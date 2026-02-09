Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 9 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 1, tổ 14, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 2, tổ 24, Ấp Thanh Mỹ 2, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Ban BVSK Cán Bộ, tổ 24, Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Ban Khoa Mắt - TTPCBXH, tổ 24, Đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của NH Hoàng Gia , tổ 4, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Khối Vận TPVL, tổ 12, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực HKD Lò Nem Sáu Xệ - 213 Tân Quới Tây, Phường Long Châu, Tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:03:00 ngày 09/02/2026 đến 11:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 1, tổ 14, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 09/02/2026 đến 09:18:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của ĐĐ Phó Cơ Điều 2, tổ 24, Ấp Thanh Mỹ 2, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 09:27:00 ngày 09/02/2026 đến 09:55:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực của Văn Phòng Tỉnh Ủy- đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của CS Cá Cơm Minh Đức, tổ 1, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của CS GN Tân Vĩnh Hội, tổ 5, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của LG Cổ Chiên, tổ 8, đường 14/9, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của CK Phước Sang, tổ 2, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Cty Cửu Long, tổ 15, ấp Thanh Mỹ 2, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 6, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của Hiệp Lợi 2, tổ 3, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của DNTN Hiệp Lợi 3, tổ 3, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 11:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của DNTN Hiệp Phát 2, tổ 6, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của DNTN Phong Vân, tổ 6, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực của NMN Thanh Đức, tổ 17, ấp Thanh Mỹ, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chợ Tích Thiện 1, thuộc tổ 14,15 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Thờ Vĩnh Xuân, thuộc tổ 9,10 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Công Nghiệp Hựu Thành, thuộc tổ 11,12 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/02/2026 đến 15:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thành 1, thuộc tổ 8,9 ấp Khu Phố, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 09/02/2026 đến 16:45:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp HTX Cam Sành, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cù Lao Mây, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 10:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chăn Nuôi Năm Lệ, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Nước Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhà Máy Xay Xát Tấn Phát, ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/02/2026 đến 17:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp 6 Mỹ Phú 3, thuộc tổ 11, ấp Mỹ Phú 3, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Ông Á 1A, thuộc tổ 13, ấp Tường Nhơn A, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm biến áp Mỹ Hòa, thuộc tổ 6, ấp Mỹ Hòa, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 6 Mỹ Hòa, Tổ 13, ấp Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phú 5A, Tổ 11, ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bình Quí 1A, Tổ 8, ấp Bình Quí, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/02/2026 đến 13:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Ninh 5, Tổ 14, ấp Phú Ninh, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/02/2026 đến 13:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đại Thọ 5, Tổ 7, ấp Đại Thọ, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/2/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Công ty NTSF, thuộc ấp Phước Thạnh, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cửa hàng xăng dầu Trung Cường, thuộc ấp Phong Thới, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMXX Út Tân, xã Quới An, thuộc ấp Trường Định, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phong Thới 1, thuộc một phần ấp Phong Thới, xã Trung Thành; ấp Phú An, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Quang Thạnh 2, thuộc Tổ 06, Ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Bưu Điện Vũng Liêm, thuộc số 123 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ấp 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng THPT Võ Văn Kiệt, thuộc ấp Trung Tín, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Minh B1, thuộc Tổ 16, ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm Tân Bình 1, thuộc Tổ 2, ấp Tân Bình, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/02/2026 đến 16:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện trạm BCH Quân Sự Vũng Liêm, thuộc ấp An Điền 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Trung, thuộc ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tín, ấp Hiếu Trung, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Trường, thuộc ấp Quang Trường, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 15:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trung Hòa 4, thuộc tổ 13 ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 14:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Liên 2, thuộc tổ 15, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2A Hiếu Thọ, thuộc Tổ 6, ấp Hiếu Thọ, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 16:00:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Công ty An Thành, tổ 14, ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Long Khánh, Long Hòa 1, Long Hòa 2, Long Phước, xã Bình Phước.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 12:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Út Thích 1, tổ 7, ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/02/2026 đến 16:30:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ tổ 17 đến tổ 19, ấp Long Thuận, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14 đến tổ 16, ấp An Thạnh, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8 đến tổ 10, ấp Hòa Phú, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ tổ 1, ấp Long Thuận A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 13 đến tổ 21, ấp Phước Lợi A, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm Cái Cạn 2A trụ 474-472CC/54 - tuyến 474 Cổ Chiên, ấp Cái Cạn, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/02/2026 đến 13:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Bà Nghè 3 trụ 471CC/261/48+ trạm Bà Nghè 1A trụ 471CC/261/42 - tuyến 471 Cổ Chiên, Tổ NDTQ số 6+7, ấp Bà Nghè, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 12:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trạm Vàm Lịch 1A trụ 473CC/175/116/11 - tuyến 473 Cổ Chiên, Tổ NDTQ số 9, ấp Vàm Lịch, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc Tổ NDTQ: 2+3+5 ấp Phú Qưới, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 15:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc Tổ NDTQ: 5+6 ấp Chánh Thuận, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 13:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Trang Trại Kiết Tường, thuộc tổ 6, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Công ty Vương Phát Lợi, thuộc tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm TTTGDTX Bình Tân, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Đặng Hoàng Hận, thuộc tổ 5, ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm HKD Bảo Ngọc, thuộc tổ 2, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 11:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NC Quỳnh Hương, thuộc tổ 8, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cty TNHH TM-DV Bảo Minh Tiến, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/02/2026 đến 17:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm TTVH&TT huyện Bình Tân, thuộc tổ 19, ấp Thành Quới, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.