Trần Tiến kể chuyện Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm Duy

Trịnh Công Sơn, Văn Cao 'rút ruột gan' cho Trần Tiến

Tại buổi gặp gỡ khán giả chiều 10/10 ở TPHCM, Trần Tiến xuất hiện với tinh thần rạng rỡ, sức khỏe ổn định sau thời gian điều trị ung thư. Ở tuổi 77, ông vẫn giữ tinh thần hào sảng, tâm tình rất đời theo kiểu "Trần Tiến với cây đàn", thỉnh thoảng ngẫu hứng đàn, hát tặng khán giả.

Là nhạc sĩ duy nhất còn khỏe mạnh, sắp xuất hiện trong đêm vinh danh "bốn cánh chim trời", ông xúc động khi lần đầu chia sẻ về những cái chim trời, cây đại thụ để lại những kiệt tác cho âm nhạc Việt Nam gồm Trịnh Công Sơn, Văn Cao và Phạm Duy.

Trần Tiến kể kỷ niệm của ông gắn với Văn Cao từ lúc còn là "thanh niên" mới đi hát. Năm 18 tuổi, khi còn là ca sĩ của một đoàn văn công, Trần Tiến từng rụt rè tìm đến nhà nhạc sĩ Văn Cao, nhận nhiệm vụ xin bài Tiến về Hà Nội .

Nhưng cuộc gặp ấy lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trần Tiến. Nhạc sĩ Văn Cao lúc đó khuyên ca sĩ Trần Tiến thử sáng tác, vì ông nhận thấy âm nhạc của Trần Tiến có chất riêng. Ông tự hào nhớ lại kỷ niệm được hai cây đại thụ lúc đó là Văn Cao, Phạm Duy khuyên nên theo đuổi sự nghiệp sáng tác.

Trần Tiến tâm tình những kỷ niệm không thể quên về các cây đại thụ Trịnh Công Sơn, Văn Cao và nhạc sĩ Phạm Duy.

Trần Tiến còn kể lại ngày ông tổ chức lễ cưới. Nhạc sĩ Văn Cao đến muộn, sau đó đợi khách khứa về hết để tặng đàn em quyển chép tay những ghi chép âm nhạc, kinh nghiệm viết nhạc quý do nhạc sĩ người Pháp đúc kết. Đó là món quà quý giá, kỷ niệm để đời về tình bạn, tình đồng nghiệp giữa Trần Tiến - Văn Cao.

Sau khi hoàn thành việc học tại Nhạc viện, Trần Tiến rời miền Bắc để xuôi về Nam tìm cơ hội học hỏi. Nhạc sĩ trẻ lúc đó "không có gì ngoài tình yêu với âm nhạc", từng có những đêm ngủ công viên, sống bằng lòng đam mê và liều lĩnh của tuổi trẻ.

Ông nhớ nhất Trịnh Công Sơn nhờ em trai đi tìm Trần Tiến về ở chung. Nhạc sĩ Một cõi đi về còn "tác động" để những đơn vị tổ chức đưa cát-xê của ông gửi cho Trần Tiến, cách để động viên đàn em theo nghề.

Trần Tiến xúc động tâm tình Trịnh Công Sơn là người trút cả ruột gan cho ông, chỉ ra những điều không ai muốn chia sẻ, thậm chí là cần câu cơm của người nhạc sĩ.

Trong số "bốn cánh chim trời", Trần Tiến chỉ tình cờ gặp nhạc sĩ Phạm Duy trong một lần lưu diễn ở nước ngoài, nhưng để lại trong ông sự ngưỡng mộ về tài năng và nhân cách.

Nhìn lại nửa thập kỷ gắn bó và thân thiết của ba cây đại thụ của làng nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến gọi đó là “sợi dây của tình yêu”.

“Tình yêu nối những người đàn ông với nhau, trong âm nhạc và trong đời sống. Chính tình yêu âm nhạc khiến chúng tôi tìm được tiếng nói chung, dù mỗi người là cá tính riêng biệt”, nhạc sĩ nói.

Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Đoan Trang cùng các giọng ca trẻ Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thúy, Tấn Đạt... được mời thể hiện những ca khúc trong đêm vinh danh "những cánh chim trời".

Về Hà Nội để vinh danh những “cánh chim trời”

Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời do tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu dàn dựng. Ê-kíp mong muốn tạo nên đêm nhạc vừa tôn vinh giá trị kinh điển, vừa truyền tải tinh thần đương đại của những tâm hồn tự do.

Chương trình được chia thành nhiều phần, tái hiện hành trình âm nhạc Việt Nam gần một thế kỷ, từ giai đoạn tân nhạc với Văn Cao và Phạm Duy, đến hơi thở nhân văn của Trịnh Công Sơn và tinh thần phóng khoáng, đời thường của Trần Tiến.

“Mỗi người là cánh chim góp phần tạo nên bầu trời âm nhạc Việt Nam đa sắc và bền bỉ qua thời gian”, đạo diễn chia sẻ.

Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu nói thêm mọi chi tiết dàn dựng từ ánh sáng, bố cục đến cách kể chuyện đều xoay quanh cảm xúc thật của Trần Tiến. Cái hay của nhạc sĩ là ông có thể hát, kể chuyện, hoặc chỉ đứng lặng ở một góc sân khấu và nói với chiếc bóng của chính mình cũng đủ để khán giả rung động.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhạc sĩ Hoài Sa chịu trách nhiệm biến hóa đêm nhạc vinh danh bốn cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam.

Cao Trung Hiếu nhớ lại anh từng dàn dựng đêm nhạc của Trần Tiến với gần 4.000 khán giả, lấy cảm hứng từ mùa mưa.

“Tôi gom gần 400 cây đàn guitar thật, dựng thành ‘cơn mưa đàn’ trên sân khấu. Cả không gian chìm trong âm thanh và cảm xúc rất Trần Tiến. Lần này, cảm xúc ấy sẽ được mở rộng khi bốn thế hệ âm nhạc hòa làm một”, đạo diễn nói.

Chương trình quy tụ dàn ca sĩ nhiều thế hệ như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Đoan Trang cùng các giọng ca trẻ Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thúy, Tấn Đạt... Họ sẽ thể hiện những ca khúc kinh điển, để đời như Suối mơ , Nối vòng tay lớn , Sắc màu , Thiên Thai... trong hòa âm phối khí mới của nhạc sĩ Hoài Sa.

Giám đốc âm nhạc Hoài Sa cho biết việc kết nối âm nhạc của bốn “cánh chim” không hề khó. Hoài Sa "phiêu" và nói rằng âm nhạc hay chính là sợi chỉ vô hình nối tất cả lại với nhau. Nhạc của Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Phạm Duy và Trần Tiến giống món ăn ngon, tự có đủ hương vị và cảm xúc để người nghe cảm nhận.

