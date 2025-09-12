Nàng 'Thị Mầu' nổi tiếng vừa trở thành Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội là ai?
GĐXH - NSND Thu Huyền - "Thị Mầu" xinh đẹp, nổi tiếng đã chính thức trở thành Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Tối 11/9, fanpage Nhà hát Chèo Hà Nội thông báo đón nhận sự kiện ý nghĩa, kiện toàn các chức danh. Cụ thể, NSND Thu Huyền trở thành Giám đốc và NSƯT Quốc Phòng là Phó giám đốc.
"Chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghệ thuật Chèo, giá trị truyền thống tiêu biểu của dân tộc, góp phần xây dựng văn hoá Thủ Đô nói riêng và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển", Nhà hát Chèo Hà Nội đăng tải.
Ngay sau đó, NSND Quốc Anh - Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cũng gửi lời: "Chúc mừng em Huyền, Quốc Phòng và Nhà hát. Lâu quá mới được chúc mừng". Từ 8/2022, sau khi NSND Quốc Anh nghỉ hưu, nghệ sĩ Thu Huyền trực tiếp lãnh đạo, điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội đến nay.
Khi nhắc đến NSND Thu Huyền, khán giả yêu mến chèo sẽ nhớ ngay đến nàng Thị Mầu với ánh mắt sắc như dao cau, hàm răng khểnh và nốt ruồi đáo để trên khóe môi. Là một trong những nghệ sĩ chèo nổi tiếng nhất của Việt Nam, Thu Huyền không xây dựng tên tuổi một cách ồn ào mà đi lên bằng chính khả năng và đam mê với bộ môn nghệ thuật truyền thống.
Thu Huyền sinh năm 1975, trong một gia đình không ai làm nghệ thuật tại Hà Nội. Tuy nhiên, ngay từ khi còn bé, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Ngày nhỏ, Thu Huyền thường xem chèo trên vô tuyến và đã yêu mến lời ca, tiếng hát, âm nhạc của loại hình nghệ thuật này. Để rồi khi chỉ mới mười mấy tuổi, cô đã được Đoàn chèo Hà Nội phát hiện và tuyển về đào tạo.
Năm 16 tuổi, Thu Huyền đạt giải đặc biệt cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội nhờ vai diễn Thị Mầu. Cũng từ đây, nhân vật Thị Mầu gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Thu Huyền, đem đến cho cô nhiều giải thưởng giá trị.
NSND Thu Huyền gắn bó với nghệ thuật Chèo Việt Nam.
Ngoài Thị Mầu, nữ nghệ sĩ còn thành công với nhiều vai diễn khác như: Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Súy Vân trong Súy Vân giả dại, Hoạn Thư trong Kiều, nàng Sita trong vở cùng tên, Thuyến trong Điều còn lại... Cô cũng để lại ấn tượng với công chúng qua các tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh như: Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng, Hoa thơm bướm lượn.
Với những cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống, năm 32 tuổi, Thu Huyền đã được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) dù mới chỉ trải qua 13 năm tuổi nghề (tiêu chuẩn để được phong NSƯT là ngoài số huy chương đạt được, nghệ sĩ phải có tối thiểu 15 năm hoạt động chuyên nghiệp). Nàng "Thị Mầu" cũng là một trong những nữ nghệ sĩ được phong NSƯT trẻ nhất Việt Nam. Đến 3/2024, NSƯT Thu Huyền được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).
Không chỉ thành công trên sân khấu, NSND Thu Huyền còn được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống gia đình viên mãn. Chồng cô là NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long.
NSND Thu Huyền trong trích đoạn "Thị Mầu lên chùa".
