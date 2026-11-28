Phương Oanh trở lại sàn catwalk gây tranh cãi
GĐXH - Phương Oanh tái xuất sàn catwalk sau 8 năm. Tuy nhiên, điều khiến fan chú ý là trang phục rườm rà lộ nhược điểm hình thể của "bà mẹ 2 con".
Tuy nhiên, nhiều video trực tiếp màn catwalk của Phương Oanh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trang phục khiến cô lộ nhiều khuyết điểm body kém thon gọn.
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