Loại rau đang vào mùa ở Việt Nam, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, cực bổ dưỡng nhưng nhiều người vẫn ngó lơ
GĐXH - Loại củ quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, không chỉ là nguyên liệu chế biến nên những món ăn ngon mà còn ẩn chứa trong mình nguồn dinh dưỡng dồi dào với vô vàn lợi ích cho sức khỏe.
Su hào - Loại củ nhiều dinh dưỡng hỗ trợ phòng ung thư
Với hàm lượng vitamin C dồi dào, su hào như một lá chắn vững chắc bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn và virus. Loại rau củ này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, sẵn sàng chống lại bệnh tật. Các chất chống oxy hóa như flavonoid và glucosinolates trong su hào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.
Glucosinolate, một hợp chất đặc biệt có trong su hào, đóng vai trò như một "chiến binh" chống lại tế bào ung thư. Chúng có khả năng kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ở các bộ phận nhạy cảm như vú, phổi và tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa dồi dào trong su hào hoạt động như những "lá chắn" bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra.
5 món ngon mùa thu đông từ su hào
Nộm su hào
Dưa góp
Mực nấu rối
Su hào xào trứng
Su hào muối chua ngọt
