NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh Vương

Cách mổ vài ngày, mắt tôi mất dần ánh sáng

Tại lễ giỗ Tổ sân khấu tại Nhà văn hóa Thanh Niên ở TPHCM, NSND Thanh Điền xuất hiện với tinh thần phấn chấn sau ca phẫu thuật mắt do biến chứng tiểu đường. Nghệ sĩ 81 tuổi chia sẻ với VietNamNet về hành trình vượt qua nguy cơ mù lòa và niềm vui sum họp cùng đồng nghiệp.

NSND Thanh Điền bị tiểu đường nặng kèm biến chứng mắt nghiêm trọng. Chỉ vài ngày trước ca phẫu thuật, thị lực của ông xuống dốc nhanh. "Cách mổ vài ngày, mắt tôi mất dần ánh sáng, không nhìn được, không thấy ai hết", NSND Thanh Điền kể.

Tại bệnh viện, ông được phát hiện bệnh kịp thời và tiến hành phẫu thuật ngay. Mắt NSND Thanh Điền bị cườm nước. Nghệ sĩ thừa nhận may mắn phát hiện sớm vì nếu để lâu hơn, tình trạng sẽ càng nặng và khó phục hồi.

Sau 2-3 ngày phẫu thuật mắt đầu tiên, NSND Thanh Điền thấy sáng hơn đáng kể. Ông vui mừng chia sẻ rằng giờ đây có thể nhìn thấy cả chiếc đồng hồ treo tường để biết giờ - điều mà trước kia hoàn toàn không thể.

Quá trình hồi phục cần ít nhất nửa tháng. Trong 5-7 ngày tới, ông sẽ tái khám và xin mổ luôn mắt còn lại. Bác sĩ đã dặn NSND Thanh Điền hạn chế nhìn vào đèn xe máy, ô tô và nên nhắm mắt lại khi gặp ánh sáng mạnh.

Về kỳ vọng hồi phục, nghệ sĩ tỏ ra khá khiêm tốn khi cho biết chỉ cần thị lực hồi phục 60-70% là đủ để sinh hoạt bình thường.

NSND Thanh Điền đã hồi phục sức khỏe sau ca phẫu thuật. Ảnh: HM

Xúc động trước tình cảm của NSND Minh Vương

Dù bác sĩ khuyên nằm nghỉ ngơi, NSND Thanh Điền vẫn quyết định tham dự lễ giỗ Tổ sân khấu vì cho rằng đây là ngày quan trọng không thể vắng mặt.

Gặp lại các đồng nghiệp như NSND Kim Cương , NSND Minh Vương, NSƯT Phi Điểu, diễn viên Minh Luân... sau thời gian dài, ông không giấu được xúc động. NSND Thanh Điền tâm sự ở tuổi cao được gặp lại những người bạn, đồng nghiệp là niềm vui khó tả.

Với NSND Thanh Điền, ngày giỗ Tổ như một ngày Tết của người làm nghề, mang ý nghĩa linh thiêng đặc biệt. Dù đóng phim, hát, kịch nói hay làm bất cứ việc gì liên quan đến nghệ thuật, ông đều có thói quen khấn Tổ nghề trước khi bước lên sân khấu hoặc ra hiện trường. Khi gặp vấn đề về sức khỏe lần này, NSND Thanh Điền cũng khấn Tổ nghề.

Nhìn các thế hệ nghệ sĩ tụ hội tại lễ giỗ Tổ, NSND Thanh Điền bày tỏ niềm vui về sự gắn kết. Thế hệ của ông cùng NSND Minh Vương, NSND Kim Cương nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm từ nghệ thuật, còn thế hệ sau trẻ, đẹp và có tương lai rộng mở.

NSND Thanh Điền và NSND Minh Vương.

Ông cũng ngưỡng mộ sức khỏe và tinh thần của các đồng nghiệp như NSND Kim Cương 88 tuổi vẫn giữ được vẻ đẹp và sức sống, hay NSƯT Phi Điểu 93 tuổi vẫn nhanh nhẹn. Đặc biệt, NSND Minh Vương tuy mắt cũng yếu nhưng vẫn nhiệt tình đòi dẫn ông đi khám bệnh khiến NSND Thanh Điền xúc động.

Ngoài vấn đề về mắt, NSND Thanh Điền vẫn đi khám thường xuyên mỗi tháng để kiểm soát tiểu đường và huyết áp. Tình trạng sức khỏe tổng thể của ông tạm ổn, các chỉ số nằm trong tầm kiểm soát.

Hiện tại, nghệ sĩ duy trì việc đi bộ và thỉnh thoảng đạp xe đạp tại chỗ ở nhà. Những hoạt động vận động nhẹ nhàng này giúp kiểm soát tiểu đường tốt hơn và cải thiện sức khỏe đáng kể.

Sau ca phẫu thuật, ông tạm thời ở lại TPHCM để tiện thăm khám trước khi về Bình Chánh. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn sớm hồi phục để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

