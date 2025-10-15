Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ tổ chức ở Bắc Ninh - quê hương quan họ

"Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025" là hoạt động nghệ thuật quy mô toàn quốc, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) tổ chức định kỳ 3 năm một lần, nhằm tổng kết, đánh giá chất lượng sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật chèo của các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Bộ VH-TT&DL cho biết, "Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025" không chỉ là ngày hội nghệ thuật mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc, để Chèo tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Liên hoan năm nay quy tụ 11 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với 21 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện.

Gần 900 nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công tham gia biểu diễn, mang đến cho công chúng yêu Chèo những tác phẩm đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật dàn dựng, thể hiện tâm huyết, tài năng và tinh thần lao động nghiêm túc của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 120 phút không tính thời gian giải lao (nếu có). Nghệ sĩ, diễn viên đóng vai chính, thứ chính không tham gia quá 2 vở diễn tại Liên hoan.

Tiết mục đặc sắc "Thị Màu lên chùa" của Nhà hát Chèo Việt Nam.

Hội đồng nghệ thuật gồm những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực sân khấu chèo, đảm bảo đánh giá khách quan, công tâm và khoa học.

"Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025" tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống văn hoá, nghệ thuật truyền thống, hy vọng Liên hoan sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Liên hoan còn là dịp để công chúng có cơ hội thưởng thức những vở diễn đặc sắc, đầy sức sống, được sáng tạo trên nền tảng nghệ thuật truyền thống nhưng mang hơi thở của thời đại, góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần Nhân dân, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Từ mảnh đất Kinh Bắc những làn điệu chèo ngân vang sẽ tiếp tục nối dài mạch nguồn văn hóa Việt, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp tâm hồn, nhân cách và bản sắc của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 20/10 - 2/11 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, đường Nguyễn Thị Định, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.