Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.
Tiết khí Đại Tuyết 2025 kéo dài đến khi nào?
Tiết khí Đại Tuyết là tiết thứ 21 trong 24 tiết khí của năm, đứng sau Tiểu Tuyết và là tiết khí thứ 3 của mùa Đông. Đây là giai đoạn thời tiết bắt đầu trở nên lạnh hơn, ẩm hơn, là mùa cao điểm của gió độc, rét hại, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng và vật nuôi.
Năm 2025, tiết khí Đại Tuyết bắt đầu từ 4h04 ngày 7/12 và kéo dài đến ngày 21/12/2025.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Đại Tuyết năm nay rơi vào khoảng nửa cuối tháng 10 âm lịch, tức tháng Hợi. Theo Kinh dịch, tháng này ứng với quẻ Phục.
Trong quẻ Phục, chỉ có một hào dương ở dưới cùng, phía trên là các hào âm, miêu tả trạng thái âm khí đạt đến cực thịnh thì dương khí bắt đầu sinh ra. Dù dương khí còn yếu nhưng lại mang sức phát triển mạnh mẽ, mở ra hy vọng cho những thời điểm tốt đẹp hơn về sau.
Âm cực sinh dương, hé mở chu kỳ mới tốt đẹp hơn, mang lại cảm giác ấm áp, niềm tin và may mắn. Về mặt phong thủy, đây được xem là giai đoạn tinh thần con người cần giữ niềm tin, tránh bi quan. Cần biết thu mình, dưỡng sức, chuẩn bị cho những cơ hội tốt sẽ tới, tránh nóng nảy, cực đoan trong quyết định, bởi mọi thứ đang cần ổn định hơn là mạo hiểm.
Những điều kiêng kỵ để mang lại may mắn trong tiết khí Đại Tuyết
Chuyên gia phong thủy cho biết, tiết Đại Tuyết thì ngũ hành Thủy vượng. Với những người có dụng thần là Thủy cần có Thủy bổ trợ sẽ được bổ trợ tốt, cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần sáng suốt, làm việc hiệu quả và dễ gặp vận thuận lợi trong những ngày tiết Đại Tuyết. Ngược lại, người kỵ Thủy hoặc có dụng thần Hỏa dễ mệt mỏi, uể oải, trí lực kém tập trung.
Trong thời gian này, trong sinh hoạt mọi người cần lưu ý:
+ Uống nhiều nước, tăng món canh – cháo giúp thanh hòa hỏa khí, nuôi dưỡng dịch vị, giảm tích nhiệt trong cơ thể. Mọi người có thể chế biến những món canh, cháo để thanh nhiệt.
+ Hạn chế đồ cay, bổ sung vị chua: Mùa đông chủ về thu lại nên ăn những đồ cay, chua vì giúp thông phổi, làm mềm huyết quản, phòng ngừa bệnh hô hấp. Đây là những nhóm bệnh dễ bùng phát trong mùa đông.
+ Tránh đồ quá nóng: Nhiều người cho rằng thời tiết càng lạnh càng cần ăn nhiều đồ nóng để giữ ấm cơ thể. Nhưng thực phẩm quá nóng lại làm hỏa khí tích tụ, gây nóng trong, nứt nẻ da, mụn nhọt và ảnh hưởng gan thận.
+ Kiêng ăn mặn nhiều vì ăn mặn khiến cơ thể giữ nước, dễ tăng huyết áp và làm tổn thương thận. Vào mùa Đông nên thêm vị đắng để dưỡng tâm khí.
+ Tăng cường thực phẩm tính mát và dinh dưỡng cân bằng. Dù mùa lạnh vẫn cần phải bổ sung các món có tác dụng làm mát, giúp thanh giải tích nhiệt như: củ cải, đỗ xanh, hạt sen… Bên cạnh đó, cần bổ sung năng lượng để cân bằng năng lượng từ các thực phẩm thịt bò, gà, dê, tôm, các loại hạt và rau củ…
Ngoài ra, mọi người quan tâm hơn tới sức khỏe, duy trì các hoạt động thể lực, sinh hoạt khoa học.
