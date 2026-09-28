Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 28/9 – 4/10/2026: Số hộ dân cư bị cúp điện cả ngày xếp hàng dài

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 28/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 28/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 28/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hòa Phú 1, thuộc tổ 9, ấp Hòa Hưng; tổ 10, ấp Lộc Hưng; tổ 11, ấp Phước Lộc, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Thạnh Quới thuộc các ấp: Phước Yên, Phú Long, Phú Lợi, Phú Thạnh, Phước Bình, Phước Lợi, Hòa Thạnh, Cả Chinh, Vườn Xoài, Cườm Nga, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng trạm Phó Cơ Điều 5-1, tổ 7, Khóm 1 , đường Nguyễn Văn Nhung, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm KNO Hoàng Hảo 1, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kho Số 2, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hưng Quới 3, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hưng Quới 1, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Tân Hòa thuộc các ấp: Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Nhơn, Khu dân cư Tân Thạnh, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện Khu dân cư Phước Yên, Chợ Dân Cư Phước Yên thuộc ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại trạm CSSX Nước Đá 300 Tầm Vu, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Chăn nuôi Nguyễn Văn Bé Tám, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Chăn Nuôi Hồ Tấn Vân, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm HKD Hồ Nhựt Linh, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Phố Chợ Tích Thiện, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 29/09/2026 đến 15:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Vườn Thanh Long Huỳnh Bá Thế 2, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lợi 3B, một phần tổ 7+8 ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3 Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 12 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Gò Tranh 2, một phần tổ 8 ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Gò Tranh 2B, một phần tổ 13+14 ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Nhà Máy Nước Mỹ Lợi, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công Viên Văn Hoá Trà Ôn, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Hựu Thành, ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm HKD Nhà Trọ Trúc Ngân, ấp Khu Phố Hựu Thành, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 01/10/2026 đến 15:15:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Công Ty Thịnh Phát, ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Vĩnh Thành 3A, một phần tổ 14+15 ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cán tol Võ Thị Nguyệt thuộc tổ 3 ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Tâm Đức thuộc tổ 5 ấp Cái Cui, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm VLXD Quốc Hội thuộc tổ 2 ấp 2 xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xăng dầu Tiến Thịnh thuộc tổ 6 ấp Cái Cui, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thanh long Lê Văn Thuận thuộc tổ 4 ấp 3, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2A ấp 10 Mỹ Lộc thuộc tổ 2 ấp Rạch Ranh, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm thuộc Mỹ Phú 1.1, tổ 7, 8, 9 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Nguyễn Thanh Nhàn thuộc tổ 2 ấp Phú Lộc, Xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Ngô Hồng Vui thuộc tổ 2 Phú Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm NM tole Chí Dũng thuộc tổ 3 ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HKD Trần Văn Chiến Em thuộc tổ 4, ấp Mỹ Phú, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Vườn TL Phạm Văn Năm thuộc tổ 6 ấp Mỹ Phú, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 1 Mỹ Phú 4 thuộc tổ 5 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 13:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch Đá Lửa thuộc tổ 13 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Sạc Mỹ Quới thuộc tổ 4 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hộ Văn Nữ thuộc tổ 6, ấp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Xưởng đóng thùng loa LVF thuộc tổ 8 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cty CP-ĐT-XD Phú An (Tuynel Phú An) thuộc tổ 6 ấp Mỹ Phú xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hộ Nguyễn Tiến Vững thuộc tổ 10 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 5 Mỹ Phú 3 thuộc tổ 6 ấp Mỹ Phú, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 3A ấp 9 Mỹ Lộc thuộc tổ 8, ấp Mỹ Tân, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm 2 Mỹ Thành thuộc tổ 6 ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Sĩ Cò thuộc tổ 2 ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm TL Nguyễn Thành Tâm thuộc tổ 9 ấp Tân Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cơ sở gỗ Bùi Lâm Vinh thuộc tổ 5, ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm HT Mỹ Lộc thuộc tổ 4 ấp Mỹ Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm XX Vũ Đình Tuyến thuộc tổ 5 ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV sản xuất Nguyễn Khánh Băng VL, tổ 5, ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nhà trọ Nhân Tính 2 tại tổ 9, khóm Mỹ Hưng, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Tiểu học Mỹ Hoà C tại khóm Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/09/2026 đến 10:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Tiêu Se Lén tại tổ 30 khóm Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/09/2026 đến 12:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Đèn đường Rạch Tra của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Vồn quản lý tại khóm Mỹ Hưng, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuế cơ sở 2 tỉnh Vĩnh Long tại tổ 1, khóm Thành Phước phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 6 ấp Phú Thành, một phần ấp Phú Yên, một phần ấp Phú Long, xã Song Phú. Một phần khóm Đông Thạnh C, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan tại khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH TIGon tại tổ 32, khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 622 - Xí nghiệp 406 tại tổ 5, khóm 2, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bà Đồng thuộc một phần ấp Phú Hưng, ấp Phú Mỹ, ấp Phú Nghĩa, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Mỹ 4 thuộc một phần tổ 6 ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Mỹ 3 thuộc một phần tổ 5 ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Mỹ 3A thuộc một phần ấp Phú Mỹ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Vũng Liêm- Quới An, khu vực đường tỉnh 902 từ Cầu Vũng Liêm đến xã Quới An, thuộc một phần xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 28/09/2026 đến 11:20:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Vũng Liêm- Quới An, khu vực đường tỉnh 902 từ Cầu Vũng Liêm đến xã Quới An, thuộc một phần xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 12:40:00 ngày 28/09/2026 đến 12:45:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng Xưởng cưa Võ Minh Nhựt thuộc ấp Phú Tiên, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm An Điền 6, thuộc ấp An Điền, xã Thành Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng Bưu điện Hiếu Phụng thuộc ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 10:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Quang Hiệp 4, thuộc tổ 16, ấp Quang Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Quới 1A, thuộc ấp Tân Quới, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng Cơ sở Tam Lập Thành thuộc ấp Gò Ân, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng Trại giống vật nuôi nông nghiệp thuộc ấp Rạch Cốc, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm chuyên dùng Xay Xát Văn Thắng thuộc ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Đông 1A thuộc tổ 06, ấp Tân Đông, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành Đông 2, thuộc tổ 13, 14 ấp An Thành, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện nhánh rẽ Rạch Trúc thuộc một phần ấp Trung Tín, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Nước đá Thủy Tiên thuộc ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Đông 2A thuộc tổ 09, ấp Tân Đông, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Cường 2A, thuộc tổ 18, ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cty NTSF thuộc ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm An Quới 3A, thuộc tổ 10, 11, ấp An Quới, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Xuân Minh, thuộc tổ 07, ấp Xuân Minh, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng NĐ Tuấn Kiệt thuộc ấp Thái Bình, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm An Quới 3, thuộc tổ 08, ấp An Quới, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện chuyên dùng Cty CPTS Cổ Chiên, và nhánh rẽ Thông Lưu 2, thuộc một phần ấp Thông Lưu, xã Quới Thiện.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng sử dụng điện trạm Hiếu Bình 2, thuộc ấp Hiếu Bình 2, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện các ấp: Phước Trinh A, Phước Trinh B, Phước Lợi C, Phước Ngươn B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện các khóm: Phước Hanh A, Phước Hanh B, Phước Lợi B, Phước Lợi C, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Hòa Long, ấp Chợ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty TNHH Đóng Tàu Quốc Sơn, ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - HTX KINH DOANH ĐIỆN MANG THÍT, ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Long 2 tổ NDTQ số 02 ấp Hòa Long xã Nhơn Phú..

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Vườn Thanh Long Huỳnh Thanh Khanh Em, ấp An Hương 2 xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 28/09/2026 đến 10:15:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Hộ Kinh Doanh Thảo Long ấp An Hương 1 xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 28/09/2026 đến 11:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Hồng, ấp An Hội 1, Xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Ông Bái tổ NDTQ số 03 ấp Hòa Long xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/09/2026 đến 12:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trại gà Quang Hiển, ấp Tân An, Xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/09/2026 đến 14:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - CÔNG TY TNHH MTV VL HUY HOÀNG ấp Phước Lộc Thọ, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/09/2026 đến 14:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hương tổ NDTQ số 01 ấp An Hương xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 14:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Trại nuôi gà thịt Nguyễn Văn Viết, ấp Tân Hội, Xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 28/09/2026 đến 15:15:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green ấp Tân Bình, xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 28/09/2026 đến 16:10:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hương 1B tổ NDTQ số 02 ấp An Hương xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/09/2026 đến 16:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Tràm tổ NDTQ số: 02 ấp Thủy Thuận xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Điền tổ NDTQ số: 03 ấp Cái Tranh xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 29/09/2026 đến 10:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thọ B1 tổ NDTQ số: 02 ấp Phú Thọ xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 29/09/2026 đến 11:45:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Nhơn Phú tổ NDTQ số: 01 ấp Phú Thạnh A xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Tân Lập tổ NDTQ số: 04 ấp Chánh Thuận xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Tân Lập 1 tổ NDTQ số: 05 ấp Chánh Thuận xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hòa 2 tổ NDTQ số: 02 ấp Phú Hòa xã Nhơn Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Phước Chí B2 tổ NDTQ số: 02 ấp Phước Chí xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Số 1 B tổ NDTQ số: 02 ấp Phước Lộc xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Hai Sương 1 tổ NDTQ số 02, ấp Tân Bình, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Các hộ dân sử dụng điện trạm Mương Rã, Ấp Tân Hậu, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp