Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránh

Cửa và cổng vướng các vật cản

Trong phong thủy, cửa chính được xem là "miệng nạp khí" của ngôi nhà, là nơi đón nhận sinh khí từ bên ngoài. Vì vậy, khu vực trước nhà (Minh đường) cần đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ và bằng phẳng để năng lượng tốt có thể lưu thông tự nhiên.

Nếu trước cổng hoặc cửa chính có vật cản như cột điện, cây cổ thụ lớn, cống thoát nước, biển quảng cáo, hoặc vật nhọn chiếu thẳng vào, sẽ hình thành hung sát, cản trở tài khí đi vào nhà. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến sức khỏe sa sút, công việc trì trệ, tài lộc hao tổn.

Trong phong thủy, cửa chính được xem là "miệng nạp khí" của ngôi nhà, là nơi đón nhận sinh khí từ bên ngoài.

Nếu không thể di dời vật cản, gia chủ có thể trồng cây cảnh phong thủy, dựng bình phong mềm, hoặc treo gương bát quái lồi để hóa giải luồng khí xấu.

Công năng thiết kế không phù hợp

Bên cạnh yếu tố vị thế và hướng nhà, cách bố trí công năng bên trong (nội cục) cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phong thủy nhà ở. Một ngôi nhà dù có vị thế đẹp nhưng phân chia không gian sai nguyên tắc vẫn có thể khiến khí vận bị đảo lộn, gia đạo bất ổn.

Phong thủy cho biết, một số thế phạm nội cục thường gặp gồm: Bếp đối diện cửa chính hoặc cửa nhà vệ sinh có thể gây hao tài, ảnh hưởng đến sức khỏe. Phòng ngủ đặt trên bếp hoặc dưới phòng thờ cũng có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, không may mắn trong cuộc sống.

Cầu thang đặt giữa nhà có thể gây chia cắt dòng năng lượng, dễ khiến tài lộc khó tụ. Nhà vệ sinh nằm giữa trung cung, làm ô uế trạch khí, có thể gây bất lợi cho cuộc sống của những thành viên trong nhà.

Các thế phạm này (được thống kê là 32 dạng phạm nội cục phổ biến) có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận, sức khỏe và hòa khí gia đình.

Một ngôi nhà dù có vị thế đẹp nhưng phân chia không gian sai nguyên tắc vẫn có thể khiến khí vận bị đảo lộn, gia đạo bất ổn.

Vì vậy, khi chọn mua nhà, bạn nên kiểm tra sơ đồ mặt bằng để đảm bảo công năng thiết kế hài hòa với nguyên lý khí lưu – tránh phạm phải các bố cục xung khắc.

Vị trí nhà phạm "thế sát"

Nguyên tắc phong thủy có câu "Nhất vị, nhị hướng", nghĩa là vị trí đặt ngôi nhà quan trọng hơn cả hướng nhà. Một căn nhà nằm ở thế đất xấu hoặc bị các công trình xung chiếu sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí và sát khí.

Cũng theo phong thủy, một số dấu hiệu nhận biết nhà phạm thế sát (ngoại cục): Góc nhọn của tòa nhà, cột hoặc mái công trình khác chiếu thẳng vào cửa chính. Đường hoặc hành lang dài đâm thẳng vào nhà, tạo thế "Tiễn đao sát", khí xung thẳng, không tụ.

Cửa chính đối diện cửa nhà hàng xóm, gây ra tình trạng "đối môn sát", dễ dẫn đến bất hòa, tranh cãi. Nhà gần các công trình đặc biệt như đình, chùa, trạm xăng, cột thu phát sóng, nghĩa trang, dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng âm sát hoặc tạp khí.

Nhà phạm phải những thế này thường khó giữ vượng khí, người trong nhà dễ gặp bất an, bệnh tật, thất thoát tài lộc hoặc công việc thiếu ổn định. Khi gặp các thế phạm sát, nên dựng bình phong, xây cổng phụ chuyển hướng khí, hoặc trồng cây chắn gió. Đặc biệt, cần tham khảo phong thủy sư chuyên môn để chọn giải pháp hóa sát phù hợp với từng vị thế cụ thể.

Đường ống bị rò rỉ

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc. Do đó, nước rò rỉ hoặc chảy liên tục được xem là dấu hiệu thất thoát tài khí ("lậu tài"). Các dấu hiệu xấu thường gặp gồm: Đường ống nước rò rỉ ngầm dưới nền nhà. Vòi nước hoặc bồn rửa chảy nhỏ giọt liên tục dù đã khóa. Nước từ mái hoặc tường thấm xuống tường và sàn, gây ẩm thấp.

Trong phong thủy, nước tượng trưng cho tài lộc. Do đó, nước rò rỉ hoặc chảy liên tục được xem là dấu hiệu thất thoát tài khí ("lậu tài").

Những hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu công trình và sinh hoạt hàng ngày, mà còn có thể khiến dòng khí tài trong nhà bị tiêu tán, dẫn tới công việc, tài chính trì trệ, hoặc dễ phát sinh chi tiêu bất ngờ.

Gia chủ nên thường xuyên kiểm tra hệ thống nước và ống dẫn, sửa chữa ngay khi phát hiện rò rỉ, đồng thời giữ khu vực bếp và phòng vệ sinh khô ráo, sạch sẽ để duy trì năng lượng tài lộc ổn định.

Lâu không nổi lửa (bếp nguội lạnh)

Trong phong thủy, bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho Hỏa khí và tài lộc của cả ngôi nhà. Khi gia đình ít nấu nướng, để bếp nguội lạnh trong thời gian dài (từ 3-4 tháng trở lên), đó là dấu hiệu cho thấy Hỏa khí bị suy yếu, khiến vận khí của ngôi nhà không còn hưng thịnh.

Theo phong thủy, bếp nguội không chỉ làm giảm năng lượng ấm áp và sự gắn kết giữa các thành viên, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận và sức khỏe của gia chủ.

Để hóa giải, gia chủ nên duy trì việc thắp lửa hoặc nấu nướng thường xuyên hơn, kể cả những bữa ăn đơn giản cũng giúp kích hoạt Hỏa khí.

Gia chủ nên duy trì việc thắp lửa hoặc nấu nướng thường xuyên hơn, kể cả những bữa ăn đơn giản cũng giúp kích hoạt Hỏa khí.

Có thể thắp đèn ở khu vực bếp, đặt vật phẩm phong thủy thuộc hành Hỏa như thạch anh hồng, mã não đỏ, hoặc đơn giản là trưng bày hoa tươi màu đỏ, cam để tăng năng lượng. Bếp được "giữ lửa" đều đặn sẽ giúp vận khí của ngôi nhà thêm ấm, gia đạo yên hòa và tài lộc dồi dào.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.