Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.
Tỏi - Gia vị bổ thận bậc nhất
Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thận giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp, sản xuất hormone, tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo thận luôn hoạt động hiệu quả, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là do các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến sức khỏe thận.
Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica làm việc tại Chicago Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thận và chúng ta có thể dễ dàng bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện chức năng thận”. Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.
Cách đưa tỏi vào thực đơn ăn uống giúp bổ thận
Bằng cách tham khảo các món ăn được chế biến với tỏi dưới đây, bạn sẽ thấy đưa tỏi vào thực đơn ăn uống hàng ngày không khó.
