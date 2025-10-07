Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu
Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.
Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương. Anh được khán giả biết đến qua các vai diễn hài bởi lối diễn tự nhiên, gương mặt nhiều biểu cảm.
Ít ai biết rằng, nam diễn viên này từng có quá khứ chật vật, trải qua nhiều khó khăn. Với niềm đam mê nghệ thuật, Mạc Văn Khoa đăng ký thi tuyển vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội nhưng bị loại ngay vòng đầu vì ngoại hình gầy gò, đen nhẻm.
Sau đó, anh may mắn thi đỗ vào khoa đạo diễn trường Cao đẳng nghệ thuật Nha Trang. Tốt nghiệp, anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Thời gian này, Mạc Văn Khoa kiếm sống bằng các công việc tay chân như phụ hồ, chở gạch thuê để có thu nhập.
Trong một chương trình truyền hình, Mạc Văn Khoa tiết lộ từng không có nổi một đồng đổ xăng khi đưa bạn gái đi chơi.
Anh kể: “Hồi đó tôi không có tiền, nghèo tới mức phải mượn xe rủ bạn gái đi chơi. Đã mượn xe rồi nên tôi không dám bảo người ta đổ xăng hộ. Ai ngờ đâu tôi đang đi thì xe hết xăng, cả hai đứa phải đẩy về nhà, mệt kinh khủng. Cảm giác của tôi lúc đó chua chát lắm vì xe hết xăng mà trong túi không có tiền để đổ”.
Tình yêu nghề luôn bùng cháy nhưng vì tiền kiếm được từ nghệ thuật quá ít, không đủ nuôi sống bản thân giữa Sài Gòn hoa lệ, Mạc Văn Khoa quyết định từ bỏ sân khấu để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.
Tuy nhiên, anh vô tình đăng ký tham gia chương trình Cười xuyên Việt 2015 và không ngờ giành giải Á quân. Cuộc đời của Mạc Văn Khoa như bước sang một trang mới sau khi tham gia chương trình này.
Sau chương trình này, sự nghiệp của Mạc Văn Khoa "như diều gặp gió". Anh liên tục được mời tham gia các gameshow và gặt hái được không ít thành công trong phim ảnh.
Độ phủ sóng khá dày đặc, chính vì thế thu nhập của nam danh hài cũng được cho là thuộc "hàng khủng" của showbiz Việt. Năm 2021, nam nghệ sĩ đã tậu được cho mình căn hộ riêng ở TP.HCM.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Mạc Văn Khoa còn là chủ của chuỗi 12 nhà hàng bún đậu mắm tôm tại TP.HCM, Cần Thơ và Biên Hòa (Đồng Nai).
Theo Mạc Văn Khoa, ban đầu anh mở quán để cháu trong nhà có thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng sau đó lại ngày càng được thực khách yêu thương nên anh tập trung hơn vào việc phát triển thương hiệu.
Cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên và bà xã hot girl cũng được khán giả ngưỡng mộ. Cả hai đến với nhau từ khi chưa có bất cứ thứ gì trong tay, trải qua biết bao khó khăn, vất vả đến khi có của ăn của để và tận hưởng hạnh phúc gia đình trọn vẹn bên nhau. Sau nhiều năm về chung nhà, vợ chồng Mạc Văn Khoa có một cô công chúa đáng yêu.
Danh hài từng nói cuộc sống luôn có những mệt mỏi, đâu thể lúc nào cũng màu hồng được nhưng anh là người sống tích cực.
Quan điểm của Mạc Văn Khoa là sống phải vui, mỗi ngày trôi qua phải có niềm vui, dù mình có nghèo, có thành công hay thất bại thì cũng nhẹ nhàng trôi qua.
"Một đời người, ai biết mình sống được bao nhiêu năm, mỗi ngày trôi qua cảm thấy tích cực là được. Tiếng cười không chỉ quan trọng trong công việc mà trong cả gia đình nữa, trong một căn nhà lúc nào cũng có niềm vui thì đó mới là hạnh phúc thật sự" , anh nói.
