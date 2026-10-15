Lisa (BLACKPINK) gây sốt với diện mạo được ví như búp bê Barbie

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Theo MyDaily, mới đây, Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới kèm dòng chú thích ngắn gọn.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục vải tweed màu hồng nổi bật, gồm áo khoác dáng ngắn và chân váy siêu ngắn đồng điệu. Thiết kế vừa mang nét cổ điển vừa hiện đại, giúp Lisa khoe được vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang cá tính.

Thiết kế vừa mang nét cổ điển vừa hiện đại, giúp Lisa khoe được vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang cá tính.

Bên trong áo khoác, Lisa kết hợp áo crop top màu trắng, khéo léo khoe vòng eo thon gọn và cơ bụng săn chắc. Sự phối hợp giữa hai gam màu trắng - hồng mang đến tổng thể trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn không kém phần quyến rũ.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Lisa ngồi bên đài phun nước, bắt chéo chân và tạo dáng trước ống kính đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật khiến nữ thần tượng được ví như một phiên bản búp bê Barbie ngoài đời thực.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, Lisa còn lựa chọn kiểu tóc bob ngắn được tạo độ phồng theo phong cách cổ điển. Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt với đường kẻ eyeliner đậm càng giúp gương mặt nữ ca sĩ thêm sắc sảo.

Không chỉ gây ấn tượng với trang phục, Lisa còn lựa chọn kiểu tóc bob ngắn được tạo độ phồng theo phong cách cổ điển.

Trong những khung hình khác, Lisa tự tin hướng ánh nhìn về phía máy ảnh, nở nụ cười nhẹ nhàng và thể hiện những tư thế tạo dáng thanh lịch. Sự kết hợp giữa nét đáng yêu và phong thái quyến rũ giúp cô mang đến hình ảnh vừa ngọt ngào vừa cuốn hút.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ quốc tế.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diện mạo của Lisa. Một người viết: "Tôi thực sự rất thích! Phong cách Barbie quá hợp với cô ấy". Một khán giả khác nhận xét: "Đúng là cô gái Barbie ngoài đời thực".

Bên cạnh hoạt động thời trang, Lisa cũng đang tích cực phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Theo MyDaily, nữ ca sĩ gần đây đã phát hành ca khúc mới mang tên SaWaDiKa, tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diện mạo của Lisa.

Ngoài ra, bộ phim tài liệu Always Lalisa, ghi lại hành trình hoạt động solo và quá trình trưởng thành của Lisa cũng chính thức được giới thiệu vào ngày 12/10. Tác phẩm do đạo diễn Sue Kim thực hiện, từng được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục World Premiere tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51.

Bộ phim được kỳ vọng mang đến cho người hâm mộ góc nhìn gần gũi hơn về hành trình nghệ thuật của Lisa, từ những trải nghiệm trong công việc đến quá trình xây dựng dấu ấn cá nhân trên thị trường quốc tế.

Với những hoạt động liên tiếp trong âm nhạc, điện ảnh tài liệu và thời trang, Lisa tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những ngôi sao K-pop nổi bật trên thị trường giải trí toàn cầu.



