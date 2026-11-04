Ông Đô mở tiệm bán bánh mì để 'cai quản' con gái

Trong trích đoạn giới thiệu tập 10 phim "Xóm nhỏ", ông Đô và Long lập tức thuê nhà và mở tiệm bánh mì pate ngay gần xóm trọ của Trâm.

Vừa thấy cô Phẩm, ông Đô đã tìm ngay cách tiếp cận bằng việc tặng phần thưởng dùng thử pate Hải Phòng và quảng cáo sản phẩm. Khi thấy cô Phẩm nghi ngờ, ông giải thích đây là phần thưởng đặc biệt dành cho vị khách thứ 99.

Ông Đô thuê nhà trọ, mở tiệm bán bánh mì để có cơ hội gần con gái. Ảnh VFC

Trong khi đó, anh Hiệp hàng xóm đã khuyên nhủ Trâm không nên để bụng hay giận dỗi những lời nói của bố. Anh nói đi làm bị khách chửi, sếp mắng thì nhẫn nhịn cúi mặt xin lỗi coi như lẽ hiển nhiên. Nhưng ở nhà bố mẹ nuôi cơm ba bữa, chỉ nặng lời một chút đã tự ái, dỗi hờn như bị xúc phạm nhân phẩm.

Hiệp nhấn mạnh rằng một ông bố tốt không phải lúc nào cũng là một ông bố khéo léo nên khuyên Trâm hãy quan tâm gia đình khi còn có thể, vì không ai biết trước lúc nào là lần cuối được ôm bố.

Trâm nhận được lời khuyên chân tình về việc không nên kéo dài mâu thuẫn với bố. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi đi chụp ảnh về, Phong mang tặng bé An một ít quà. Để cảm ơn, bé An trổ tài nhảy múa vui vẻ cho mọi người xem. Tuy nhiên, vừa thấy cảnh này, bố An đã bất ngờ xuất hiện, tỏ thái độ khó chịu và cắt ngang bầu không khí.

Bố bé An tức giận cấm Trâm không được dạy các điệu nhảy "nhố nhăng" cho bé. Ảnh VFC

Không chỉ vậy, bố của bé An gắt gỏng nhắc nhở Trâm từ nay phải tập nhảy một mình, cấm rủ bé An học theo những điệu nhảy "nhố nhăng". Trâm gay gắt phản bác, khẳng định chính mình mới là người đang phải học nhảy theo bé An, đồng thời trách người đàn ông lớn đầu mà lại vô lý đổ tội cho một đứa trẻ mới 6 tuổi.

Tập 10 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h00 ngày 4/11 trên VTV1.