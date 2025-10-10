Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội

Thứ sáu, 17:52 10/10/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ mở cửa tự do cho công chúng trong hai ngày 11-12/10, riêng lễ khai mạc và bế mạc khán giả có thể đăng ký miễn phí tại website chính thức của sự kiện.

Diễn ra từ ngày 10 - 12/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với: 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế ; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

- Ảnh 1.

Trong hai ngày 11-12/10, tại sân khấu tròn, các chương trình biểu diễn diễn trong các khung giờ 9:00 – 11:30, 14:30 – 17:30 và 21:00 – 21:30, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: BTC)

- Ảnh 2.

Khu Phố Ẩm thực đa dạng hứa hẹn là nơi du khách có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, hoạt động chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h - 21h ngày 11-12/10. Ngoài ra còn có hoạt động Fashion Show “Bước chân di sản” diễn ra tối 11/10 tại sân khấu trung tâm. “Bước chân di sản” là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự.

Các hoạt động triển lãm cùng không gian văn hóa đa quốc gia hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Trên “Con đường Văn hóa”, công chúng có thể dừng chân tại gần 50 gian trưng bày đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines… để khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, truyền thống của từng quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội không chỉ là điểm hẹn giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nền văn hóa, mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái hướng về những vùng quê chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo đại biểu và khách tham dự. Toàn bộ kinh phí gây quỹ sẽ được gửi tới các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.


Lê Châu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Á quân 'Học viện cải lương' đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.

Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn

Trước Yến Nhi, từng có hoa hậu cùng tên gây tranh cãi gay gắt vì phát ngôn

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Nhiều khán giả phát hiện ra điểm trùng hợp của hai nàng hậu Yến Nhi và Ý Nhi khi đều vướng phải làn sóng chỉ trích của dư luận về phát ngôn của mình.

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Danh hài từng đi chở gạch, làm phụ hồ, giờ thành ông chủ chuỗi nhà hàng bún đậu

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.

NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

NSND Thanh Điền suýt mù do biến chứng tiểu đường, không nhìn thấy gì trước ca mổ. Sau phẫu thuật 3 ngày đã hồi phục, chuẩn bị mổ mắt thứ hai.

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Nổi tiếng đình đám tại miền Nam vào đầu những năm 2000, nam nghệ sĩ này từng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ao ước.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Xem nhiều

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Cuộc sống của Hồ Văn Cường sau 4 năm mẹ nuôi Phi Nhung qua đời

Câu chuyện văn hóa

4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Nữ NSND mang hàm Đại tá, có bằng tiến sĩ, hiện là Giám đốc nhà hát

Câu chuyện văn hóa
Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

Câu chuyện văn hóa
'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

'Người đàn ông trong bóng tối' tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời

Câu chuyện văn hóa
'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

'Vua hài' từng cầm 300 cây vàng mua siêu xe, giờ bán cơm tấm cùng vợ kém 29 tuổi

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top