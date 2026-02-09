Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ 9 - 15/2/2026): Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện liên tục?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 - 8/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện liên tục? GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện Cần Thơ) từ 9 - 15/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ 9 - 15/2/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 9 - 15/2/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/2/2026.

Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Khu TĐC TTVH Tây Đô (T4) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: T5 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 16:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: T6 Hồng Loan 5C - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Chung cư nhà ở xã hội Nam Long Hồng Phát (T6) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC Nam Long Hồng Phát (T4; T5) - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/02/2026 đến 15:30:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 13:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Bình Hòa A, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Bình An, Tân Qui, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 14:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: - KV Bình Lập, KV Bình Hòa, KV Bình Hòa A, KV Bình Khánh, KV Bình An, KV Tân Qui, KV Tân Xuân, KV Bình Lợi, KV Bình Yên, KV Bình Thuận, KV Trường Hưng, KV Tân Thạnh, KV Tân Bình, KV Trường Hòa, KV Trường Trung - Phường Phước Thới; - Ấp Tân Lợi, ấp Trường Đông, ấp Trường Đông B - Xã Phong Điền.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/02/2026 đến 16:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/02/2026 đến 10:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/02/2026 đến 11:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/02/2026 đến 13:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/02/2026 đến 14:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Lợi 2, phường Thới Long, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NTTS Hồ Văn Bạc, KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 09:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà hàng 555, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty LTV, KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/02/2026 đến 14:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NTTS Trương Văn Hoàng, KV Tân An, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, P. BÌnh Thủy + kDC Bình Nhựt, P Long Tuyền, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường hẻm 91 CMT8 + một phần đường Lê Văn Bì, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 10:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/02/2026 đến 08:30:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Trần Quang Diệu, Phường Bình Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/02/2026 đến 17:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





HU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 10/02/2026 đến 11:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/02/2026 đến 14:10:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 10/02/2026 đến 15:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp G1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/02/2026 đến 10:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Lộc 1A; Thới Thạnh – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/02/2026 đến 16:00:00 ngày 09/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/02/2026 đến 11:00:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thới Lai, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/02/2026 đến 16:30:00 ngày 10/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Định Khánh B, Định Yên, Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/02/2026 đến 12:00:00 ngày 11/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trường Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/02/2026 đến 10:00:00 ngày 12/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Tây, Trường Tây A, Xã Trường Thành Ấp Trường Tây – xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/02/2026 đến 11:30:00 ngày 13/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 – 15/2/2026.