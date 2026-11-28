Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam, xuất thân là người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều phim truyền hình giờ vàng như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Lặng yên dưới vực sâu... Dù hoạt động chính trong mảng điện ảnh, cô thỉnh thoảng nhận lời làm người mẫu lookbook, xuất hiện tại show của một số người bạn thân thiết. Thời gian gần đây, cô sống kín tiếng, tập trung chăm sóc hai con.