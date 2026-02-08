Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Càng gần ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), thị trường mua sắm đồ lễ cúng càng sôi động, đa dạng các mặt hàng được bày bán đề phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Theo nhiều tiểu thương, dù hàng hóa dồi dào, không có nhiều biến động về giá nhưng sức mua giảm vì nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu.

Đa dạng các mặt hàng phục vụ người dân cúng ông Công, ông Táo được bày bán.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại các chợ truyền thống những bộ quần áo ông Công, ông Táo hàng mã được thiết kế với mẫu mã mới, đẹp từ chất liệu giấy đến hình dáng. Mỗi bộ gồm 3 mũ, 3 bộ quán áo cùng 3 con cá chép được gắn mắt giả thêm phần sinh động, giá từ 35.000 - 50.000 đồng/bộ nhỏ, 100.000 - 150.000 đồng/bộ to. Những bộ được làm chi tiết hoa văn cầu kỳ hơn, giấy bóng đẹp hơn có giá 200.000 - 300.000 đồng/bộ.

Giá mỗi bộ mã ông Công ông Táo dào động từ vài chục ngàn đồng cho đến vài trăm ngàn đồng, tùy kích thước, hình dáng, độ tỉ mỉ,

Còn đối với cá chép vàng dao động từ vài chục nghìn đồng cho đến vào trăm nghìn đồng/3 con. Theo một số tiểu thương năm nay giá nhập tăng hơn, giá thấp nhất khoảng 10.000 đồng/con, kích thước càng lớn giá càng cao.

Cá chép vàng là một trong những vật không thể thiếu trong lễ cúng ông Công ông Táo.

Giá hoa tươi ghi nhận vẫn khá "mềm". Chị Thu Hương (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết: "Thị trường đồ cúng ông Công ông Táo năm nay không có nhiều biến động về giá, đa dạng các mặt hàng như đồ lễ, thực phẩm, hoa tươi được bày bán để phục vụ nhu cầu của người mua. Thời tiết năm nay khá thuận, hoa tươi không bị ảnh hưởng nhiều nên nguồn cung dồi dào. Giá vì thế ổn định, không quá đắt so với ngày thường.

Ví dụ như hoa thược dược, lay ơn có giá 110.000-120.000 đồng/10 cành; hoa hồng son, cúc kim cương 70.000 đồng/10 cành; cúc lưới 60.000 đồng/10 cành; ly 4-5 tai 270.000-300.000 đồng/10 cành... Riêng hoa lay ơn giá nhích giá nhẹ do trong năm qua nhiều vùng trồng bị ngập úng nên sản lượng cung ứng tới thị trường giảm so với năm trước.".

Nhiều người dân tranh thủ mua đồ lễ để kịp về nhà cúng ông Công ông Táo.

Đào Nhật Tân dù từng bị ảnh hưởng bởi mưa bão từ tháng 10/2025 nhưng nhờ các nhà vườn sớm khôi phục nên nguồn cung ra thị trường vẫn khá dồi dào. Ngoài ra, đào từ các vùng lân cận cũng đổ về Hà Nội. Giá đào dao động 50.000-100.000 đồng/cành nhỏ, 150.000-200.000 đồng/cành to.

Thị trường đồ lễ cúng ông Công ông Táo đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.



