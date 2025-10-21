Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21-26/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 21-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 21-26/10/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Khu phố Tân Trung, phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khu phố Thạnh Lợi, phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Khu phố 11, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ (phường Bình Minh); Ninh Hòa (phường Ninh Thạnh); Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ (phường Tân Ninh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
11:30:00 ngày 26/10/2025
Khu phố 3, 7, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
11:30:00 ngày 26/10/2025
Khu phố 7, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức; ấp Giữa, Đá Hàng, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, xã Thạnh Đức; ấp Xóm Mía, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh; ấp 4, xã Truông Mít; ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Chánh, Cây Da, Phước Đông, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu phố Xóm Đồng, Xóm Mới 1, Trâm Vàng 2, phường Gò Dầu; Công ty CP Cảng và DV Logistics VRG Thanh Phước; Công ty CP Thuận Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu phố Rạch Sơn, Xóm Đồng, phường Gò Dầu; ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Khu phố Suối Cao A, Cây Trắc, phường Gia Lộc; khu phố Cây Xoài, Xóm Mới 2, Thanh Hà, Thanh Bình C, Nội Ô B, Nội Ô A, Thanh Hà, phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:30:00 ngày 21/10/2025
Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Mây, Tịnh Phong, Suối Sâu, Lộc Bình, Lộc An, phường An Tịnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Tưới tiêu Nguyễn Quang Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Công ty Việt Mã
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Công ty Phước Vân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Công ty Nhựt Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Công ty Hữu Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Ấp Suối Dộp, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Tiểu Đoàn Huấn Luyện Chiến Sĩ Mới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Nhà Nghỉ Cơ Quan Sư Đoàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khách hàng: Trung Đoàn BB5
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Ấp Thành Nam, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Ấp Chòm Dừa, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp 1, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Ấp Long Đại, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Ấp Tua Hai, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Khách hàng: Trạm bơm Long Phước - A
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Long Đại, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp Long Châu, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Ấp 3, xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Ấp Thành Tây, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Ấp Thành Đông, xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Tân Định, xã Hòa Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp Tân Long, xã Hòa Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
15:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Xóm Mới 1, Tầm Long, xã Hảo Đước; Ấp 2, 4, Thanh An, Tam Hạp, xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, Bình Hòa, xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
18:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
18:00:00 ngày 22/10/2025
Ấp 1 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
18:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Láng xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
18:00:00 ngày 23/10/2025
Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
18:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
18:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng cưa Thị Trấn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
18:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
18:00:00 ngày 24/10/2025
Ấp 4 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
18:00:00 ngày 25/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
18:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
18:00:00 ngày 25/10/2025
Ấp 1 xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp B4 xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
09:30:00 ngày 21/10/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
09:30:00 ngày 21/10/2025
Ấp Bàu Đưng, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Ấp Mới, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Ấp 5, Suối Ông Đình, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khu phố Trường Phước, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Khu phố Long Đại, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
08:30:00 ngày 25/10/2025
Khu phố 1, Long Thời, phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành, Long Chí, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/10/2025
08:30:00 ngày 25/10/2025
Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Khu phố 4, phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
