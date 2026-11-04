Mẹ đẻ Thúy Diễm trở về từ Italy gây chú ý

Thúy Diễm từng chia sẻ với truyền thông, từ nhỏ cô đã chứng kiến và thấu hiểu nỗi cô đơn của mẹ, khi bà một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn. Bố mẹ Thúy Diễm ly hôn khi cô mới bốn tuổi, em trai vừa chào đời. Mặc dù rất đau buồn, mẹ cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con.