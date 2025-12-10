Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khí

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khái niệm nền nhà trong phong thuỷ là gì?

Trong phong thuỷ, nền nhà được xem là bề mặt tiếp xúc trực tiếp với Thổ khí, đóng vai trò như "tấm đệm năng lượng" nâng đỡ toàn bộ ngôi nhà. Đây không chỉ là lớp sàn để sinh hoạt mà còn là lớp khí trường thứ nhất, nơi thu - giữ - dẫn khí vào các không gian bên trong.

Nền nhà bằng phẳng, vững chãi, cao độ chuẩn mực sẽ giúp khí lưu thông hài hòa, từ đó tạo nền móng ổn định cho sức khỏe, tài vận và sự phát triển dài lâu của gia chủ.

Vai trò của nền nhà trong phong thuỷ đối với gia chủ

Ổn định khí trường: Nền vững, bằng phẳng giúp khí tụ và phân bổ đều khắp nhà.

Tác động trực tiếp đến tài vận: Nền quá thấp hoặc quá cao có thể khiến tài khí thất thoát hoặc khó tụ.

Ảnh hưởng sức khỏe: Nền ẩm, thấp, đọng nước làm tăng Âm khí dẫn đến gia chủ dễ mệt mỏi, bệnh vặt.

Tạo thế tựa vững chắc: Nền hợp thế "Tiền Chu Tước - Hậu Huyền Vũ" giúp người trụ cột thăng tiến, gia đạo ổn định.

Cân bằng Âm - Dương: Cao độ chuẩn giúp không gian luôn sáng sủa, thoáng khí, sinh Dương khí tốt cho tinh thần và vận khí.

Thế đất lý tưởng

Trước thấp - Tài lộc dễ nhập: Mặt trước là khu vực Chu Tước, khi thấp thoáng hơn sẽ tạo điều kiện để khí tốt, tài lộc và cơ hội dễ dàng tiến vào nhà.

Sau cao - Tích tụ, nâng đỡ: Huyền Vũ ở phía sau cao hơn mang biểu tượng của chỗ dựa vững chắc. Vượng khí sau khi đi vào nhà sẽ được giữ lại, không bị phát tán ra ngoài.

Trong điều kiện nhà phố hoặc đô thị, không phải lúc nào cũng có thể đạt đúng thế đất tự nhiên. Tuy nhiên có thể điều chỉnh bằng nền nhà với mức chênh tương ứng:

Nâng nền cao hơn mặt đường khoảng 10-20cm để hạn chế nước tràn vào và tạo thế "tiền thấp - hậu cao".

Độ dốc lý tưởng khoảng 1-2% từ trước ra sau, giúp khí và nước có hướng "thu - giữ - nâng đỡ" đúng nguyên tắc loan đầu.

Nền nhà phải thoát nước tốt

Sau khi đảm bảo được hình thế, yếu tố tiếp theo không thể bỏ qua là Thủy khẩu, tức vị trí và khả năng thoát nước quanh nhà.

Theo phong thuỷ, nước đại diện cho tài lộc, nhưng nước đọng lại lại chuyển thành Âm khí, gây: Tắc nghẽn luồng khí; Tụ uế khí; Hao tài, mệt mỏi, bệnh vặt; Nhà cửa ẩm thấp, làm suy giảm Dương khí.

Vì vậy, nền nhà phải: Có độ dốc nhẹ để thoát nước tự nhiên. Không tạo hố hoặc điểm trũng tích nước. Hạn chế đặt nền thấp hơn mặt đường, dễ bị "thuỷ xâm", ám chỉ tài lộc bị cuốn trôi hoặc khí xấu tràn vào.

Nền nhà trước cao - sau thấp. Đây được xem là một trong những thế xấu nhất trong phong thuỷ nền nhà, vì hình thế nghịch với nguyên tắc "Tiền Chu Tước thấp - Hậu Huyền Vũ cao". Khi nền nhà trước cao và sau thấp, toàn bộ dòng khí sẽ chuyển từ trong nhà chảy ngược ra ngoài, tạo thành thế "lùi - thoái - tán".

Khí - tài - lộc thoái lui: Dòng khí đi từ sau ra trước khiến tài lộc, may mắn, cơ hội không đọng lại.

Huyền vũ phía sau suy yếu: Phía sau thấp tạo cảm giác thiếu chỗ dựa, ảnh hưởng đến người trụ cột, dễ gặp trở ngại sự nghiệp, khó thăng tiến.

Gia đạo thiếu ổn định: Khí trường mất cân bằng, dễ phát sinh chuyện tiêu hao tài chính hoặc tinh thần bất an.

Giải pháp hoá giải: Nâng nền phía sau (phương pháp triệt để nhất): Tăng cốt nền phía sau để tái lập thế "Huyền Vũ cao hơn Chu Tước". Đây là cách chuẩn nhất và bền vững nhất, đảm bảo đảo ngược chiều khí.

Tạo "Huyền Vũ giả" nếu không thể nâng nền: Xây tường cao, bình phong, hoặc bồn cây lớn ở cuối đất để tạo điểm tựa, giữ khí không trôi ra ngoài. Giúp khí được gom lại và ổn định hơn.

Nền nhà thấp hơn mặt đường

Đây là tình huống phổ biến tại nhà phố, đặc biệt những tuyến đường có nâng mặt đường theo thời gian. Ngôi nhà bị thấp hơn đường chính là thế Thoái Khẩu, vừa mất Dương khí vừa dễ chịu ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài.

Nếu không thể nâng nền: Biến tầng 1 thành gara hoặc tầng kỹ thuật, đồng thời làm rãnh thoát nước dốc ngược ra đường, chống thấm toàn bộ sàn - chân tường, tạo độ dốc nhẹ để nước không chảy vào.

Dễ bị tán khí: Bề mặt đường cao tạo "miệng khí" lớn, khiến khí tốt bị hút ra ngoài.

Tạo âm khí - ẩm thấp: Nước, bụi, ô nhiễm tràn vào khiến không gian tù hãm, thiếu Dương khí, dễ bệnh vặt, mệt mỏi, tinh thần kém.

Hút sát khí giao thông: Xe cộ, bụi bẩn, tiếng ồn, ánh sáng mạnh… tạo "xung sát" tác động trực tiếp vào cửa nhà.

Cách hoá giải: Nâng nền nhà (ưu tiên): Đưa cốt nền ngang hoặc cao hơn mặt đường từ 10-20cm để tạo lại thế "tiền thấp - hậu cao".

Nếu không thể nâng nền: Biến tầng 1 thành gara hoặc tầng kỹ thuật, đồng thời làm rãnh thoát nước dốc ngược ra đường, chống thấm toàn bộ sàn - chân tường, tạo độ dốc nhẹ để nước không chảy vào.

Tăng Dương khí bằng vật phẩm: Trang bị đèn chiếu sáng mạnh ở tiền sảnh, cây xanh hút uế khí như Lưỡi Hổ, Kim Tiền, Trúc Nhật... giúp "đẩy" âm khí ra khỏi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.