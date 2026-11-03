Chân dung hai người đẹp lần đầu 'chạm ngõ' điện ảnh trong phim Trần Bảo Sơn
GĐXH - "Trên con đường mới" của Trần Bảo Sơn không chỉ quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, mà còn mở ra cơ hội cho những gương mặt mới như: Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi.
"Trên con đường mới" đánh dấu sự trở lại màn hình rộng của Trần Bảo Sơn sau 10 năm vắng bóng. Với dự án này, anh lần đầu tiên được nhận cùng lúc ba vai trò: Nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính. Phim không chỉ gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu như: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Kore Hải Anh... mà còn có sự tham gia của những gương mới: Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi.
Lâm Bích Tuyền và Paris Bảo Nhi đều được biết đến qua các cuộc thi nhan sắc trước khi góp mặt trong "Trên con đường mới". Lâm Bích Tuyền giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Việt Nam 2024. Paris Bảo Nhi từng lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024. Lần đầu xuất hiện trên màn hình rộng, hai người đẹp bước vào môi trường làm việc mới với yêu cầu hóa thân, thể hiện cảm xúc và phối hợp cùng bạn diễn trước ống kính.
Trong phim, Lâm Bích Tuyền thể hiện nhân vật mang vẻ dịu dàng, có những chuyển biến về tâm lý. Còn Paris Bảo Nhi xuất hiện với hình ảnh cá tính, tạo nên sự khác biệt trong tuyến nhân vật nữ.
Theo thông tin từ ê-kíp, nhân vật của cả hai đều có mối liên hệ với Trung (do Trần Bảo Sơn thủ vai), song mỗi người mang theo câu chuyện và mục tiêu riêng. Những mối quan hệ này góp phần tạo ra các vấn đề trong quá trình hành động của nhân vật chính.
Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi cùng sự góp mặt của Juliet Bảo Ngọc, Quỳnh Laze sẽ tạo nên tuyến nhân vật nữ với nhiều mối quan hệ, từ tình cảm gia đình đến tình yêu.
Việc lựa chọn dàn diễn viên với những xuất phát điểm khác nhau cũng thể hiện quan điểm của Trần Bảo Sơn trong quá trình thực hiện bộ phim. Bên cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, anh muốn trao cơ hội cho những diễn viên trẻ và nhân tố mới, miễn là họ thực sự phù hợp với nhân vật. "Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với nhân vật. Tôi chọn các bạn vì độ hợp vai chứ không phải vì tên tuổi", Trần Bảo Sơn chia sẻ.
Với "Trên con đường mới", anh kỳ vọng sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên sẽ mang đến những cảm xúc chân thật, các nhân vật đáng nhớ và một câu chuyện gần gũi với đông đảo khán giả. Bởi sau tất cả những cảnh hành động, những cuộc đối đầu và biến cố, điều anh mong muốn khán giả nhớ đến vẫn là câu chuyện về con người, tình thân và khát vọng được lựa chọn một con đường mới cho chính mình.
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