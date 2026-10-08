Lisa (BLACKPINK) khoe đôi chân dài nổi bật tại Pháp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lisa (BLACKPINK) mới đây đã tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Paris Fashion Week với diện mạo thời trang ấn tượng, khoe đôi chân dài cùng phong cách trắng toàn tập vừa thanh lịch vừa táo bạo.

Cụ thể, ngày 6/10, Lisa đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Một buổi tối ấm cúng bên Louis Vuitton”. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Lisa (BLACKPINK) khoe đôi chân dài đầy ấn tượng tại Paris Fashion Week.

Trong buổi chụp hình cho Louis Vuitton, Lisa lựa chọn áo cardigan dáng ngắn kết hợp quần short ngắn, tất cao đến gối và giày cao gót. Tổng thể trang phục mang tông trắng chủ đạo, tạo nên vẻ ngoài cổ điển nhưng không kém phần nổi bật.

Đáng chú ý, kiểu tóc uốn gợn sóng kết hợp cùng thiết kế áo crop để lộ vòng eo thon gọn và quần short làm nổi bật đôi chân dài, tạo nên diện mạo quyến rũ của thành viên nhóm BLACKPINK.

Lisa khoe diện mạo đầy quyến rũ với điểm nhấn nổi bật là đôi chân dài.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi như: “Nữ hoàng Lisa”, “Gương mặt đại diện của Louis Vuitton”, “Đôi chân vừa dài vừa đẹp”,...

Thời gian gần đây, Lisa liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động thời trang và âm nhạc quốc tế. Ngày 28/9 (giờ Hàn Quốc), nữ ca sĩ đã giành chiến thắng ở hạng mục Best Pop với ca khúc solo Dream tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026, diễn ra tại Peacock Theater ở Los Angeles, Mỹ.

Thời gian gần đây, Lisa liên tục ghi dấu ấn trong các hoạt động thời trang và âm nhạc quốc tế.

Ngày 23/10, Lisa dự kiến phát hành EP mới mang tên PRESS PLAY, đánh dấu hoạt động âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ sau loạt thành tích nổi bật trong thời gian qua.