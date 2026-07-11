7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), các loại thảo mộc khô không chỉ mang lại hương vị mà còn là nguồn cung cấp magie cô đặc đáng kể. Ví dụ, rau mùi khô chứa tới 694 mg magie trên mỗi 100 g, một con số vượt trội hơn nhiều so với các thực phẩm thông thường.

1. Rau mùi tây giàu magie

Rau mùi tây bổ sung magie.

Không chỉ là loại rau gia vị trang trí, mùi tây (Parsley) còn giàu hàm lượng khoáng chất. Trong 100 g mùi tây khô chứa khoảng 298 mg magie. Việc sử dụng mùi tây tươi trong các món salad hoặc súp không chỉ giúp món ăn dậy mùi mà còn bổ sung lượng khoáng chất cần thiết để hỗ trợ quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể.

2. Rau mùi

Rau mùi (Cilantro) có hàm lượng magie rất ấn tượng (khoảng 694 mg/100 g ở dạng khô). Đây là loại thảo mộc lý tưởng để tích hợp vào các món ăn kiểu Á hoặc các loại sinh tố xanh. Magie trong rau mùi giúp ích rất nhiều cho quá trình thư giãn mạch máu, góp phần ổn định huyết áp .

3. Húng quế

Húng quế chứa khoảng 422 mg magie trên mỗi 100 g (dạng khô). Ngoài việc là nguồn cung cấp magie dồi dào, húng quế còn chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như eugenol, giúp giảm viêm. Một chén nước sốt pesto tự làm với húng quế tươi là cách thưởng thức đầy tinh tế và khoa học.

4. Bạc hà

Bạc hà không chỉ giúp làm dịu đường tiêu hóa mà còn chứa khoảng 318 mg magie/100 g (dạng khô). Magie trong bạc hà hoạt động như một chất giãn cơ nhẹ, giúp giảm các triệu chứng co thắt cơ trơn dạ dày và hỗ trợ giấc ngủ nếu dùng dưới dạng trà ấm trước khi đi ngủ.

5. Cỏ xạ hương

Loại thảo mộc này chứa khoảng 220 mg magie/100 g. Cỏ xạ hương thường được sử dụng trong các món hầm hoặc ướp thịt. Việc bổ sung cỏ xạ hương vào chế độ ăn uống giúp cơ thể tiếp nhận một lượng magie ổn định, hỗ trợ hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

6. Cây xô thơm

Cây xô thơm.

Xô thơm chứa khoảng 428 mg magie/100 g (dạng khô). Trong y học cổ truyền, xô thơm được đánh giá cao về khả năng hỗ trợ trí nhớ và giảm các triệu chứng lo âu. Nồng độ magie cao chính là một trong những lý do khiến loại thảo mộc này mang lại cảm giác thư thái cho hệ thần kinh.

7. Thì là

Với khoảng 256 mg magie/100 g (dạng khô), thì là không chỉ là người bạn của hệ tiêu hóa mà còn là nguồn cung cấp magie tuyệt vời. Hạt và lá thì là giúp điều hòa chuyển hóa năng lượng, giảm các cơn chuột rút cơ bắp và hỗ trợ cân bằng điện giải .

Lưu ý khi sử dụng

Magie từ thực vật, đặc biệt là thảo mộc khô, có nồng độ cao nhưng tổng lượng tiêu thụ mỗi bữa thường nhỏ. Do đó thảo mộc là nguồn bổ sung hỗ trợ chứ không phải nguồn cung cấp chủ đạo như các loại hạt (hạnh nhân, hạt bí) hay rau xanh đậm.

Cách sử dụng: Nhiệt độ cao có thể làm biến đổi một số hợp chất thực vật. Để giữ tối đa khoáng chất, hãy ưu tiên thêm thảo mộc tươi vào cuối quá trình chế biến hoặc sử dụng chúng dưới dạng gia vị rắc trực tiếp lên món ăn.

Các con số nêu trên dựa trên trọng lượng khô. Khi sử dụng thảo mộc tươi, hàm lượng nước cao hơn sẽ làm giảm nồng độ magie trên mỗi đơn vị trọng lượng, nhưng vẫn là nguồn vi chất có lợi. Việc kết hợp các loại thảo mộc này tạo đặc trưng ẩm thực và cũng là cách tiếp cận nhẹ nhàng, an toàn để bổ sung thêm magie cho cơ thể mỗi ngày.



