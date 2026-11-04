Khoảnh khắc cực đáng yêu của con gái H'Hen Niê ở Châu Âu

Phản ứng thú vị của bố mẹ H'Hen Niê giữa hành trình khám phá châu Âu GĐXH - "Ba mẹ còn sức lắm. Mẹ bảo ở buôn làng leo núi, leo đồi, giờ đi chơi cũng leo núi, leo đồi. Nhưng chủ yếu Hen muốn ba mẹ được nhìn ngắm phong cảnh khác với quê mình”, H'Hen Niê kể về phản ứng của ba mẹ trong chuyến đi châu Âu.

Mới đây, H'Hen Niê chia sẻ thêm những hình ảnh của con gái trong hành trình khám phá châu Âu. Bé Harley được bố mẹ chuẩn bị nhiều trang phục giữ ấm, phối cùng mũ len, găng tay và giày thể thao. Đặc biệt, cô bé hơn 1 tuổi chủ động "tạo dáng" trước ống kính khiến cả nhà thích thú.

"Em bé hơn 1 tuổi hiểu đấy. Mẹ Hen và ba Khôi bảo: 'Harley đứng đó cho ba mẹ chụp hình nào'. Bình thường em đứng im, nay được mặc đồ đẹp mọi người tặng nên tạo dáng liền, nghiêng ngả liền", H'Hen Niê hài hước kể.

H'Hen Niê cũng tiết lộ câu chuyện phía sau những món đồ con gái sử dụng. Một trong hai bộ trang phục màu hồng do bà ngoại mua tặng. Theo nàng hậu, mẹ cô rất thích lựa chọn quần áo cho cháu, hễ thấy món đồ xinh xắn lại muốn mua. "Bà ngoại bị 'ghiền' mua đồ cho em, thấy xinh là mua, cản mãi không được", H'Hen Niê chia sẻ.

Harley hơn 1 tuổi Harley thể hiện nhiều sắc thái tự nhiên trước ống kính của ba mẹ. Khi chăm chú, vẻ nghiêm túc; lúc lại hơi nghiêng người, mỉm cười hoặc dang tay như một “mẫu nhí” khiến fan thích thú.

Riêng đôi giày Harley mang trong loạt ảnh lại gắn với một kỷ niệm đặc biệt. Trong lúc tham quan, gia đình H'Hen Niê tình cờ bước vào cửa hàng do một người Việt tên Tuấn làm chủ. Khi nhận ra nàng hậu, người này bày tỏ tình cảm dành cho cô cùng người thân rồi quyết định tặng Harley đôi giày, một chiếc áo và cá nhồi bông.

H'Hen Niê muốn thanh toán vì hiểu cuộc sống của người Việt ở nước ngoài cũng có nhiều vất vả. Sau một hồi chia sẻ, chủ cửa hàng vẫn kiên quyết không nhận tiền. Tình cảm bất ngờ từ người đồng hương khiến cô xúc động.

"Lúc ra tính tiền, chú bảo: 'H'Hen Niê hả? Chú quý gia đình con lắm'. Thế là chú tặng luôn Harley đôi giày, thêm chiếc áo và cá nhồi bông. Tôi muốn trả tiền vì biết mọi người ở trời Âu cũng vất vả, nhưng chú nhất định không nhận. Gia đình quá may mắn khi được mọi người yêu thương", nàng hậu người Ê-đê thật thà kể.

Đôi giày của Harley là món quà bất ngờ từ người đồng hương gia đình H'Hen Niê vô tình gặp ở trời Tây.

Bên cạnh những màn tạo dáng, H'Hen Niê còn đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường của con gái trong suốt hành trình. Harley được mẹ bế giữa khung cảnh núi non, ngồi xe đẩy khi gia đình di chuyển hoặc vui vẻ khám phá không gian mới. Trong lần trải nghiệm tuyết, cô bé được bố mẹ dìu đi từng bước.

Đây là chuyến du lịch châu Âu đầu tiên của gia đình H'Hen Niê với sự tham gia của bố mẹ ruột, ông xã Tuấn Khôi và con gái. Trước đó, người đẹp Ê-đê từng đến khu vực này vì công việc nhưng chưa có nhiều thời gian tham quan. Vì vậy, cô muốn tranh thủ dịp này để các thành viên cùng khám phá cảnh quan, lưu giữ kỷ niệm.

Harley hơn một tuổi nhưng tỏ ra khá dạn dĩ trong quá trình di chuyển qua nhiều địa điểm. Những biểu cảm tò mò, vui vẻ của cô bé trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh được H'Hen Niê cập nhật từ hành trình châu Âu.

Những khoảnh khắc đáng yêu của Harley nhà H'Hen Niê ở Châu Âu:

H'Hen Niê cho biết Harley lần đầu thấy tuyết nên rất hí hửng, thích thú.















