Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 21-26/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 21-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 21-26/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Khu phố Tân Trung, phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khu phố Thạnh Lợi, phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Khu phố 11, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ (phường Bình Minh); Ninh Hòa (phường Ninh Thạnh); Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ (phường Tân Ninh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 11:30:00 ngày 26/10/2025 Khu phố 3, 7, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 11:30:00 ngày 26/10/2025 Khu phố 7, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Đường Long, xã Thạnh Đức; ấp Giữa, Đá Hàng, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Ấp Cẩm Long, Cẩm Bình, xã Thạnh Đức; ấp Xóm Mía, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh; ấp 4, xã Truông Mít; ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Chánh, Cây Da, Phước Đông, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu phố Xóm Đồng, Xóm Mới 1, Trâm Vàng 2, phường Gò Dầu; Công ty CP Cảng và DV Logistics VRG Thanh Phước; Công ty CP Thuận Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu phố Rạch Sơn, Xóm Đồng, phường Gò Dầu; ấp Bàu Vừng, xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Khu phố Suối Cao A, Cây Trắc, phường Gia Lộc; khu phố Cây Xoài, Xóm Mới 2, Thanh Hà, Thanh Bình C, Nội Ô B, Nội Ô A, Thanh Hà, phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:30:00 ngày 21/10/2025 Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Bàu Mây, Tịnh Phong, Suối Sâu, Lộc Bình, Lộc An, phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Tưới tiêu Nguyễn Quang Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Công ty Việt Mã Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Công ty Phước Vân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Công ty Nhựt Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Công ty Hữu Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Ấp Suối Dộp, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Tiểu Đoàn Huấn Luyện Chiến Sĩ Mới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Nhà Nghỉ Cơ Quan Sư Đoàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Khu TG tham mưu và Chốt trực phòng không Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Tiểu đoàn 3 + Khối TT BB4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khách hàng: Trung Đoàn BB5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Ấp Thành Nam, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Ấp Chòm Dừa, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Ấp Sa Nghe, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp 1, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Ấp Long Đại, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Ấp Tua Hai, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Khách hàng: Trạm bơm Long Phước - A Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Long Đại, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp Long Châu, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp 3, xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp Thành Tây, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp Thành Đông, xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Tân Định, xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp Tân Long, xã Hòa Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 15:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Xóm Mới 1, Tầm Long, xã Hảo Đước; Ấp 2, 4, Thanh An, Tam Hạp, xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, Bình Hòa, xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 18:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 18:00:00 ngày 22/10/2025 Ấp 1 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 18:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Láng xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 18:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 18:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 18:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng cưa Thị Trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 18:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 18:00:00 ngày 24/10/2025 Ấp 4 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 18:00:00 ngày 25/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 18:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp 1, ấp 2 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 18:00:00 ngày 25/10/2025 Ấp 1 xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp B4 xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 09:30:00 ngày 21/10/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 09:30:00 ngày 21/10/2025 Ấp Bàu Đưng, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Ấp Mới, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Ấp Hòa Đông A, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Ấp 5, Suối Ông Đình, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khu phố Trường Phước, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Khu phố Long Đại, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Khu phố Năm Trại, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 08:30:00 ngày 25/10/2025 Khu phố 1, Long Thời, phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành, Long Chí, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 08:30:00 ngày 25/10/2025 Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Khu phố 4, phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

