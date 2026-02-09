Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 9 - 15/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục?

Thứ hai, 11:12 09/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 9 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 9 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này từ 9 - 15/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Răng


KHU VỰC: Khu TĐC TTVH Tây Đô (T4) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: T5 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: T6 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Chung cư nhà ở xã hội Nam Long Hồng Phát (T6) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KDC Nam Long Hồng Phát (T4; T5) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ô Môn


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Bình Hòa A, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Tân Qui, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện các khu vực: - KV Bình Lập, KV Bình Hòa, KV Bình Hòa A, KV Bình Khánh, KV Bình An, KV Tân Qui, KV Tân Xuân, KV Bình Lợi, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Thạnh, KV Tân Bình, KV Trường Hòa, KV Trường Trung - Phường Phước Thới; - Ấp Tân Lợi, ấp Trường Đông, ấp Trường Đông B - Xã Phong Điền.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thốt Nốt


KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/02/2026 đến 10:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/02/2026 đến 13:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/02/2026 đến 14:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: NTTS Hồ Văn Bạc, KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 09:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhà hàng 555, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty LTV, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 14:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: NTTS Trương Văn Hoàng, KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Thủy


KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, P. BÌnh Thủy + kDC Bình Nhựt, P Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường hẻm 91 CMT8 + một phần đường Lê Văn Bì, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 08:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh


HU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:10:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phong Điền


KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Lộc 1A; Thới Thạnh – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thới Lai


KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Định Khánh B, Định Yên, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Tây, Trường Tây A, Xã Trường Thành Ấp Trường Tây – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/2/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/2/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/2/2026: 6h sáng nhiều khu dân cư đã không còn điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khách hàng dùng điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khách hàng dùng điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 4 – 8/2/2026: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 4 – 8/2/2026: Cúp điện nhiều khu dân cư để sửa chữa lưới điện

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 15/2/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 40 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh mạnh

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh ngay khi mở đầu phiên, vàng miếng SJC tăng 1,9 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn tăng tương đương.

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển động cơ khỏe, đi 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện thiết kế nhỏ gọn, giá chưa tới 19 triệu đồng, động cơ 1.400W và quãng đường di chuyển lên tới gần 100km/lần sạc.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Tây Hồ và Phú Thượng càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–10 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Người dân tất bật sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng cúng ông Công, ông Táo bắt đầu đổ bộ thị trường phục vụ người dân mua sắm.

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Kiếm tiền triệu mùa Tết từ nghề bán cát lư hương

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường vào các khu chợ ở Đà Nẵng, nghề bán cát lư hương lại vào mùa tất bật. Chỉ với những bao cát nhỏ được sàng lọc kỹ lưỡng, nhiều người lao động có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Chuyển đất vườn sang đất ở tính tiền sử dụng đất như thế nào theo quy định mới

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao sang đất ở phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo mức chênh lệch giá đất, căn cứ Luật Đất đai 2024 và các nghị quyết, quyết định liên quan.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 8/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 8/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Toyota giảm sốc, thấp hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Yaris Cross chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Toyota đang vô cùng hấp dẫn khi áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz,..

Xem nhiều

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường
Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng của Honda, trang bị sánh ngang Air Blade, Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top