Nữ diễn viên phim truyền hình 'Sex and the City' gây tranh cãi

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GĐXH - Diễn viên Cynthia Nixon lên tiếng bảo vệ nhân vật Miranda Hobbes trong phần phim hậu truyện 'And Just Like That' dù vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Phim truyền hình "Sex and the City" được xem là một trong những bộ phim mang tính biểu tượng của truyền hình Mỹ và thu hút được lượng khán giả hâm mộ đông đảo qua nhiều thập kỷ, nhưng phần hậu truyện mang tên "And Just Like That"... lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả bày tỏ sự không hài lòng với cách các nhà làm phim biến đổi nhân vật đến mức không nhận ra những nét đặc trưng về tính cách từng khiến họ được yêu mến.

Vai Miranda Hobbes của nữ diễn viên Cynthia Nixon là một trong những tâm điểm tranh cãi. Trong phần hậu truyện, Miranda ở tuổi trung niên được thể hiện là một người phụ nữ thất thường, nghiện rượu và đãng trí. Cô có quyết định tranh cãi là bỏ chồng để chuyển sang hẹn hò với một diễn viên hài phi nhị giới và cuối cùng công khai mình là người đồng tính nữ.

Sao phim Sex and the City phản hồi trước những bình luận "kinh hãi" của người hâm mộ - Ảnh 1.

Cynthia Nixon trong phần phim hậu truyện "And Just Like That"... (Ảnh: HBO)

Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ NY Times, Variety), trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với The New York Times, Cynthia Nixon nói rằng có những khán giả cảm thấy "kinh hãi" với những thay đổi ở nhân vật Miranda đồng thời chia sẻ lý do cô bị thuyết phục tham gia phần hậu truyện. Đó là vì mong muốn mang tới sự mới mẻ, táo bạo trong câu chuyện về phái nữ, cùng với đó là tạo thêm tính đa dạng về giới, phản ánh những thay đổi trong nhận thức xã hội - những điều mà loạt phim gốc chưa thực sự quan tâm.

Không chỉ nhân vật Miranda, về tổng thể "And Just Like That"... bị xem là nỗ lực bất thành của ekip "Sex and the City" trong việc hồi sinh hiện tượng truyền hình những năm 1990 - 2000. Phim khép lại sau 3 mùa, với nhiều đánh giá không tích cực. Mặc dù vậy Cynthia Nixon thừa nhận cô đã bất ngờ khi biết phim không có tiếp mùa thứ tư: “Tôi hoàn toàn không sẵn sàng cho điều đó”, cô nói. “Hoàn toàn không”.

Hiện tại, Cynthia Nixon đang đóng vai chính Ada Forte trong bộ phim truyền hình cổ trang "The Gilded Age" của HBO.

Sao phim Sex and the City phản hồi trước những bình luận "kinh hãi" của người hâm mộ - Ảnh 2.

Diễn viên Cynthia Nixon.

Cynthia Nixon sinh năm 1966 tại Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên kịch tại sân khấu Broadway, giành chiến thắng tại các giải thưởng lớn như: Grammy, Tony, Emmy… Ở tuổi U60, cô dường như không thay đổi nhiều so với thời trong "Sex and the City".

Cynthia Nixon có sự nghiệp diễn xuất ngưỡng mộ, nhưng không nhiều người biết đến những khó khăn cá nhân của cô sau màn hình. Dù gặp căn bệnh hiểm nghèo nhưng cô luôn giữ được tinh thần lạc quan và tích cực điều trị bệnh tật. Điều tuyệt vời nhất là cô có nụ cười tỏa nắng gây được thiện cảm với khán giả.

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