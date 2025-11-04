Mới nhất
Loại rau đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ

Thứ ba, 16:02 04/11/2025 | Ăn
GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Su  hào - Loại củ nhiều dinh dưỡng hỗ trợ phòng ung thư

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, su hào như một lá chắn vững chắc bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn và virus. Loại rau củ này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, sẵn sàng chống lại bệnh tật. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và glucosinolates trong su hào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 1.

Su hào đem lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. Ảnh: Getty Images

Glucosinolate, một hợp chất đặc biệt có trong su hào, đóng vai trò như một "chiến binh" chống lại tế bào ung thư. Chúng có khả năng kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ở các bộ phận nhạy cảm như vú, phổi và tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa dồi dào trong su hào hoạt động như những "lá chắn" bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 2.

Su hào có tác dụng ngừa ung thư. Ảnh: Shutter Stock

5 món ngon mùa thu đông từ su hào

Nộm su hào

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 3.

Một món ăn dân dã hợp khẩu vị thường thấy mỗi dịp đoàn tụ, lễ Tết ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc là nộm su hào. Đĩa nộm khô ráo, màu sắc xanh, cam, đỏ xen kẽ bắt mắt. Khi ăn su hào, cà rốt giòn ngọt, vị chua cay mặn ngọt vừa vặn, lạc vừng thơm bùi rất ngon.

Dưa góp

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 4.

Một đĩa dưa góp giản dị với su hào, cà rốt giòn ngon, vị chua cay mặn ngọt hài hòa ăn kèm nem rán, thịt kho, cá kho là chuẩn vị món ngon mùa thu đông.

Mực nấu rối

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 5.

Bát mực nấu rối đẹp như bông hoa ngũ sắc với su hào xanh giòn, mực nâu đỏ, trứng gà vàng ươm, cà rốt cam đỏ, giò lụa trắng thơm. Đây là món đặc trưng mang phong vị Tết của người Hà Nội xưa.

Su hào xào trứng

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 6.

Su hào giòn ngọt, quyện với trứng bùi ngậy, dậy mùi thơm của hành lá, chút the cay từ hạt tiêu, ớt kích thích vị giác. Một món ăn đơn giản, lại đủ dinh dưỡng khi thời tiết se lạnh.

Su hào muối chua ngọt

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 7.

Món ngon đơn giản, dễ làm này phù hợp với mọi gia đình. Vị chua chua, ngọt ngọt sẽ giúp kích thích vị giác và cân bằng ngũ vị trong mâm cơm nhà.

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 8.Món ngon giàu dinh dưỡng, hỗ trợ giảm chứng viêm khớp dạng thấp, nấu được nhiều món ngon

GĐXH - Vitamin B6 trong loại rau này giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Su hào - Lọai rau bổ dưỡng phòng ngừa ung thư đang vào mùa ở Việt Nam - Ảnh 9.Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Phương Nghi (t/h)
Top