 07:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đăk Ơ, xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Nghĩa, toàn bộ xã Đăk Ơ, xã Bù Gia Mập, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần Ấp 4 xã Tân Quan TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP 7 phường Tân Khai TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tàu Ô phường Tân Khai TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 16/8/2026.