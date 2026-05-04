Hôm nay là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025
GĐXH - Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 4/5/2026 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.
Ngoài những trường hợp ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hôm nay 4/5/2026 là thời hạn cuối cùng để cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.
Hiện nay, người nộp thuế có thể dễ dàng làm thủ tục quyết toán thuế bằng cách nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile bằng các bước đơn giản sau:
Bước 1: Mở ứng dụng eTax Mobile, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu (hoặc tài khoản định danh điện tử nếu có).
Bước 2: Vào chức năng lập tờ khai rồi chọn "Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN" rồi chọn tiếp "Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán".
Bước 3: Tạo tờ khai quyết toán bằng cách nhấn "Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý". Lúc này, hệ thống tự điền sẵn nhiều chỉ tiêu, người nộp thuế cần kiểm tra thông tin người phụ thuộc, thu nhập khác và bổ sung thông tin nếu cần.
Bước 4: Đính kèm hồ sơ (nếu có) về chứng từ, khấu trừ thuế, giấy tờ liên quan.
Bước 5: Nộp tờ khai bằng cách nhấn "Nộp tờ khai". Sau đó nhập mã OTP gửi về điện thoại để xác thực.
Khi thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế trên eTax Mobile người nộp thuế nên kiểm tra kỹ các thông tin về thu nhập, thuế đã khấu trừ, giảm trừ gia cảnh…, nếu sai cần liên hệ công ty chi trả để điều chỉnh. Việc tra cứ dữ liệu cũng có thể dễ dàng thao tác bằng cách chọn năm quyết toán trên eTax Mobile rồi nhấn "Tra cứu". Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về thu nhập, thuế đã khấu trừ, giảm trừ gia cảnh… để người dùng có thể kiểm tra.
Mức phạt đối với người chậm nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 16 phút trước
GĐXH - Theo quy định hiện nay, người chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế với mức 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp thuế. Sau ngày hôm nay 4/5/2026, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.
