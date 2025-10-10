Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội

Diễn ra từ ngày 10 - 12/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với: 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế ; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Trong hai ngày 11-12/10, tại sân khấu tròn, các chương trình biểu diễn diễn trong các khung giờ 9:00 – 11:30, 14:30 – 17:30 và 21:00 – 21:30, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: BTC)

Khu Phố Ẩm thực đa dạng hứa hẹn là nơi du khách có thể khám phá ẩm thực đa quốc gia và tham gia workshop ẩm thực để tìm hiểu các món ăn đặc trưng của nhiều nền văn hóa khác nhau. (Ảnh: BTC)

Đặc biệt, hoạt động chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h - 21h ngày 11-12/10. Ngoài ra còn có hoạt động Fashion Show “Bước chân di sản” diễn ra tối 11/10 tại sân khấu trung tâm. “Bước chân di sản” là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự.

Các hoạt động triển lãm cùng không gian văn hóa đa quốc gia hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Trên “Con đường Văn hóa”, công chúng có thể dừng chân tại gần 50 gian trưng bày đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines… để khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, truyền thống của từng quốc gia.

Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội không chỉ là điểm hẹn giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nền văn hóa, mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái hướng về những vùng quê chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo đại biểu và khách tham dự. Toàn bộ kinh phí gây quỹ sẽ được gửi tới các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.



