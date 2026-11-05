Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi

Thứ năm, 09:09 05/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý mới đây có bộ ảnh mừng sinh nhật gây chú ý.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 1.Hồ Ngọc Hà sang chảnh ở Ý

GĐXH - Hồ Ngọc Hà đang gây sốt mạng xã hội khi khoe hình ảnh đi công tác ở Ý. Ngoài hình ảnh sang chảnh, người đẹp còn tiết lộ khung cảnh ở đây quá tuyệt vời.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 1.

Ngày 4/11, Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt hình ảnh gia đình nhân dịp hai con Lisa và Leon chính thức bước sang tuổi thứ 6. 

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh mới, nữ ca sĩ cùng ông xã Kim Lý và hai con lựa chọn trang phục đồng điệu với hai tông trắng, xanh tím than. Cả gia đình tạo dáng tự nhiên trong khuôn viên gần nhà, lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp nhân dịp đặc biệt.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 3.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 4.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 5.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 6.

Kèm theo hình ảnh, Hồ Ngọc Hà gửi lời chúc đến hai con, mong các bé luôn hạnh phúc, bình an và biết trân trọng cuộc sống.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 7.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 8.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 9.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 10.

Lời nhắn ngắn gọn nhưng thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho hai con sau hành trình 6 năm đồng hành, chứng kiến từng bước trưởng thành của các bé.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 11.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 12.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 13.
Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 14.

Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020, là trái ngọt tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ hành trình nhiều khó khăn để có được hai con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bởi vậy, sự xuất hiện của cặp song sinh có ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng cô. Từ những em bé thường xuyên xuất hiện trong vòng tay bố mẹ, Lisa và Leon giờ đã lớn hơn rất nhiều. Cả hai sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ nhưng mỗi bé lại có một nét cuốn hút riêng.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 15.

Lisa thường được nhận xét giống Hồ Ngọc Hà, từ gương mặt thanh tú đến phong thái có phần điềm đạm. Cô bé nữ tính, tình cảm, khá lém lỉnh và sớm bộc lộ niềm yêu thích với các hoạt động nghệ thuật. Ngoài giờ học, Lisa được mẹ tạo điều kiện tham gia múa ballet, nhảy hiện đại và nhiều hoạt động vận động ngoài trời như bơi lội, đạp xe, chơi pickleball.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 16.

Trong khi đó, Leon lại mang nhiều nét giống Kim Lý. Cậu bé có vẻ ngoài khỏe khoắn, gương mặt bầu bĩnh cùng những biểu cảm hài hước quen thuộc. So với chị gái, Leon có phần hiếu động, thích khám phá và đặc biệt yêu thích các hoạt động thể thao. Cậu bé thường được bố đưa đi đá bóng, chơi pickleball vào những dịp cuối tuần.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi - Ảnh 18.Hồ Ngọc Hà ấn tượng với phong cách thời trang những ngày ở Milan

GĐXH - Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Milan (Ý) với phong cách thời trang khỏe khoắn, hiện đại và sang chảnh khi khoác lên mình những thiết kế và phụ kiện của Gucci.

 

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