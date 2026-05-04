Hôm nay là hạn cuối cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025

Thứ hai, 13:07 04/05/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 4/5/2026 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.

Ngoài những trường hợp ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp phải tự quyết toán  thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Hôm nay 4/5/2026 là thời hạn cuối cùng để cá nhân tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.

Hiện nay, người nộp thuế có thể dễ dàng làm thủ tục quyết toán thuế bằng cách nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile bằng các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở ứng dụng eTax Mobile, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu (hoặc tài khoản định danh điện tử nếu có).

Bước 2: Vào chức năng lập tờ khai rồi chọn "Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN" rồi chọn tiếp "Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán".

Bước 3: Tạo tờ khai quyết toán bằng cách nhấn "Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý". Lúc này, hệ thống tự điền sẵn nhiều chỉ tiêu, người nộp thuế cần kiểm tra thông tin người phụ thuộc, thu nhập khác và bổ sung thông tin nếu cần.

Bước 4: Đính kèm hồ sơ (nếu có) về chứng từ, khấu trừ thuế, giấy tờ liên quan.

Bước 5: Nộp tờ khai bằng cách nhấn "Nộp tờ khai". Sau đó nhập mã OTP gửi về điện thoại để xác thực.

Khi thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế trên eTax Mobile người nộp thuế nên kiểm tra kỹ các thông tin về thu nhập, thuế đã khấu trừ, giảm trừ gia cảnh…, nếu sai cần liên hệ công ty chi trả để điều chỉnh. Việc tra cứ dữ liệu cũng có thể dễ dàng thao tác bằng cách chọn năm quyết toán trên  eTax Mobile rồi nhấn "Tra cứu". Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về thu nhập, thuế đã khấu trừ, giảm trừ gia cảnh… để người dùng có thể kiểm tra.

Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2026, hàng triệu người dân cần biết ngay

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, nhiều khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Đó là những khoản thu nhập nào?

3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày

GĐXH - Nhiều người bất ngờ, vui mừng khi chỉ vài ngày sau khi xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã nhận được tiền hoàn.

3 điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày

GĐXH - Theo quy định hiện nay, người chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế với mức 0,03%/ngày/số tiền chậm nộp thuế. Sau ngày hôm nay 4/5/2026, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

GĐXH - Xe máy điện "thu hút" học sinh nhờ thiết kế dễ thương, động cơ 700W, quãng đường 65 km/lần sạc.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.

GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

