Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ tư, 18:01 05/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Tỏi - Gia vị bổ thận bậc nhất

Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thận giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp, sản xuất hormone, tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo thận luôn hoạt động hiệu quả, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là do các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến sức khỏe thận.

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica làm việc tại Chicago Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thận và chúng ta có thể dễ dàng bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện chức năng thận”. Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 1.

Tỏi là loại gia vị quen thuộc, được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Theo chuyên gia, loại gia vị này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn có tác dụng chống viêm, hạ huyết áp và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương oxy hóa.

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 2.

Theo các nghiên cứu, hợp chất allicin trong tỏi có khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu, làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp. Điều này đặc biệt tốt cho thận vì huyết áp cao được xem là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra các vấn đề ở thận.

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 3.

“Tỏi đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng thận và ngăn ngừa tổn thương ở thận với những người có nguy cơ cao”, chuyên gia Gatica cho biết. Chuyên gia Gatica nhấn mạnh: “Thận không chỉ cần được ‘thanh lọc’ mà còn cần được nuôi dưỡng đúng cách. Việc bổ sung những thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh, đậu phụ, hạt lanh và tỏi là một trong những bí quyết để duy trì sức khỏe của thận lâu dài”.

Cách đưa tỏi vào thực đơn ăn uống giúp bổ thận

Bằng cách tham khảo các món ăn được chế biến với tỏi dưới đây, bạn sẽ thấy đưa tỏi vào thực đơn ăn uống hàng ngày không khó.

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 4.

Tỏi ngâm dấm

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 5.

Bánh mì nướng bơ tỏi giòn rụm

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 6.

Tôm rim tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 7.

Tôm tươi hấp tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 8.

Cánh gà nướng bơ tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 9.

Gà nấu tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 10.

Chân gà chiên mắm tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 11.

Ếch xào tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 12.

Cá cơm chiên tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 13.

Rau muống xào tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 14.

Ốc cà na xào bơ tỏi.

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 15.

Cơm chiên tỏi

Tỏi và 4 món ăn bổ thận bậc nhất giúp cải thiện sức khỏe thận hiệu quả - Ảnh 16.

Cháo trứng tỏi

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơLoại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngonMón ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?

Bún chả ngon tại Cầu Giấy, nên đi ăn ở đâu?

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa thời tiết chớm lạnh này, còn gì tuyệt hơn khi được thưởng thức suất bún chả nóng hổi mà thanh mát - một đặc sản nức tiếng của thủ đô. Hãy dạo quanh khu vực Cầu Giấy để khám phá những quán bún chả ngon nhưng giá cả vô cùng phải chăng nhé!

Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Ba món ăn vặt đặc sản ẩm thực Hà Nội mùa thu đông

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng vi vu dạo phố và thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn trong tiết trời se lạnh của những ngày thu Hà Nội se lạnh!

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Nem nướng Nha Trang: Những địa chỉ ngon nức tiếng khu vực Cầu Giấy

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH - Nem nướng Nha Trang với hương vị đặc trưng, hấp dẫn đã trở thành một món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Hà Thành. Giữa lòng Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy điểm qua vài địa điểm mà các tín đồ ẩm thực không thể bỏ qua nhé!

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

2 món mì dễ nấu giúp bạn có bữa sáng cực ngon và ấm bụng vào ngày mưa lạnh

Ăn - 12 giờ trước

Vào bữa sáng ngày mưa lạnh, bạn hãy nấu các món mì ngon này cho gia đình thưởng thức nhé. Vừa ngon, dễ nấu lại ấm bụng và giàu dinh dưỡng.

Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua

Top những quán nộm bò khô ngon, bổ, rẻ khu vực Cầu Giấy không thể bỏ qua

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Nộm bò khô – một món đơn giản và dễ ăn, gần gũi với biết bao thực khách từ lớn tới nhỏ, từ dân văn phòng cho tới học sinh, sinh viên. Giữa thiên đường ẩm thực Cầu Giấy nhộn nhịp, hãy cùng điểm tên những quán nộm bò khô ngon nức tiếng nhé!

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Loại củ đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanh

Loại cá này đang rẻ và ngon nhất: Ghim ngay 4 công thức nấu để món ăn vừa mềm mướt, ngọt và không bị tanh

Ăn - 1 ngày trước

Hiện tại đang là mùa cao điểm đánh bắt loại cá với thịt mềm ngọt, ít xương. Chúng ta hãy dùng 4 công thức này để chế biến nhé!

Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béo

Mùa này bạn nên nấu canh bí đao nấm mỡ: Ít calo lại giàu dưỡng chất, ấm dạ dày, no lâu mà không sợ béo

Ăn - 1 ngày trước

Ăn sạch và nhẹ bụng không đồng nghĩa với nhạt miệng. Một bát canh bí đao nấu nấm mỡ nóng hổi vừa ấm dạ dày vừa ít calo, nước dùng trong veo mà ngọt đậm, nấu nhanh cho những ngày se lạnh.

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Ăn - 2 ngày trước

Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này tạo nên một món ăn nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng, hoàn hảo để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi sau những bữa ăn thịnh soạn.

Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Xem nhiều

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Ăn
Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Món rau xào này rất dễ làm, lại còn ngon hơn cả thịt, ăn không bao giờ chán!

Ăn
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top