Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc

Thứ tư, 07:00 10/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Một nhà xưởng được bố trí hợp lý sẽ giúp khí lưu thông thuận lợi, thu hút quý nhân và năng lượng tích cực.

Không gian rộng lớn nhưng nhân sự và thiết bị ít ỏi (ốc đại nhân thiểu)

Theo cổ nhân, "Ốc đại nhân thiểu thị hung", tức nhà xưởng rộng lớn mà người và thiết bị ít ỏi sẽ tạo ra cách cục thất cách, chủ về tán khí. Không gian quá rộng mà thiếu sinh khí từ nhân sự và máy móc sẽ không tạo được luồng khí lưu thông tích cực, làm hao tổn năng lượng tổng thể của cơ sở.

Trong phong thủy, lãng phí không gian, chi phí vận hành tăng mà hiệu suất thấp. Không khí doanh nghiệp trở nên lỏng lẻo, khó duy trì sự tập trung và động lực làm việc.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ thất thoát tài khí, tạo ra cách cục thoái khí tán tài, ảnh hưởng đến vận khí tổng thể và sự thịnh vượng của gia chủ.

Cũng theo phong thủy, việc bố trí không gian đồng nhất, cân bằng giữa diện tích, nhân sự và thiết bị, tạo nên sự gắn kết, sinh khí và động lực cho nhân viên.

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc - Ảnh 1.

Vì thế, cần cẩn trọng ngay từ khâu thiết kế và phân chia công năng, đảm bảo luồng khí lưu thông tự nhiên, không để năng lượng tích tụ bị phân tán.

Gia chủ có thể tăng sinh khí bằng cách bố trí thêm nhân sự, khu vực sản xuất hoặc vật phẩm phong thủy để điều hòa và kích hoạt năng lượng nội cục.

Kết cấu nội cục nhà xưởng lộn xộn, thiếu mạch lạc

Một điểm dương trạch muốn khai vận tài lộc và hưng vượng cần có tàng phong tụ khí. Sinh khí phải được luân chuyển liên tục, không được tù đọng hay bị cản trở bởi kết cấu lộn xộn. Khi khí bị ngắt quãng hoặc hỗn loạn, năng lượng tích tụ sẽ giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và hiệu quả kinh doanh.

Phong thủy cho hay, thiếu tính nhất quán và mạch lạc trong kết cấu nội cục sẽ làm nguồn năng lượng bị đứt gãy, xáo trộn, dẫn đến khí vận thất thoát.

Không gian làm việc bị phân tán, nhân sự khó tập trung, hiệu suất thấp. Vận khí tài lộc và sinh khí của gia chủ cũng giảm sút, tạo ra cách cục khí trường bất ổn.

Theo phong thủy, từ khâu thiết kế, việc sắp xếp công năng nhà xưởng cần được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo các khu vực liên kết mạch lạc.

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc - Ảnh 2.

Cửa nạp khí (khí khẩu) là nơi sinh khí vào nhà xưởng, cần phân định rõ: cổng chính, cổng phụ, khu vực ban điều hành, phòng lãnh đạo, lối đi nội bộ, đồng thời tránh đối cửa thẳng gây tán khí.

Bố cục công năng cần liền mạch, thông suốt để khí trường không bị tù động, khí vận không thất thoát, đồng thời chiêu nạp cát khí, tạo môi trường làm việc thuận lợi, nhân sự hòa hợp, tài khí vượng phát.

Nhà vệ sinh phạm phải cung vị xấu

Nhà xưởng là môi trường tập thể, nơi sinh khí lưu thông và nhân khí hội tụ. Việc bố trí công trình phụ như nhà vệ sinh nếu không hợp lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài khí và sức khỏe của nhân sự. Nhà vệ sinh là nơi tạp khí, nếu đặt sai vị trí, có thể làm khí xấu lan tỏa, phá vỡ cách cục phong thủy tốt của nhà xưởng.

Phong thủy cho biết, khí trường của nhà xưởng bị tản mát hoặc nhiễu loạn, làm giảm hiệu quả vận hành và sinh khí. Các cung vị quan trọng, như cung Quý Nhân, Thiên Tinh, vị trí lãnh đạo, nếu bị phạm, có thể dẫn đến tán tài, tổn nhân sự, giảm uy quyền lãnh đạo.

Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộc - Ảnh 3.

Nhà vệ sinh là nơi tạp khí, nếu đặt sai vị trí, có thể làm khí xấu lan tỏa, phá vỡ cách cục phong thủy tốt của nhà xưởng.

Theo phong thủy, nếu phạm phải cung vị xấu thì lên phương án bố trí nhà vệ sinh khoa học, tránh đặt tại những cung vị trọng yếu, như trung tâm nhà xưởng, cung vị ban lãnh đạo, cung Quý Nhân.

Nếu bắt buộc, nên dùng biện pháp phong thủy hóa giải, như vật phẩm phong thủy, vách ngăn, hướng thông khí, để ngăn tạp khí, bảo vệ sinh khí và cát khí cho nhà xưởng.

Gia chủ cần đặc biệt quan tâm ngay từ khâu thiết kế để tránh hình thành những cách cục khí xấu, tán tài, phá hòa khí trong doanh nghiệp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

