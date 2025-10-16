Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ khiến dân khổ vì mùi hôi nhiều năm

Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư' GĐXH - Nhiều năm nay, người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống trong cảnh ngột ngạt bởi mùi hôi nồng nặc phát ra từ các trại gà nằm giữa khu dân cư. Mới đây, sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và ra “tối hậu thư” yêu cầu dừng hoạt động các trang trại vi phạm.

Lộ diện đơn vị hợp tác với trại gà không phép ở Phú Thọ

Liên quan đến sự việc, nhiều năm nay, cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, ngày 13/10/2025, Phòng Kinh tế, UBND xã Liên Sơn đã kiểm tra trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Mạnh Hà và phát hiện hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 13/10/2025, Phòng Kinh tế xã Liên Sơn đã kiểm tra trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Mạnh Hà ở xóm Đất Đỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy, hộ chăn nuôi ông Nguyễn Mạnh Hà không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và việc chăn nuôi.

Theo đoàn kiểm tra, khi liên lạc với chủ cơ sở qua điện thoại, ông Hà khẳng định việc chăn nuôi không có bất kỳ giấy tờ gì. Trang trại được xây dựng trên đất khai hoang mua lại của các hộ dân khác, thời điểm xây dựng vào năm 2014.

Hiện tại, trang trại đang nuôi khoảng 4.500 con gà công nghiệp (gà trắng), trọng lượng trung bình khoảng 2,5 kg/con.

Trang trại của ông Nguyễn Mạnh Hà ở thôn đất đỏ.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, bằng khứu giác đã có thể cảm nhận mùi hôi nồng nặc.

Theo ông Trần Văn T (công nhân chăn nuôi), các giấy tờ liên quan ông không nắm được. Gà nuôi công nghiệp cho Công ty JAFA (JAPFA - PV), mỗi lứa nuôi 45 ngày thì xuất chuồng, một năm 4 lứa. Về nước thải, quá trình chăn nuôi không có hệ thống xử lý; hết lứa, tiến hành dọn dẹp chuồng, nước thải xả trực tiếp xuống ao. Trang trại cũng không có hệ thống xử lý không khí.

Hộ chăn nuôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để ảnh hưởng đến người dân

Ông Bùi Minh Châu (công chức Phòng Kinh tế) cho biết khoảng cách từ trại chăn nuôi đến khu dân cư gần nhất chỉ khoảng 70m, không đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi. Trao đổi qua điện thoại, ông Hà (chủ trang trại) cho rằng hộ chăn nuôi cá thể không có các giấy tờ liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, cũng không kê khai chăn nuôi.

"Trang trại ông Hà hoạt động từ khoảng năm 2014. Trong quá trình chăn nuôi, bà con nhân dân xung quanh nhiều lần có ý kiến về mùi hôi thối. Khoảng năm 2020, có Đội Kinh tế – Công an huyện Lương Sơn (huyện cũ) về kiểm tra tại hộ chăn nuôi, nhưng không rõ kết quả xử lý ra sao" – ông Hoạt, Trưởng thôn Đất Đỏ, cho biết trong biên bản.

Theo một số hộ dân liền kề, quá trình chăn nuôi của trang trại ông Hà thường xuyên gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ xung quanh. Nhiều gia đình phải thường xuyên đóng cửa để tránh mùi hôi, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra kết luận, trại gà của ông Nguyễn Mạnh Hà không có các giấy tờ pháp lý liên quan; trang trại xây dựng trên đất nông nghiệp, đất khai hoang không đúng mục đích sử dụng đất; khoảng cách chăn nuôi không đảm bảo theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018 và Nghị định 13/2020/NĐ-CP; trang trại không có hồ sơ môi trường, không có hệ thống xử lý không khí.

Đoàn yêu cầu ông Hà có biện pháp đảm bảo môi trường đến hết lứa gà (dự kiến ngày 25/10), chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần các hộ dân liền kề.

"Chấm dứt việc chăn nuôi hợp tác này đối với Công ty JAFA" – biên bản nêu rõ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Hà có biện pháp đảm bảo môi trường đến hết lứa gà (dự kiến ngày 25/10).

Trong ngày 13/10, Phòng Kinh tế, UBND xã Liên Sơn đã có báo cáo kiểm tra và đưa ra "tối hậu thư" đối với trang trại của ông Nguyễn Mạnh Hà và ông Vũ Mạnh Cường.

Báo cáo cũng thể hiện rõ hộ ông Nguyễn Mạnh Hà và ông Vũ Mạnh Cường chưa đảm bảo hồ sơ trong chăn nuôi theo quy định.

Tổ công tác yêu cầu hộ ông Nguyễn Mạnh Hà không tiếp tục đưa gà vào chăn nuôi sau khi xuất xong lứa gà hiện tại (khoảng đến ngày 25/10/2025) và chấm dứt việc chăn nuôi, gia công gà cho Công ty JAFA.

Trước diễn biến trên, Phòng Kinh tế đề nghị Chủ tịch UBND xã giao Phòng Kinh tế lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai, hồ sơ chăn nuôi đối với hai hộ trên; tham mưu thông báo dừng chăn nuôi khi chưa đảm bảo về đất đai, môi trường.

Giao Công an xã Liên Sơn kiểm tra, xử lý hành chính về công tác môi trường trong chăn nuôi.

