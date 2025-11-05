Loại gia vị được chuyên gia Mỹ đánh giá đây là 4 thức ăn bổ thận bậc nhất, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Tỏi - Gia vị bổ thận bậc nhất

Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thận giúp cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp, sản xuất hormone, tạo hồng cầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo thận luôn hoạt động hiệu quả, việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh là vô cùng quan trọng. Nguyên nhân là do các thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp bổ sung dinh dưỡng và tác động trực tiếp đến sức khỏe thận.

Chia sẻ trên chuyên trang sức khỏe Eating Well, chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica làm việc tại Chicago Mỹ cho biết: “Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe thận và chúng ta có thể dễ dàng bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào khẩu phần ăn hàng ngày để cải thiện chức năng thận”. Trong bài viết chia sẻ trên trang Eating Well vị chuyên gia cũng giới thiệu 4 thực phẩm “bổ thận bậc nhất” và gợi ý mọi người nên thêm vào chế độ ăn uống. Một trong số đó được nhắc đến chính là tỏi.

Tỏi là loại gia vị quen thuộc, được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới. Theo chuyên gia, loại gia vị này không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn có tác dụng chống viêm, hạ huyết áp và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương oxy hóa.

Theo các nghiên cứu, hợp chất allicin trong tỏi có khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu, làm giãn mạch máu, điều hòa huyết áp. Điều này đặc biệt tốt cho thận vì huyết áp cao được xem là một trong những yếu tố nguy cơ gây ra các vấn đề ở thận.

“Tỏi đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng thận và ngăn ngừa tổn thương ở thận với những người có nguy cơ cao”, chuyên gia Gatica cho biết. Chuyên gia Gatica nhấn mạnh: “Thận không chỉ cần được ‘thanh lọc’ mà còn cần được nuôi dưỡng đúng cách. Việc bổ sung những thực phẩm lành mạnh như rau lá xanh, đậu phụ, hạt lanh và tỏi là một trong những bí quyết để duy trì sức khỏe của thận lâu dài”.

Cách đưa tỏi vào thực đơn ăn uống giúp bổ thận

Bằng cách tham khảo các món ăn được chế biến với tỏi dưới đây, bạn sẽ thấy đưa tỏi vào thực đơn ăn uống hàng ngày không khó.

Bánh mì nướng bơ tỏi giòn rụm

Tôm rim tỏi

Tôm tươi hấp tỏi

Cánh gà nướng bơ tỏi

Gà nấu tỏi

Chân gà chiên mắm tỏi

Ếch xào tỏi

Cá cơm chiên tỏi

Rau muống xào tỏi