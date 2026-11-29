Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô từng theo học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và được đào tạo diễn xuất tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Hoàng Thùy Linh được khán giả biết đến qua vai diễn Vàng Anh trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Sau những biến cố trong sự nghiệp, cô trở lại hoạt động nghệ thuật và từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc với loạt ca khúc như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, See tình, Gieo quẻ.