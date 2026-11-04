Mẹ đẻ Thúy Diễm trở về từ Italy gây chú ý

Thứ tư, 15:35 04/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Thúy Diễm vui mừng khi mẹ đẻ từ Italy trở về Việt Nam 6 tháng để chăm sóc cháu ngoại Rosie. Điều khiến fan bất ngờ là diện mạo tươi tắn, hiện đại ở tuổi U70 của mẹ nữ diễn viên.

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy gây chú ý - Ảnh 1.Lương Thế Thành và Thúy Diễm hạnh phúc chào đón công chúa nhỏ Rosie

GĐXH - Mới đây, Lương Thế Thành hạnh phúc khoe khoảnh khắc cả gia đình cùng con gái mới chào đời: "Ngày đẹp nhất, ngày hạnh phúc nhất là ngày gia đình mình được chào đón công chúa bé nhỏ Rosie, được ôm em vào lòng".

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 1.
Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 2.

Mới đây, Thúy Diễm gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiệc mừng con gái Rosie tròn tháng tuổi. 

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 3.

"Ông bà nội, bà ngoại, ba mẹ và anh hai yêu công chúa nhỏ của gia đình mình thật nhiều. Chúc con một đời an yên, một đời hạnh phúc, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, ai cũng yêu quý, tài giỏi, thông minh… Những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với Rosie", nữ diễn viên chia sẻ.

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 4.

Mẹ chồng Thúy Diễm âu yếm, cưng chiều cháu gái trong tiệc mừng 1 tháng tuổi.

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 5.

Thúy Diễm thấy hạnh phúc khi có mẹ cận kề, cùng ông xã Lương Thế Thành và bố mẹ chồng săn sóc cô từng ly từng tý trong thời gian ở cữ. 

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 6.

Đáng chú ý, trong tiệc mừng, mẹ đẻ Thúy Diễm đã gác lại công việc ở Italy để trở về Việt Nam và dự định ở lại 6 tháng để chăm sóc con gái và cháu ngoại mới chào đời. Theo Thúy Diễm, mẹ muốn dành nhiều thời gian bên cô trong lần thứ hai sinh nở. 

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 7.

"Từ lúc tôi mang bầu, mẹ đã rất ngóng chờ ngày được bế cháu gái trên tay. Sau khi tôi sinh Rosie, bà nôn nóng gặp cháu đến mức nhanh chóng thu xếp công việc để về Việt Nam càng sớm càng tốt, dự định ở lại 6 tháng đến khi con gái hồi phục sức khỏe và cháu gái cứng cáp mới đi", nữ diễn viên cho hay. 

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 8.

Mẹ Thúy Diễm năm nay 65 tuổi, được con gái nhận xét trẻ trung hơn tuổi thật, thích thời trang và có sức khỏe tốt. Nữ diễn viên kể thời gian ở xa nhau, hai mẹ con thường xuyên tâm sự nên rất gắn bó và thấu hiểu. Bà thường về Việt Nam mỗi dịp hè hoặc lễ Tết để có thời gian gần gũi con cháu.

Mẹ đẻ thúy Diễm trở về từ Italy chăm sóc cháu ngọai Rosie - Ảnh 9.

Thúy Diễm từng chia sẻ với truyền thông, từ nhỏ cô đã chứng kiến và thấu hiểu nỗi cô đơn của mẹ, khi bà một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn. Bố mẹ Thúy Diễm ly hôn khi cô mới bốn tuổi, em trai vừa chào đời. Mặc dù rất đau buồn, mẹ cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con.


 

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