Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dào

Tầm quan trọng của việc đặt két sắt đúng phong thủy

Két sắt không chỉ là nơi cất giữ tiền bạc và tài sản quý giá mà còn là biểu tượng cho sự tích tụ tài lộc trong gia đình. Đặt két sắt đúng phong thủy giúp tăng cường khả năng thu hút tài lộc, bảo vệ tài sản, và mang lại sự an lành cho gia chủ.

Nếu không đặt đúng cách, két sắt có thể vô tình trở thành nguồn năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến vận khí và sức khỏe của gia đình.

Cách kích họa tài lộc két sắt hóa hợp

Vị trí đặt két sắt tụ tài

Được đặt tại vị trí tụ tài của ngôi nhà (được đặt theo vị trí phù hợp với gia chủ - trụ cột thu nhập trong gia đình). Đặt tại phương vị Tài Lộc của ngôi nhà (tốt hơn nếu cửa được bố trí tại vị trí chính giữa ngôi nhà, không lệch).

Luôn an vị tại vị trí kín đáo, không phô lộ. Tránh trường hợp gương hoặc cửa ra vào và két sắt đối nhau. Không để vị trí két sắt gần nhà vệ sinh, bể nước, lỗ thoát nước, lỗ thông gió.

Vật phẩm thu giữ tài lộc cho két sắt

Một trong những phương pháp hiệu quả để kích hoạt tài lộc và thu giữ tiền của trong phong thủy két sắt, sử dụng vật phẩm là cách thức các chuyên gia phong thủy hàng đầu khuyên gia chủ nên áp dụng.

Bát Tụ Bảo

Trên két sắt có thể sử dụng Bát Tụ Bảo Mã Não, Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long để kích hoạt tài lộc.

Bát Tụ Bảo Phát Tài Mã Não: Bát Tụ Bảo Phát Tài Mã Não được chế tác từ đá mã não nguyên khối có trong tự nhiên với nhiều đường vân xoắn cắt lớp đa sắc đặc biệt, hơn hết trong quá trình kiến tạo hàng nghìn năm phía bên trong hốc của từng mặt cắt mã não sẽ "nảy mầm" các lớp nhũ đá thạch anh với điều kiện tự nhiên cho phép.

Hiện nay đá mã não cộng sinh với thạch anh tự nhiên được phát hiện ở các khu vực châu Âu như Hy Lạp, Albania hay các vùng Đắk Nông, Đắk Lắk tại Việt Nam.

Bát Tụ Bảo Phát Tài Mã Não được sử dụng đặt trên két sắt như một cách thức chiêu tài, giữ lộc vô cùng hữu hiệu.

Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long: Vật phẩm phong thủy cấp cao Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long được ví với bảo vật nhân gian tượng trưng cho bổ sung tài vận vì dựa trên điển tích xa xưa về Cóc Trời trả ơn người cứu đã tặng một bảo vật thâu tài trên trời vô cùng quý giá. Với công dụng: Trấn giữ tài lộc ổn định, nạp phúc khí...

Hoa mai phong thủy

Ngũ Phúc Hoa Mai Thịnh vượng là vật phẩm phong thủy được kết từ 5 đồng hoa mai rời hay còn gọi là Ngũ Phúc xâu kết hợp với Bánh Xe Pháp Luân Kết và Vô Tận Kết Bồ.

Phong thủy cho biết, sử dụng Ngũ Phúc Hoa Mai trong két sắt cầu tài lộc luôn bền vững và vinh hoa phú quý.

Thiềm Thừ

Trong phong thủy, Thiềm Thừ vốn được biết đến là linh vật có tác dụng tăng thu tài lộc, hóa giải thị phi. Chính vì vậy nhiều người lựa chọn Thiềm Thừ là vật phẩm đặt chiêu tài và kích hoạt tài vận cho gia đạo khi đặt trên nóc két sắt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.