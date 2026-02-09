Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Thứ hai, 12:14 09/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 9 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 1, tổ 14, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 2, tổ 24, Ấp Thanh Mỹ 2, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Ban BVSK Cán Bộ, tổ 24, Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Ban Khoa Mắt - TTPCBXH, tổ 24, Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của NH Hoàng Gia , tổ 4, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Khối Vận TPVL, tổ 12, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực HKD Lò Nem Sáu Xệ - 213 Tân Quới Tây, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:03:00 ngày 09/02/2026 đến 11:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 1, tổ 14, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 09/02/2026 đến 09:18:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 2, tổ 24, Ấp Thanh Mỹ 2, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 09:27:00 ngày 09/02/2026 đến 09:55:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu vực của Văn Phòng Tỉnh Ủy- đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của CS Cá Cơm Minh Đức, tổ 1, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của CS GN Tân Vĩnh Hội, tổ 5, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của LG Cổ Chiên, tổ 8, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của CK Phước Sang, tổ 2, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Cty Cửu Long, tổ 15, ấp Thanh Mỹ 2, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 6, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của Hiệp Lợi 2, tổ 3, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của DNTN Hiệp Lợi 3, tổ 3, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của DNTN Hiệp Phát 2, tổ 6, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của DNTN Phong Vân, tổ 6, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực của NMN Thanh Đức, tổ 17, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chợ Tích Thiện 1, thuộc tổ 14,15 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Thờ Vĩnh Xuân, thuộc tổ 9,10 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Công Nghiệp Hựu Thành, thuộc tổ 11,12 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/02/2026 đến 15:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thành 1, thuộc tổ 8,9 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 09/02/2026 đến 16:45:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp HTX Cam Sành, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cù Lao Mây, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Năm Lệ, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Xay Xát Tấn Phát, ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tam Bình


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 6 Mỹ Phú 3, thuộc tổ 11, ấp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Ông Á 1A, thuộc tổ 13, ấp Tường Nhơn A, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Hòa, thuộc tổ 6, ấp Mỹ Hòa, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 6 Mỹ Hòa, Tổ 13, ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phú 5A, Tổ 11, ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Quí 1A, Tổ 8, ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Ninh 5, Tổ 14, ấp Phú Ninh, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đại Thọ 5, Tổ 7, ấp Đại Thọ, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Công ty NTSF, thuộc ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cửa hàng xăng dầu Trung Cường, thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMXX Út Tân, xã Quới An, thuộc ấp Trường Định, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phong Thới 1, thuộc một phần ấp Phong Thới, xã Trung Thành; ấp Phú An, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Quang Thạnh 2, thuộc Tổ 06, Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Bưu Điện Vũng Liêm, thuộc số 123 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ấp 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng THPT Võ Văn Kiệt, thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Minh B1, thuộc Tổ 16, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Tân Bình 1, thuộc Tổ 2, ấp Tân Bình, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm BCH Quân Sự Vũng Liêm, thuộc ấp An Điền 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Trung, thuộc ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tín, ấp Hiếu Trung, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Trường, thuộc ấp Quang Trường, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trung Hòa 4, thuộc tổ 13 ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Liên 2, thuộc tổ 15, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2A Hiếu Thọ, thuộc Tổ 6, ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Hồ


KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Công ty An Thành, tổ 14, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Long Khánh, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Út Thích 1, tổ 7, ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ tổ 17 đến tổ 19, ấp Long Thuận, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 14 đến tổ 16, ấp An Thạnh, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 8 đến tổ 10, ấp Hòa Phú, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ tổ 1, ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tổ 13 đến tổ 21, ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Cái Cạn 2A trụ 474-472CC/54 - tuyến 474 Cổ Chiên, ấp Cái Cạn, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/02/2026 đến 13:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bà Nghè 3 trụ 471CC/261/48+ trạm Bà Nghè 1A trụ 471CC/261/42 - tuyến 471 Cổ Chiên, Tổ NDTQ số 6+7, ấp Bà Nghè, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trạm Vàm Lịch 1A trụ 473CC/175/116/11 - tuyến 473 Cổ Chiên, Tổ NDTQ số 9, ấp Vàm Lịch, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc Tổ NDTQ: 2+3+5 ấp Phú Qưới, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc Tổ NDTQ: 5+6 ấp Chánh Thuận, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Quới


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Trang Trại Kiết Tường, thuộc tổ 6, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Công ty Vương Phát Lợi, thuộc tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm TTTGDTX Bình Tân, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Đặng Hoàng Hận, thuộc tổ 5, ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm HKD Bảo Ngọc, thuộc tổ 2, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NC Quỳnh Hương, thuộc tổ 8, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm TTVH&TT huyện Bình Tân, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/2/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/2/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khách hàng dùng điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khách hàng dùng điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 4 – 8/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 4 – 8/2/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh ngay khi mở đầu phiên, vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn tăng tương đương.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 9 - 15/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục?

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 9 - 15/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, giá chưa tới 19 triệu đồng, động cơ 1.400W và quãng đường di chuyển lên tới gần 100km/lần sạc.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức chênh lệch giá đất, căn cứ Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết, quyết định liên quan.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top