Hoa hậu Ý Nhi làm Giám đốc ở tuổi 24

Gia thế bất ngờ của nữ sinh xứ Huế vừa trở thành Á hậu Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như sinh năm 2005 tại Huế gây bất ngờ khi tiết lộ gia đình: Bố là tài xế xe tải, còn mẹ là nhân viên văn phòng.

Ban tổ chức Miss World Vietnam đã chính thức công bố Huỳnh Trần Ý Nhi làm Giám đốc điều hành cho mùa giải 2026. Thông báo này được đưa ra trước khi người đẹp sinh năm 2002 trở về Việt Nam vào tháng 11 sau thời gian học tập tại Úc.

Theo ban tổ chức, kinh nghiệm tích lũy từ quá trình hoạt động và tham dự đấu trường quốc tế là cơ sở để Ý Nhi được tin tưởng giao nhiệm vụ mới. "Hành trình tại Miss World lần thứ 72 là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực, sự bản lĩnh và trưởng thành của Hoa hậu Ý Nhi. Với tinh thần cầu tiến, sự tự tin và khả năng kết nối, cô đã mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam chủ động, tích cực trước bạn bè quốc tế", ban tổ chức nhận xét.

Ở cương vị Giám đốc điều hành, Ý Nhi sẽ cùng ban tổ chức tham gia định hướng và điều hành các hoạt động của Miss World Vietnam 2026. Cô đồng thời góp phần tìm kiếm những thí sinh hội tụ nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân ái.

"Với những kinh nghiệm, trải nghiệm đã tích lũy cùng sự am hiểu về cuộc thi, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi được tin tưởng giao trọng trách Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2026", đại diện cuộc thi cho biết.

Hoa hậu Ý Nhi đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Miss World Vietnam.

Chia sẻ về vai trò này, Ý Nhi bày tỏ ngắn gọn: "Một hành trình mới chính thức bắt đầu cùng Miss World Vietnam".

Việc bổ nhiệm đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong hành trình của Ý Nhi sau 3 năm đăng quang. Từ vị trí thí sinh, cô sẽ tham gia công tác tổ chức, đồng hành trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn những gương mặt mới cho cuộc thi từng trao vương miện cho mình. Vai trò này cũng đặt ra những yêu cầu khác với công việc trước đây của người đẹp. Bên cạnh kinh nghiệm trình diễn, giao tiếp và tham gia các hoạt động cộng đồng, cô sẽ có thêm cơ hội tích lũy kỹ năng tổ chức, phối hợp và điều hành công việc.

Thông tin Ý Nhi nhận vai trò mới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số khán giả bày tỏ sự bất ngờ, chờ đợi cách cô thể hiện năng lực khi tham gia bộ máy tổ chức một cuộc thi sắc đẹp.

Ý Nhi hiện tại nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả với nhan sắc chín muồi, trưởng thành hơn.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê Gia Lai (Bình Định cũ), đăng quang Miss World Vietnam 2023. Ngay sau khi giành vương miện, cô từng vướng tranh cãi vì một số phát ngôn trong các cuộc giao lưu với truyền thông. Trước phản ứng của dư luận, người đẹp công khai xin lỗi và thừa nhận thiếu sót trong cách diễn đạt.

Cuối năm 2023, Ý Nhi sang Úc du học theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Quãng thời gian học tập, sinh sống xa gia đình là một phần trong hành trình tích lũy kiến thức và trải nghiệm của cô sau đăng quang.

Năm 2025, Ý Nhi đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72 tại Ấn Độ, lọt Top 40 chung cuộc. Đây là dấu mốc đáng chú ý trước khi cô được giao vai trò điều hành Miss World Vietnam 2026.

Theo kế hoạch, người đẹp sẽ trở về nước vào tháng 11/2026, chuẩn bị khép lại thời gian du học tại Úc. Cùng với việc nhận nhiệm vụ mới, sự trở lại của Ý Nhi mở ra một giai đoạn hoạt động khác, với trách nhiệm cụ thể trong công tác tổ chức cuộc thi.