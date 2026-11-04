Mẹ đẻ Thúy Diễm trở về từ Italy gây chú ý
GĐXH - Thúy Diễm vui mừng khi mẹ đẻ từ Italy trở về Việt Nam 6 tháng để chăm sóc cháu ngoại Rosie. Điều khiến fan bất ngờ là diện mạo tươi tắn, hiện đại ở tuổi U70 của mẹ nữ diễn viên.
Mới đây, Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiệc mừng con gái Rosie tròn tháng tuổi.
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