Mở cửa tham quan miễn phí Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội
GĐXH - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ mở cửa tự do cho công chúng trong hai ngày 11-12/10, riêng lễ khai mạc và bế mạc khán giả có thể đăng ký miễn phí tại website chính thức của sự kiện.
Diễn ra từ ngày 10 - 12/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với: 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế ; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.
Đặc biệt, hoạt động chiếu phim quốc tế sẽ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam và thế giới tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h - 21h ngày 11-12/10. Ngoài ra còn có hoạt động Fashion Show “Bước chân di sản” diễn ra tối 11/10 tại sân khấu trung tâm. “Bước chân di sản” là điểm nhấn độc đáo của lễ hội, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự.
Các hoạt động triển lãm cùng không gian văn hóa đa quốc gia hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Trên “Con đường Văn hóa”, công chúng có thể dừng chân tại gần 50 gian trưng bày đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines… để khám phá những nét đặc trưng về văn hóa, truyền thống của từng quốc gia.
Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội không chỉ là điểm hẹn giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa các nền văn hóa, mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái hướng về những vùng quê chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo đại biểu và khách tham dự. Toàn bộ kinh phí gây quỹ sẽ được gửi tới các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, trường học và các công trình dân sinh thiết yếu.
GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.
Do hoàn cảnh khó khăn, diễn viên Lương Vĩ - Á quân "Học viện cải lương", giải Nhất "Ngôi sao miệt vườn" - chạy xe ôm kiếm sống.
Là vệ sĩ của ngôi sao nổi tiếng số 1 showbiz, Tùng Yuki chọn sống và làm nghề thầm lặng, nhiều năm tu tập và thậm chí đã chuẩn bị cho "chuyến đi" cuối cùng của cuộc đời.
Nhiều khán giả phát hiện ra điểm trùng hợp của hai nàng hậu Yến Nhi và Ý Nhi khi đều vướng phải làn sóng chỉ trích của dư luận về phát ngôn của mình.
Trước khi nổi tiếng và giàu có như hiện tại, nam danh hài sinh năm 1992 từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.
NSND Thanh Điền suýt mù do biến chứng tiểu đường, không nhìn thấy gì trước ca mổ. Sau phẫu thuật 3 ngày đã hồi phục, chuẩn bị mổ mắt thứ hai.
4 năm sau sự ra đi của Phi Nhung, Hồ Văn Cường vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.
Nổi tiếng đình đám tại miền Nam vào đầu những năm 2000, nam nghệ sĩ này từng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ao ước.
NSND Nguyễn Thị Thu Hà được phong tặng danh hiệu NSND khi mới 42 tuổi, một năm sau đó chị được thăng quân hàm Đại tá và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.
