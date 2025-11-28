Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Sáng 27/11, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.
Nghị quyết trên sẽ bổ sung dịch vụ trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ, bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa (không tính tiền ăn). Hà Nội cho phép các trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm trước và sau giờ học chính khóa) với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nghị quyết cũng quy định cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.
Cụ thể, dịch vụ tiền ăn của học sinh bữa sáng 20.000 đồng/học sinh/ngày và bữa trưa là 35.000 đồng/học sinh/ngày. Dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú) bậc mầm non là 200.000 đồng/học sinh/năm học, bậc tiểu học, trung học cơ sở là 133.000 đồng/học sinh/năm học. Dịch vụ đưa đón học sinh (bằng xe ô tô) là 10.000 đồng/học sinh/km.
Ngoài ra Hà Nội cũng sẽ bỏ 2 dịch vụ gồm học hai buổi/ngày ở cấp THCS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng kiến thức các môn văn hóa. Nguyên nhân là từ năm học 2025-2026, các trường không được thu tiền học thêm theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tổ chức học hai buổi/ngày theo Chỉ thị 17 của Chính phủ.
Dịch vụ duy nhất còn lại trong nhóm ngoài giờ chính khóa là giáo dục kỹ năng sống do nhà trường trực tiếp triển khai, với mức thu dự kiến 15.000 đồng/giờ dạy.
