Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Ha Ji Won cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch tại Singapore. Đi kèm những khoảnh khắc đời thường, cô hài hước viết: "Bức ảnh check-in nhất định phải có".

Trong hình ảnh được chia sẻ, Ha Ji Won xuất hiện trước tượng Merlion - một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Singapore.

Ha Ji Won cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch tại Singapore.

Nữ diễn viên tạo dáng tinh nghịch khi đứng ở vị trí khiến dòng nước phun ra từ miệng tượng Merlion trông như đang chảy thẳng vào miệng mình. Đây cũng là kiểu chụp ảnh quen thuộc được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm địa điểm này.

Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý không kém chính là diện mạo trẻ trung và vóc dáng của Ha Ji Won. Trong chuyến đi, nữ diễn viên lựa chọn trang phục đơn giản gồm áo quây họa tiết sọc ngang kết hợp quần dài màu xanh navy. Bộ trang phục mang phong cách năng động, thoải mái nhưng vẫn giúp cô khoe được những đường nét cơ thể.

điều thu hút sự chú ý không kém chính là diện mạo trẻ trung và vóc dáng của Ha Ji Won.

Đặc biệt, thiết kế áo quây để lộ vòng eo thon gọn cùng phần cơ bụng số 11 rõ nét của Ha Ji Won. Bên cạnh đó, cánh tay săn chắc cũng trở thành điểm nhấn, cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì được thể trạng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 48.

Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng quá chuyên nghiệp, Ha Ji Won vẫn gây ấn tượng nhờ thần thái tự nhiên, gương mặt rạng rỡ và phong cách trẻ trung.

Ở độ tuổi U50, nữ diễn viên tiếp tục khiến nhiều người quan tâm đến bí quyết duy trì vóc dáng và sức khỏe. Dù vậy, trong bài đăng lần này, Ha Ji Won không chia sẻ cụ thể về chế độ tập luyện hay ăn uống của mình.

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như Damo, Secret Garden, Empress Ki, cùng các bộ phim điện ảnh Haeundae và Pawn.

Ở độ tuổi U50, nữ diễn viên tiếp tục khiến nhiều người quan tâm đến bí quyết duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ha Ji Won được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật có tính cách đa dạng, từ hình tượng phụ nữ mạnh mẽ đến những vai diễn giàu cảm xúc.

Gần đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Bigwang. Bên cạnh đó, cô còn tham gia các chương trình giải trí như của JTBC và SBS. Sau nhiều năm làm nghề, Ha Ji Won vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Những hình ảnh đời thường mới nhất tiếp tục cho thấy vẻ ngoài trẻ trung, năng động của nữ diễn viên ở tuổi 48.



