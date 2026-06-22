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Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất

Thứ hai, 19:01 22/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Cây cảnh phong thủy không chỉ làm cho ngôi nhà trở nên xanh mát và sinh động mà theo phong thủy còn mang đến vận may và tài lộc cho gia đình. Cùng khám phá 5 vị trí đặt cây phong thủy trong nhà để rước vận may và tài lộc vào cuộc sống của bạn.

Hướng dẫn cách đặt cây cảnh phong thủy

Các loại cây cảnh phong thủy luôn được coi là một phần quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thư thái và cân bằng năng lượng trong nhà. Việc lựa chọn cây cảnh phù hợp không chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt cây phong thủy trong nhà mà còn phải xem xét đến đặc điểm môi trường sống.

Đối với cây phong thủy trong nhà, chúng có khả năng hút và thanh lọc năng lượng xung quanh, mang lại sự tươi mát và tạo cảm giác thoải mái cho không gian sống. Một số loại cây phù hợp cho nhà bao gồm cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây dứa.

Mỗi loại cây mang ý nghĩa và tác dụng riêng, như cây phát tài tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc, cây lưỡi hổ giúp gia tăng năng lượng dương trong không gian.

Trái ngược với cây cảnh trong nhà, cây cảnh phong thủy ngoài trời thường được đặt ở sân vườn hoặc ban công. Những loại cây này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tạo điểm nhấn cho không gian bên ngoài, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất - Ảnh 1.

Đối với cây phong thủy trong nhà, chúng có khả năng hút và thanh lọc năng lượng xung quanh, mang lại sự tươi mát và tạo cảm giác thoải mái cho không gian sống.

Các loại cây như cây cỏ may mắn, cây bầu dục, cây phát tài và cây lưỡi hổ đều phù hợp cho không gian ngoài trời, tạo sự bình yên và tăng cường năng lượng dương.

Cây cảnh phong thủy đặt trong nhà

Đối với cây cảnh phong thủy đặt trong nhà, cần chú ý đến ánh sáng và không gian để lựa chọn loại cây thích hợp. Cây cần được đặt gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên để phát triển tốt. Tuy nhiên, cần tránh đặt cây gần điều hòa nhiệt độ hoặc quạt trần, vì những yếu tố này có thể làm khô cây. Nếu không có đủ ánh sáng tự nhiên, có thể sử dụng đèn LED phụ gia để hỗ trợ cho cây phát triển.

Cây cảnh phong thủy ngoài trời

Cây cảnh phong thủy ngoài trời cần được đặt ở những vị trí có đủ ánh sáng mặt trời và không gian rộng để phát triển. Nếu có sân vườn, có thể chọn các loại cây cao, cây cỏ may mắn, cây bonsai, hoặc cây treo để tạo điểm nhấn cho không gian. 

Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất - Ảnh 2.

Cây cảnh phong thủy ngoài trời cần được đặt ở những vị trí có đủ ánh sáng mặt trời và không gian rộng để phát triển.

Ngoài ra, có thể đặt cây trên ban công, ban công nhỏ, hay thậm chí trên các kệ treo để tận dụng không gian và mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho ngôi nhà.

Đặt cây phong thủy theo tuổi và mệnh của gia chủ

Việc vị trí đặt cây phong thủy trong nhà cũng phải dựa trên tuổi và mệnh của gia chủ. Theo tuổi, mỗi người có một loại cây phù hợp như cây phát tài cho người tuổi Tý và Sửu, cây mãng cầu cho người tuổi Dần và Mão, cây cỏ may mắn cho người tuổi Thân và Dậu, và cây lưỡi hổ cho người tuổi Hợi.

Các vị trí đặt cây phong thủy trong nhà giúp thu hút may mắn, tài lộc

Phòng khách

Phòng khách là không gian tiếp đón và giao tiếp với khách mời, do đó, việc đặt cây cảnh phù hợp trong phòng khách mang ý nghĩa quan trọng.

Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất - Ảnh 3.

Phòng khách là không gian tiếp đón và giao tiếp với khách mời, do đó, việc đặt cây cảnh phù hợp trong phòng khách mang ý nghĩa quan trọng.

Có thể chọn cây có hình dáng hoặc chiều cao lớn để tạo điểm nhấn trang trí hoặc cây nhỏ để tạo không gian xanh mát. Đặt cây ở gần cửa chính hoặc khu vực gần cửa sổ để mang lại sự tươi mát và lọc không khí.

Phòng làm việc/phòng đọc sách

Trong phòng làm việc hoặc phòng đọc sách, cây cảnh phong thủy có thể giúp tăng cường năng lượng sáng tạo và tập trung.

Chọn cây có khả năng thanh lọc không khí như cây kim ngân hoặc cây lưỡi hổ để cải thiện chất lượng không khí và giảm căng thẳng. Đặt cây ở gần bàn làm việc hoặc kệ sách để tạo điểm nhấn tự nhiên.

Phòng ngủ

Trong phòng ngủ, cây cảnh phong thủy có thể giúp tạo ra không gian yên bình và giảm căng thẳng.

Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất - Ảnh 4.

Trong phòng ngủ, cây cảnh phong thủy có thể giúp tạo ra không gian yên bình và giảm căng thẳng.

Nên chọn cây có khả năng giúp cân bằng năng lượng như cây lưỡi hổ để mang lại sự cân đối và bình an. Đặt cây ở góc phòng hoặc bên cạnh giường để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên.

Trong nhà bếp

Trong nhà bếp, cây cảnh phong thủy có thể mang lại sự tươi mát và tạo điểm nhấn trang trí.

Chọn cây có khả năng thanh lọc không khí như cây lưỡi hổ hay cây rau mùi để làm sạch không khí và tạo không gian xanh mát. Đặt cây ở gần cửa sổ hoặc trên bàn làm việc để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Chân cầu thang

Đặt cây cảnh phong thủy dưới chân cầu thang có thể tạo điểm nhấn và tạo không gian sống sinh động.

Hút tài lộc vào nhà nhờ 5 vị trí đặt cây phong thủy chuẩn nhất - Ảnh 5.

Đặt cây cảnh phong thủy dưới chân cầu thang có thể tạo điểm nhấn và tạo không gian sống sinh động.

Chọn cây có hình dáng hoặc chiều cao phù hợp với không gian dưới chân cầu thang và tránh chặn lối đi. Đây là một vị trí đặt cây phong thủy trong nhà để tạo sự cân bằng và sự hài hòa trong không gian.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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