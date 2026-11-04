Khánh Thi: 'Có những lúc tôi chỉ muốn ngồi yên, không làm gì cả'

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi mới 11 tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn bố Phan Hiển. Mới đây hai cha con bắt trend nhảy múa cùng nhau đã gây chú ý với khán giả.

Khánh Thi khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm khi chia sẻ những tâm tư sau 3 năm liên tục nỗ lực vun đắp và theo đuổi những công việc mà trước đây, ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ mình có thể đảm đương nổi. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ kiện tướng dancesport cảm thấy hạnh phúc khi những điều mình kiên trì xây dựng từng bước thành hình, đồng thời mở ra thêm cơ hội cho nhiều người có thể tiếp tục theo đuổi con đường của họ.

Khánh Thi chia sẻ bản thân đã phải đối mặt với áp lực và kiệt sức.

Đằng sau những thành quả ấy là không ít thời điểm Khánh Thi phải đối mặt với áp lực và sự kiệt sức. Có lúc sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, cô phải sang Singapore điều trị. Dẫu vậy, điều nữ kiện tướng mong mỏi nhất vẫn là sớm hồi phục để trở về tiếp tục công việc còn dang dở. Những dự định tốt đẹp phía trước và trách nhiệm với những người đang đồng hành trở thành động lực để cô tự nhắc mình cố gắng thêm từng ngày.

Thế nhưng, sau 3 năm gần như không cho phép bản thân dừng lại, Khánh Thi thừa nhận lần đầu tiên cô cảm thấy trống rỗng và mất đi động lực. Những công việc trước đây luôn khiến cô quyết tâm hoàn thành, những điều cô từng tự nhủ phải cố gắng vì mọi người, giờ đây lại trở thành áp lực mỗi khi nghĩ đến. Cô không còn muốn bắt tay vào bất cứ việc gì mà chỉ muốn ngồi yên, dành thời gian nhìn lại bản thân và suy nghĩ về những điều đã qua.

Khánh Thi rực rỡ trên sân khấu.

Khánh Thi hiểu rõ nguyên nhân khiến mình buồn, nhưng việc nhận ra điều đó không đồng nghĩa với chuyện có thể dễ dàng vượt qua cảm xúc của chính mình. Điều khiến cô day dứt nhất là vẫn còn tình cảm và sự trân trọng dành cho những việc từng hết lòng theo đuổi. Cô hiểu những điều ấy vẫn có giá trị và xứng đáng được tiếp tục, nhưng bản thân lại không còn đủ sức để cố gắng như trước.

Vì thế, nữ kiện tướng quyết định cho phép mình được buồn, được nghỉ ngơi và tạm thời gác lại những trách nhiệm từng khiến cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Khánh Thi cũng nghĩ đến khả năng sẽ dừng lại nếu sau một đêm nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi và tổn thương vẫn không vơi đi. Với cô, quyết định buông tay không xuất phát từ việc chưa từng cố gắng hay những điều đã làm mất đi ý nghĩa, mà có lẽ đơn giản là sau 3 năm, cô đã chạm đến giới hạn chịu đựng của bản thân.

Khánh Thi và Phan Hiển luôn đồng hành với nhau trong công việc.

Chia sẻ của Khánh Thi cho thấy phía sau hình ảnh một người phụ nữ năng động, quyết liệt và luôn hết mình với công việc cũng có những khoảng lặng, những thời điểm cô cảm thấy yếu lòng và cần được nghỉ ngơi. Sau tất cả, cô dường như đang học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào mạnh mẽ cũng là tiếp tục gồng gánh. Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc, buông bỏ một điều mình từng rất trân trọng để chăm sóc chính mình cũng là một lựa chọn cần nhiều can đảm.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khánh Thi: Hạnh phúc là được sống cuộc đời mình chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương GĐXH - Khánh Thi mới đây lại chia sẻ hình ảnh xinh đẹp và "hack tuổi" trên trang cá nhân và viết những lời đầy triết lý về hạnh phúc của người phụ nữ.



