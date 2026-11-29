Theo MyDaily, mới đây, Mina đã đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn trong chuyến du lịch tại Hawaii (Mỹ). Tạm rời xa ánh đèn sân khấu, nữ ca sĩ 29 tuổi tận hưởng kỳ nghỉ với phong cách thời trang đa dạng, biến hóa linh hoạt giữa vẻ đẹp thanh thuần và hình ảnh quyến rũ, cá tính.

Trong một bức ảnh, Mina xuất hiện tại nhà hàng ngoài trời với khung cảnh hàng cọ xanh mát. Nữ ca sĩ chống cằm, nhẹ nhàng nhìn về phía ống kính. Trang phục không tay đơn giản kết hợp cùng mái tóc dài duỗi thẳng giúp thành viên TWICE toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo.

Mina xuất hiện tại nhà hàng ngoài trời với khung cảnh hàng cọ xanh mát.

Ở một khung hình khác, Mina tạo dáng bên ban công với khung cảnh biển nhuộm màu hoàng hôn. Nữ ca sĩ lựa chọn áo đen ôm sát cơ thể, phối cùng chân váy ngắn họa tiết chấm bi, mang đến diện mạo vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.

Tuy nhiên, gây chú ý nhất trong loạt ảnh lần này là khoảnh khắc Mina xuất hiện với thiết kế áo hở lưng đầy táo bạo. Nữ ca sĩ khéo léo khoe trọn tấm lưng trần, kết hợp cùng quần dáng rộng để tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục. Kính râm và túi xách mini được sử dụng làm điểm nhấn, giúp diện mạo của thành viên TWICE thêm phần thời thượng.

Mina xuất hiện với thiết kế áo hở lưng đầy táo bạo.

Thay vì lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, Mina ưu tiên các món đồ có phom dáng đơn giản nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ những khoảng hở tinh tế. Sự kết hợp giữa nét quyến rũ và tinh thần phóng khoáng của thời trang nghỉ dưỡng mang đến hình ảnh mới mẻ cho nữ thần tượng.

Vốn được biết đến với vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, Mina thời gian gần đây cho thấy sự linh hoạt hơn trong phong cách ăn mặc. Ở tuổi 29, nữ ca sĩ không ngần ngại thử sức với những thiết kế táo bạo, song vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của mình.

Mina thời gian gần đây cho thấy sự linh hoạt hơn trong phong cách ăn mặc.

Bên cạnh những hình ảnh đời thường của Mina, tình hình hoạt động của TWICE cũng đang nhận được sự quan tâm khi một số thành viên có những thay đổi về công ty quản lý trong năm 2026.

Theo MyDaily, Jeongyeon đã gia nhập Baro Entertainment, công ty quản lý của chị gái ruột là nữ diễn viên Gong Seung Yeon. Trong khi đó, Chaeyoung chuyển sang hãng đĩa LIL FANTASY để phát triển sự nghiệp âm nhạc cá nhân, còn Jihyo thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Tuy nhiên, những thay đổi này được khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động chung của TWICE. JYP Entertainment vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý các hoạt động của nhóm như trước đây.