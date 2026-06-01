Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 1/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang có sự phục hồi nhẹ, giá bán niêm yết khung giờ 9h17 phút ở vùng 79,066 triệu đồng/kg, tương đương 2,965 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán 2 ngày trước đó đang duy trì ở vùng 78,373 triệu đồng/kg, tương đương 2,939 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 1/6.

Giá bạc Ancarat

Tương tự, tại hệ thống Ancarat sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng, giá bạc bán ra sáng nay đang duy trì ở vùng 78,853 triệu đồng/kg, tương đương 2,957 triệu đồng/lượng. Giá đã tăng 506.000 đồng/kg so với giá bán 2 ngày trước đó (78,347 triệu đồng/kg, tương đương 2,938 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat hôm nay 1/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Trái lại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc lại có sự giảm nhẹ so với 2 ngày trước đó. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h14 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 78,960 triệu đồng/kg, tương đương 2,961 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 79,040 triệu đồng/kg, tương đương 2,964 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 1/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống Doji, giá bạc có xu hướng tăng nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại 9h34 phút sáng nay niêm yết ở vùng 2,967 triệu đồng/lượng và khoảng 14,835 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán hôm qua đang duy trì ở vùng 2,949 triệu đồng/lượng và khoảng 14,745 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 1/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục đi ngang. Giá bạc đầu tuần tiếp tục duy trì ở vùng 75 USD/ounce, ngang giá với giá bán cuối tuần trước.

Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.

Giá bạc thế giới hôm nay (1/6) duy trì vùng 75 USD/oz.



