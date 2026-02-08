Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo
GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.
Càng gần ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), thị trường mua sắm đồ lễ cúng càng sôi động, đa dạng các mặt hàng được bày bán đề phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Theo nhiều tiểu thương, dù hàng hóa dồi dào, không có nhiều biến động về giá nhưng sức mua giảm vì nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu.
Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại các chợ truyền thống những bộ quần áo ông Công, ông Táo hàng mã được thiết kế với mẫu mã mới, đẹp từ chất liệu giấy đến hình dáng. Mỗi bộ gồm 3 mũ, 3 bộ quán áo cùng 3 con cá chép được gắn mắt giả thêm phần sinh động, giá từ 35.000 - 50.000 đồng/bộ nhỏ, 100.000 - 150.000 đồng/bộ to. Những bộ được làm chi tiết hoa văn cầu kỳ hơn, giấy bóng đẹp hơn có giá 200.000 - 300.000 đồng/bộ.
Còn đối với cá chép vàng dao động từ vài chục nghìn đồng cho đến vào trăm nghìn đồng/3 con. Theo một số tiểu thương năm nay giá nhập tăng hơn, giá thấp nhất khoảng 10.000 đồng/con, kích thước càng lớn giá càng cao.
Giá hoa tươi ghi nhận vẫn khá "mềm". Chị Thu Hương (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết: "Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo năm nay không có nhiều biến động về giá, đa dạng các mặt hàng như đồ lễ, thực phẩm, hoa tươi được bày bán để phục vụ nhu cầu của người mua. Thời tiết năm nay khá thuận, hoa tươi không bị ảnh hưởng nhiều nên nguồn cung dồi dào. Giá vì thế ổn định, không quá đắt so với ngày thường.
Ví dụ như hoa thược dược, lay ơn có giá 110.000-120.000 đồng/10 cành; hoa hồng son, cúc kim cương 70.000 đồng/10 cành; cúc lưới 60.000 đồng/10 cành; ly 4-5 tai 270.000-300.000 đồng/10 cành... Riêng hoa lay ơn giá nhích giá nhẹ do trong năm qua nhiều vùng trồng bị ngập úng nên sản lượng cung ứng tới thị trường giảm so với năm trước.".
Đào Nhật Tân dù từng bị ảnh hưởng bởi mưa bão từ tháng 10/2025 nhưng nhờ các nhà vườn sớm khôi phục nên nguồn cung ra thị trường vẫn khá dồi dào. Ngoài ra, đào từ các vùng lân cận cũng đổ về Hà Nội. Giá đào dao động 50.000-100.000 đồng/cành nhỏ, 150.000-200.000 đồng/cành to.
Thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 54 phút trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.
Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hươngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mớiSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức chênh lệch giá đất, căn cứ Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết, quyết định liên quan.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..
Sắc xuân rộn ràng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 hút người dân và du kháchBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
SUV hạng B giá 520 triệu đồng của Toyota thiết kế mạnh mẽ, trang bị 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ ngang xe hạng A chắc chắn gây sốt nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - SUV hạng B Toyota Urban Cruiser Ebella gây chú ý với thiết kế cứng cáp, đậm chất SUV, đi kèm loạt công nghệ hiện đại và mức giá được đánh giá là dễ tiếp cận trong phân khúc.
Giá vàng hôm nay (8/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH - Vàng miếng SJC đã tăng 2,8 triệu đồng/lượng trong 24 giờ qua. Hiện giá vàng miếng SJC được bán ra cao nhất ở mức 179,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới xấp xỉ 5.000 USD/ounce.
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới có thiết kế đẹp lấn át Vision và LEAD, xe chuẩn bị được mở bán tại đại lý với mức giá siêu chỉ chỉ từ 23 – 23,5 triệu đồng.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.