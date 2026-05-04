Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 4 - 10/5/2026: Số lượng khu vực bị mất điện từ 10 – 12 tiếng/ngày tăng mạnh
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 4 - 10/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 4 - 10/5/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 1 , xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 16:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Thới Sơn, Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Phường Thới Sơn, Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 12:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Mỹ Tho, Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Mỹ Tho, Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 12:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh phường Trung An, Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh + Đài Truyền Hình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/05/2026 đến 12:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Tân Tỉnh, Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Gò Xã Gò Công Đông; ấp Hòa Thơm, Xóm Gò 2 xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/05/2026 đến 18:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, Cầu Muống, Kinh Ngang Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/05/2026 đến 18:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa. Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ruộng Cạn, Hiệp Trị Xã Tân Hòa; ấp Gò Me Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, Hòa Bình, Vạn Thành, Hiệp Trị Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp: Tân Tây 1, Tân Tây 2, Tân Tây 3, Tân Tây 7 và toàn bộ ấp: Ông Gồng, Bà Lãnh, Xóm Bường, Gò Táo, Gò Lức, Chùa Đất Đỏ, Cầu Bà Trà, Xóm Dinh, Bờ Kinh xã Tân Đông. - Một phần ấp: Kinh trên, Cống Rạch Bùn, Ấp Bắc 2 xã Tân Điền; - Một phần ấp: Đôi Ma 3, Chợ 2, ấp 6 và toàn bộ ấp: Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2, Chợ 3, Cầu Xây, Xóm Tựu, Xóm Rẩy, Xóm Lưới, Bồ Đề, Xóm Chủ, Xóm Đình, Xóm Mới, Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận. Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Xã Lới và Khu Phố Ông Cai – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:30:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/05/2026 đến 18:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Muôn Nghiệp và Năm Châu – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/05/2026 đến 18:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Muôn Nghiệp và Năm Châu – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Hưng Phú – Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/05/2026 đến 13:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố 1 và phu Khố 6 – Phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Năm Châu – Phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/05/2026 đến 18:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận An và Khu phố Xóm Rạch – Phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Xóm Dinh – Phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Bình Xuân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Gò Công, Bình Xuân và Long Thuận.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long Thuận, Sơn Qui , Bình Xuân, Gò Công
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 13:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: (Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần Thạnh Lạc Đông, Bình Trung, Tân Thạnh xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp 2, ấp 3 và ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Phú Quí, Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:30:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần ấp Thới An B xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thới Hòa, Hòa Phú xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 13:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi, Quới An xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Phú xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Hưng, Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 15:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An, Bình Trinh xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:30:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông xã Vĩnh Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa Long xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/05/2026 đến 13:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Tây, Tân Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thạnh xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần Ấp Quý Thạnh xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 7, 8, 9 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, ấp 7 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Quới xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 9, 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, Tân Hiệp, Tân Hiệp 1, Quý Thạnh, Tân An, Tân Thới, Mỹ Hội, Ấp Bắc xã Tân Phú và một phần ấp Bắc A xã Bình Trưng tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Phước phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Phú Hiệp phường Cai lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5B, ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Thạnh Phú và một phần ấp 1, 2, 3 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lương, Mỹ Lợi B, Mỹ Thạnh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa, Phú Tiểu xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hưng, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6, 8 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới, Bình Hưng xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Phố Hòa Trí phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 14:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh xã Bình Phú và một phần ấp Phú Tiểu, Phú Bình xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Sơn phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 14:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp kênh 2 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/05/2026 đến 11:30:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Khương, Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Chợ Gạo, một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 2, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 11:30:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, cã Tân Thuận Bình, một phần ấp 2, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Đông, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thành và một phần ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa mỹ xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Long Thạnh, ấp 2, Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 06:15:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Long Thạnh, ấp 2, Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:15:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Long Thạnh, ấp 2, Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Tân Mỹ, Nhật Tân, xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/05/2026 đến 18:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Long Tường xã Châu Thành.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Thuận xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Thuận xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thân Đức xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp Song Thạnh, Bình Cách xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cá xã Châu Thành Một phần ấp Hòa Ninh xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/05/2026 đến 12:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần: ấp Phú Quới – xã Vĩnh Kim
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần: ấp Đông – xã Kim Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần: ấp Bắc A – xã Bình Trưng, ấp Nam, ấp Trung – xã Long Định.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần: ấp Mỹ – xã Kim Sơn, ấp Vĩnh Quí – xã Vĩnh Kim.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn ấp Vĩnh Thới, ấp Vĩnh Phú, ấp Long Thạnh, ấp Long Trị, ấp Long Thành A, ấp Long Hoà A, ấp Long Thành B, ấp Long Hoà B – xã Vĩnh Kim. Một phần: ấp Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Kim, ấp Hữu Lợi – xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần: ấp Mỹ – xã Kim Sơn, ấp Vĩnh Quí – xã Vĩnh Kim.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Lễ xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/05/2026 đến 18:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đông Thạnh, xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 05/05/2026 đến 18:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Trí, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 06/05/2026 đến 18:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Tín, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Lễ, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/05/2026 đến 18:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Tín, xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/05/2026 đến 18:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp Hòa Quí, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/05/2026 đến 18:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Nhiếm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/05/2026 đến 17:00:00 ngày 04/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/05/2026 đến 17:00:00 ngày 05/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/05/2026 đến 17:00:00 ngày 06/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/05/2026 đến 17:00:00 ngày 07/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/05/2026 đến 17:00:00 ngày 08/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/05/2026 đến 17:00:00 ngày 09/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lợi xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/05/2026 đến 17:00:00 ngày 10/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
