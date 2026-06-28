Loại rau mùa hè bán đầy chợ Việt, giúp hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết hiệu quả
GĐXH - Rau bí là loại rau mùa hè tốt cho sức khỏe, tuy nhiên chuyên gia dinh dưỡng lưu ý không nên ăn quá nhiều, đặc biệt với một số nhóm người có bệnh lý nền.
Rau bí là loại rau quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dễ chế biến, rau bí còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng vì một số nhóm đối tượng cần thận trọng khi sử dụng.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau bí chứa khoảng 90% là nước nhưng vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, vitamin A, vitamin C, folate cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, canxi và sắt.
Mùa hè ăn rau bí có tốt không?
Hỗ trợ tim mạch và kiểm soát huyết áp
Một trong những lợi ích nổi bật của rau bí là khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng kali dồi dào giúp cân bằng natri trong cơ thể, góp phần điều hòa huyết áp.
Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong rau bí có thể hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu (LDL) bằng cách liên kết với cholesterol và axit mật trong đường tiêu hóa, từ đó giúp đào thải ra ngoài cơ thể. Việc duy trì huyết áp và cholesterol ở mức ổn định có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón
Rau bí chứa lượng chất xơ khá cao, giúp kích thích nhu động ruột và làm tăng khối lượng phân, từ đó hỗ trợ phòng ngừa táo bón.
Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan còn góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột có lợi, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.
Hỗ trợ tạo máu và tăng cường miễn dịch
Theo chuyên gia, rau bí cung cấp sắt và folate (vitamin B9) - hai dưỡng chất quan trọng tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu.
Đây là loại rau phù hợp để bổ sung vào thực đơn của phụ nữ mang thai, người có nguy cơ thiếu máu hoặc thường xuyên mệt mỏi do thiếu vi chất.
Ngoài ra, vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong rau bí còn góp phần tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.
Giúp bảo vệ mắt và làm chậm quá trình lão hóa
Rau bí giàu beta-carotene - tiền chất của vitamin A, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe thị giác. Dưỡng chất này giúp bảo vệ giác mạc, hạn chế tình trạng khô mắt và hỗ trợ duy trì thị lực.
Bên cạnh đó, vitamin A, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa trong rau bí còn giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết
Nhờ chứa ít calo nhưng giàu nước và chất xơ, rau bí có thể tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.
Chất xơ trong rau bí cũng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn. Đây là một trong những loại rau phù hợp với người mắc đái tháo đường khi được sử dụng trong chế độ ăn hợp lý.
Tốt cho xương khớp
Canxi, magie và phốt pho trong rau bí là những khoáng chất cần thiết cho quá trình duy trì mật độ xương.
Việc bổ sung rau bí thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương khớp, đặc biệt ở người lớn tuổi.
Rau bí nên ăn bao nhiêu là đủ?
Theo TS. Lê Thị Hương Giang - Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn rau bí khoảng 2-3 bữa mỗi tuần.
Mỗi bữa nên sử dụng khoảng 100-150g rau tươi/người. Những người cần tăng cường chất xơ có thể ăn 150-200g mỗi bữa nhưng không nên ăn quá nhiều trong cùng một thời điểm.
Người mắc đái tháo đường có thể duy trì 2-3 bữa rau bí mỗi tuần như một phần của chế độ ăn lành mạnh.
Những ai nên thận trọng khi ăn rau bí?
Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, rau bí không phải thực phẩm phù hợp với mọi đối tượng nếu sử dụng quá mức.
Chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên ăn lượng vừa phải và chế biến mềm để dễ tiêu hóa. Người suy thận cần thận trọng do rau bí chứa khá nhiều kali, có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát điện giải.
Ngoài ra, những người đang bị tiêu chảy cũng nên tạm thời hạn chế sử dụng loại rau này.
TS. Lê Thị Hương Giang lưu ý, rau bí không phải là thực phẩm "giải độc" thần kỳ và không thể thay thế chức năng của gan hay thận. Để đảm bảo an toàn, người dân nên lựa chọn rau có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế kỹ trước khi chế biến nhằm hạn chế nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.
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