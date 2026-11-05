Lisa, Leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà sinh nhật 6 tuổi

Cuộc sống sau khi rời showbiz của 'tình đầu quốc dân' màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa -
Từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", diễn viên Ngân Khánh bất ngờ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Kèm theo hình ảnh, Hồ Ngọc Hà gửi lời chúc đến hai con, mong các bé luôn hạnh phúc, bình an và biết trân trọng cuộc sống.
Lời nhắn ngắn gọn nhưng thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho hai con sau hành trình 6 năm đồng hành, chứng kiến từng bước trưởng thành của các bé.
Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020, là trái ngọt tình yêu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ hành trình nhiều khó khăn để có được hai con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bởi vậy, sự xuất hiện của cặp song sinh có ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng cô. Từ những em bé thường xuyên xuất hiện trong vòng tay bố mẹ, Lisa và Leon giờ đã lớn hơn rất nhiều. Cả hai sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nhiều đường nét từ bố mẹ nhưng mỗi bé lại có một nét cuốn hút riêng.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
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Từng được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", diễn viên Ngân Khánh bất ngờ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật suốt hơn 1 thập kỷ qua.
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